Follow Trend Oscillator mq
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.2
- Обновлено: 21 марта 2024
- Активации: 10
«Follow Trend Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент!
- Удобный индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда.
- Плавный и настраиваемый осциллятор с сигнальной гистограммой.
- Зеленый цвет осциллятора для восходящих трендов, коричневый цвет — для нисходящих трендов.
- Значения перепроданности: ниже -30; Значения перекупленности: выше 30.
- С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.