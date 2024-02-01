The Gold Reaper MT4

Добро пожаловать в Gold Reaper!

Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень консервативной до крайне волатильной.

Советник использует несколько алгоритмов подтверждения для поиска лучшей цены входа и запускает несколько внутренних стратегий для распределения риска сделок.

Все сделки имеют стоп-лосс и тейк-профит, но также используются скользящий стоп-лосс и скользящий тейк-профит, чтобы минимизировать риск и максимизировать потенциал каждой сделки.

Система построена на очень популярной и проверенной стратегии: торговля на прорывах важных уровней поддержки и сопротивления.

Золото очень подходит для этой стратегии, так как это очень волатильная пара.

Система автоматически адаптирует частоту сделок и размер лота в зависимости от размера вашего счета и настроек максимально допустимой просадки!





Тесты на истории показывают очень стабильную кривую роста с очень контролируемыми просадками и быстрым восстановлением.

Этот советник был подвергнут стресс-тестированию в течение самого длительного доступного периода для золота с использованием нескольких ценовых каналов для различных брокеров, и, похоже, ничто не может привести к его сбою.

Никаких разговоров о продажах «нейронная сеть/машинное обучение AI/ChatGPT/квантовый компьютер/идеальные прямые бэктесты», а настоящая и честная торговая система, основанная на проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик имею +15 лет опыта создания автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет. Я создаю честные системы с наибольшей вероятностью торговли, такой как бэктесты, без мошенничества.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ GOLD TRADE PRO: Несмотря на то, что оба советника используют схожие стратегии для золота, корреляция между ними на самом деле очень низкая. Совместное использование обоих советников даже показывает гораздо более сильный рост, и это при том, что максимальная просадка остается примерно такой же или даже снижается в некоторых настройках! (см. скриншот) Для получения инструкций по настройке совместной работы, пожалуйста, свяжитесь со мной в личном сообщении.





Ключевая особенность:

Очень прост в использовании: установите на графике и установите желаемую максимально допустимую просадку. Советник будет полностью автоматически определять частоту сделок и размер лота.

Советник будет полностью автоматически определять частоту сделок и размер лота. Нет сетки/Нет Мартингейла/Нет рискованного управления рисками

хорошие результаты по всем историческим данным по XAUUSD

Простота использования для проп-фирм

Минимальный баланс счета: 300$



Бэктестирование: Просто запустите торговлю XAUUSD, используя настройки по умолчанию, или измените максимально допустимую просадку по своему усмотрению. Вы также можете изменить частоту сделок вручную, чтобы увидеть разные результаты.

Настраивать: Запустите XAUUSD и установите частоту сделок (по умолчанию автоматически) и желаемую максимально допустимую просадку. Или установите частоту сделок вручную по своему усмотрению.

Параметры: ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике

-> отобразить информационную панель на графике Корректировка размера информационной панели -> в случае дисплея 4K установите значение «2».

-> в случае дисплея 4K установите значение «2». обновлять информационную панель во время тестирования -> отключено для более быстрого тестирования на истории

-> отключено для более быстрого тестирования на истории Частота торговли : позволяет вам использовать различные настройки советника, начиная от очень консервативной частоты торговли до экстремальной частоты торговли. По умолчанию для него установлено значение «авто», что означает, что для определения частоты торговли будет использоваться баланс счета и максимально допустимая просадка. При использовании «StartLots» вы ДОЛЖНЫ установить частоту торговли также вручную!

: позволяет вам использовать различные настройки советника, начиная от очень консервативной частоты торговли до экстремальной частоты торговли. По умолчанию для него установлено значение «авто», что означает, что для определения частоты торговли будет использоваться баланс счета и максимально допустимая просадка. Максимально разрешенный спред : максимальный разрешенный спред для отложенных ордеров.

: максимальный разрешенный спред для отложенных ордеров. Пятничный стоп-час -> если вы не хотите, чтобы сделки проводились в выходные дни, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»).

-> если вы не хотите, чтобы сделки проводились в выходные дни, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»). SetSL_TP_After_Entry -> включать, только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP

-> включать, только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP Использовать Virtual Expiration -> включать только в том случае, если ваш брокер не разрешает отложенный ордер с датой истечения срока действия.

-> включать только в том случае, если ваш брокер не разрешает отложенный ордер с датой истечения срока действия. Рандомизация -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что несколько пользователей одного и того же брокера будут иметь немного разные сделки. Также хорошо для проп-фирм. Хорошее значение — «50».

-> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что несколько пользователей одного и того же брокера будут иметь немного разные сделки. Также хорошо для проп-фирм. Хорошее значение — «50». BaseMagicNumber -> базовый магический номер, который будет использоваться для всех стратегий.

-> базовый магический номер, который будет использоваться для всех стратегий. Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок.

-> комментарий, который будет использоваться для сделок. Метод расчета размера лота -> здесь вы определяете, как должен рассчитываться размер лота: фиксированный размер лота (используйте StartLots) или используйте «Максимально допустимую общую просадку».

-> здесь вы определяете, как должен рассчитываться размер лота: фиксированный размер лота (используйте StartLots) или используйте «Максимально допустимую общую просадку». Startlots -> установите значение фиксированного размера лота, если выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как «минимальный размер лота» при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота.

-> установите значение фиксированного размера лота, если выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как «минимальный размер лота» при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота. Макс. допустимая просадка -> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %). Затем советник определит размер лота на основе исторического максимального DD советника.

-> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %). Затем советник определит размер лота на основе исторического максимального DD советника. Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если оно будет достигнуто, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм

-> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если оно будет достигнуто, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм Используйте эквити вместо баланса -> используйте эквити счета для расчета всех значений размера лота.

-> используйте эквити счета для расчета всех значений размера лота. OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после потерь (более агрессивное, но более быстрое восстановление после потерь)



