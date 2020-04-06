Advanced Sniper Pro EA mq

O EA ADVANCED SNIPER PRO é um sistema de negociação automática preciso com uma taxa de acerto de cerca de 90%.





Este EA é um dos robôs de scalping mais estáveis, consistentes e lucrativos do mundo.

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.





Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file

O EA possui uma variedade de configurações que traders profissionais podem usar conforme suas necessidades.

Iniciantes em Forex podem simplesmente usar os Set_files padrão com uma ótima configuração básica.





Recursos exclusivos do EA:

- Métodos de Aprendizado de Máquina são utilizados.

- Stop Loss Adaptável à Volatilidade Ajustável.

- Filtros de Saída e Configurações de Spread Ajustáveis.

- Opções Fixed_SL e Fixed_TP.

- O EA define o SL dinâmico automaticamente dependendo da volatilidade do mercado.

- O robô possui gerenciamento de risco automático (por padrão) e opções de lote fixo.

- Parâmetro de Sensibilidade de Entrada de Negociação Ajustável.

- Sem negociações durante o fim de semana.

- Filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.

- O robô possui função BreakEven.

- Alavancagem da conta: de 1:30 a 1:2000.

- Os pares de negociação são GBPCAD e GBPAUD.

- Não há negociação perigosa de martingale/grid. Cada ordem possui seu próprio SL para proteção da conta.

- Tempo de operação: O EA busca oportunidades de entrada do final do pregão dos EUA até meados do pregão da Ásia, de acordo com o filtro de tempo nas configurações. Se o sistema não abriu ordens durante o tempo de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico. Não se esqueça de que este EA está usando o sistema de negociação sniping.

- Período: apenas M15.

- O EA possui a Exibição de Informações sobre Spread e Swap - mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está vinculado.

- A Exibição também mostra o Saldo, o Patrimônio Líquido e as Margens da conta.

- É possível localizar a Exibição de Swap de Informações sobre Spreads em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.





Como instalar:

- O sistema requer uma conta de negociação MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).

- Abra os gráficos GBPCAD e GBPAUD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexe o Robô a cada gráfico e aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.

- Defina o valor de Risco Automático para cada par nas configurações do EA de acordo com suas necessidades (ou use o valor padrão).

- O Robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 e deixar o PC rodando (ou usar o VPS).





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente do Market_watch, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.

- ATUALIZAÇÕES DO EA: É sempre necessário usar a versão mais recente do EA.