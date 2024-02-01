The Gold Reaper MT4

  • Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене!
  • Окончательная цена: 990$.
  • Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки

Live Signal


Добро пожаловать в Gold Reaper!

Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень консервативной до крайне волатильной.

Советник использует несколько алгоритмов подтверждения для поиска лучшей цены входа и запускает несколько внутренних стратегий для распределения риска сделок.

Все сделки имеют стоп-лосс и тейк-профит, но также используются скользящий стоп-лосс и скользящий тейк-профит, чтобы минимизировать риск и максимизировать потенциал каждой сделки.

Система построена на очень популярной и проверенной стратегии: торговля на прорывах важных уровней поддержки и сопротивления.  

Золото очень подходит для этой стратегии, так как это очень волатильная пара.

Система автоматически адаптирует частоту сделок и размер лота в зависимости от размера вашего счета и настроек максимально допустимой просадки!


Тесты на истории показывают очень стабильную кривую роста с очень контролируемыми просадками и быстрым восстановлением. 

Этот советник был подвергнут стресс-тестированию в течение самого длительного доступного периода для золота с использованием нескольких ценовых каналов для различных брокеров, и, похоже, ничто не может привести к его сбою.

Никаких разговоров о продажах «нейронная сеть/машинное обучение AI/ChatGPT/квантовый компьютер/идеальные прямые бэктесты», а настоящая и честная торговая система, основанная на проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик имею +15 лет опыта создания автоматизированных торговых систем.  Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет.  Я создаю честные системы с наибольшей вероятностью торговли, такой как бэктесты, без мошенничества.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ GOLD TRADE PRO:

Несмотря на то, что оба советника используют схожие стратегии для золота, корреляция между ними на самом деле очень низкая. 

Совместное использование обоих советников даже показывает гораздо более сильный рост, и это при том, что максимальная просадка остается примерно такой же или даже снижается в некоторых настройках!  (см. скриншот)

Для получения инструкций по настройке совместной работы, пожалуйста, свяжитесь со мной в личном сообщении.


Ключевая особенность:

  • Очень прост в использовании: установите на графике и установите желаемую максимально допустимую просадку.  Советник будет полностью автоматически определять частоту сделок и размер лота. 
  • Нет сетки/Нет Мартингейла/Нет рискованного управления рисками
  • хорошие результаты по всем историческим данным по XAUUSD
  • Простота использования для проп-фирм
  • Минимальный баланс счета: 300$


Бэктестирование: 

Просто запустите торговлю XAUUSD, используя настройки по умолчанию, или измените максимально допустимую просадку по своему усмотрению.  Вы также можете изменить частоту сделок вручную, чтобы увидеть разные результаты.


Настраивать:

Запустите XAUUSD и установите частоту сделок (по умолчанию автоматически) и желаемую максимально допустимую просадку.

Или установите частоту сделок вручную по своему усмотрению.


Параметры:

  • ShowInfoPanel  -> отобразить информационную панель на графике 
  • Корректировка размера информационной панели  -> в случае дисплея 4K установите значение «2».
  • обновлять информационную панель во время тестирования  -> отключено для более быстрого тестирования на истории
  • Частота торговли  : позволяет вам использовать различные настройки советника, начиная от очень консервативной частоты торговли до экстремальной частоты торговли.  По умолчанию для него установлено значение «авто», что означает, что для определения частоты торговли будет использоваться баланс счета и максимально допустимая просадка.   При использовании «StartLots» вы ДОЛЖНЫ установить частоту торговли также вручную!
  • Максимально разрешенный спред  : максимальный разрешенный спред для отложенных ордеров.
  • Пятничный стоп-час  -> если вы не хотите, чтобы сделки проводились в выходные дни, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»).
  • SetSL_TP_After_Entry  -> включать, только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP
  • Использовать Virtual Expiration  -> включать только в том случае, если ваш брокер не разрешает отложенный ордер с датой истечения срока действия.
  • Рандомизация  -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что несколько пользователей одного и того же брокера будут иметь немного разные сделки.  Также хорошо для проп-фирм.  Хорошее значение — «50».
  • BaseMagicNumber  -> базовый магический номер, который будет использоваться для всех стратегий.
  • Комментарий к сделкам  -> комментарий, который будет использоваться для сделок.
  • Метод расчета размера лота  -> здесь вы определяете, как должен рассчитываться размер лота: фиксированный размер лота (используйте StartLots) или используйте «Максимально допустимую общую просадку».
  • Startlots  -> установите значение фиксированного размера лота, если выбрана эта опция.  Этот параметр будет использоваться как «минимальный размер лота» при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота.
  • Макс. допустимая просадка  -> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %).  Затем советник определит размер лота на основе исторического максимального DD советника.
  • Установить максимальную дневную просадку  -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %).  Если оно будет достигнуто, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня.  Это полезно для проп-фирм
  • Используйте эквити вместо баланса  -> используйте эквити счета для расчета всех значений размера лота.
  • OnlyUp  -> это предотвратит уменьшение размера лота после потерь (более агрессивное, но более быстрое восстановление после потерь)


Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

Frank Paetsch
7549
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

Good and solid EA.

fredlebasque
121
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

David Vicente Martin
268
David Vicente Martin 2025.09.08 14:50 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Frank Paetsch
7549
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

Good and solid EA.

fredlebasque
121
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

Yu Xiao
139
Yu Xiao 2024.07.09 06:47 
 

租用了3个月，但是无法赚钱甚至亏钱，使用大止损的阻力位和支撑位的突破单，可想而知，一旦止损那就是大回撤。

Blake Powell
61
Blake Powell 2024.06.30 15:33 
 

The support from Wim is excellent. Looking forward to using these EAs in my portfolio.

