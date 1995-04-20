Auto Fibo Pro m

Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле!





- Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета).

- Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться.

- Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%.

- Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке.

- Существует множество возможностей улучшить вашу текущую систему, используя индикатор Auto FIBO Pro.

- Он имеет Info Spread Swap Display - он показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.

- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.

- Можно расположить Info Spread Swap Display в любом углу графика:

0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.