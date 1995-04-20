Hook Pattern mt
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Hook pattern" для MT4.
- Индикатор "Hook pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки;
- Индикатор обнаруживает бычьи и медвежьи Hook patterns на графике:
- Bullish Hook - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки).
- Bearish Hook - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки).
- С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте.
- Индикатор "Hook pattern" хорошо сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.