Bob Marsey
33
Bob Marsey 2024.06.29 17:17 
 

Not sure about this one. I bought it, applied it to my MT4 account yet it never opened a single trade whilst set to auto trade for nearly 2 weeks. Think I have wasted my money tbh.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2024.06.29 17:33
Why ooooh why did you not ask me about it one single time since you bought it, before immediately putting a 1 star review for something that I can fix probably in 5 minutes if you send me screenshot of your setup. Since nobody else has this problem, it is probably something in your setup. So I will now contact you to check what is the problem. I’m not sure how I can help you with the ea if you don’t let me know that you have a problem?
tdceagold41
21
tdceagold41 2024.06.26 16:54 
 

HOLA QUE TAL, NECESSITO UN POCO DE SOPORTE EN LA COMPRA DE THE GOLD REAPER MT4 , YA QUE ESTUVE INSTALANDOLO PERO NO ME DEJA , ME SALE UN MENSAJE QUE NO QUEDAN LISENCIAS, QUE SE DEBE COMPRAR DE NUEVO ????!!!!!! ESTO FUE COMPRADO DESDE MI ACADEMIA Y TRABAJAMOS JUNTOS PARA INSTALARLO Y NO PUDIMOS . LE AGRADECERIA QUE REVISE ESTE CASO Y DESDE YA GRACIAS POR ATENDER MI SOLICITUD Y LO SALUDOS ATTE. DANTE.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2024.06.26 17:32
Hi Dante, Please send me all the details in private message please
James Edward Oakden
197
James Edward Oakden 2024.05.17 09:29 
 

I've been using the Gold Reaper Expert Advisor for almost two months, and I'm really happy with it. With a 90.825% profit trade success rate, it’s gone beyond what I expected. It handles loss recovery really well, making my trading pretty much stress-free. Wim, the developer, is super helpful and always ready to answer questions and give setup tips. He’s constantly improving the EA too, with two updates already since I got it. All in all, the Gold Reaper EA is fantastic and is quickly paying for itself. I highly recommend it!

Nick Bailey
69
Nick Bailey 2024.05.12 11:59 
 

bought this bot about a week ago. have set up and have running with good results. very happy. nice and easy to use and very good. very happy

Raphael Traen
33
Raphael Traen 2024.05.01 10:21 
 

The Gold Reaper of Wim is an exceptional trading bot, created for capitalizing on gold market breakouts. Its strategy is finely tuned. What also really sets this EA apart is the incredible customer service provided. The developer is very responsive and genuinely committed to assisting users in maximizing their trading experience. Overall, this bot offers both a robust trading strategy and exceptional support, making it a valuable tool for traders!

igivaka
83
igivaka 2024.04.28 00:57 
 

Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.04.26 09:53 
 

I don't kow much about trading, that is why I been trying a lot of EA for months. I put this robot in a live account and since 5 April 2024, it made 11% gains already (with Gold Trade Pro combo). The best EA so far beats Perceptrader AI, XAUBOT Pro, King Robot, etc. https: // www.myfxbook.com / members / ScarySnow / gold-reaper-combo / 10820426 . I hope it continues to do great things!

Cybersix
183
Cybersix 2024.04.23 05:10 
 

OK, I wanted to see what would happen on a major reversal day (April 21-22nd for XAU)...and Wim passed with flying colours!

fotofuji
90
fotofuji 2024.04.22 17:23 
 

I have been running it on my live account for about 30 days. It has done a great job so far, it has made EA money :), It answers every question very quickly and even more, it helps a lot. If nothing unusual happens, it definitely works. Thanks Wim and colleagues.

burtjo
49
burtjo 2024.04.05 19:27 
 

Could not be happier with Wim and his awesome EAs! This is 1 of 6 EAs that I have bought from him and I am incredibly pleased. The profit factor is off the charts and the risk to reward in terms of return to drawdown is amazing. My gold reaper is up 28% since February with only 4% drawdown! Thank you Wim!

Abdullah Uygar Tuna
416
Abdullah Uygar Tuna 2024.04.02 17:23 
 

I have been using this EA on 2 different accounts with 2 different settings for more than a month and it has already made more than I paid for it. It took me a while to figure out how to come up with the right settings based on my risk management preferences since this EA has a sophisticated trading algorithm, unlike the ones I had previously used, and I was a little bit skeptical at the beginning even though I had done quite a lot of research before buying. The fact that it has been a money maker so far doesn't mean that it will continue to be the case in the future but so far so good! Wim also is very supportive and patiently helps with any kind of questions you might have.

FloM
54
FloM 2024.04.02 16:48 
 

I bought this EA 2 weeks ago, It combine really good with Gold Trade Pro. they already made me 300 profits with only the least risky setup. Backtest and live did the same trades, I highly recommend these EA, in addition, support is always ready to help you, take advantage of the price I really think it's worth more !

YUN CHOI
543
YUN CHOI 2024.03.15 11:54 
 

Other EA's have been so cool and tempting in backtesting, only to be disappointed in their real accounts. There was even a strange result in which a loss occurred during a period using real-world data, but profits were made when backtesting the loss period. So, I have high expectations for this Gold Reaper EA, which showed the same results in backtesting, demo, and real. Thank you for making great EA.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx mate!
12
Ответ на отзыв