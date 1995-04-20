MACD with Trend ZigZag mp
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.31
- Обновлено: 5 декабря 2025
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "MACD with Trend ZigZag" для MT4
- Сам индикатор MACD является одним из самых популярных инструментов для торговли по тренду.
- "MACD with Trend ZigZag" отлично подходит для использования с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами.
- Используйте этот индикатор для выбора наиболее точных сигналов входа:
_ Если MACD выше 0 (зеленый цвет), а линия ZigZag направлена вверх - ищите только паттерны Buy Price Action.
_ Если MACD ниже 0 (розовый цвет), а линия ZigZag направлена вниз - ищите только паттерны Sell Price Action.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.