Gyroscopes

Профессиональный эксперт форекс Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках. 

Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн. Три из них (1, 3, 5) вызывают направленное движение. Они перемежаются двумя противоположно направленными волнами (2,4). Первые называют движущими, импульсными, вторые — коррекционными, откатными.

Согласно Эллиотту, пятиволновая модель обладает тремя постоянными свойствами: волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1; волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн; волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1. Движущие волны имеют пятиволновую структуру, коррекционные волны — трехволновую (с вариантами). Один полный цикл состоит из восьми волн и двух фаз: пятиволновой движущей фазы, внутренние волны которой обозначаются цифрами, и трехволновой коррекционной фазы, внутренние волны которой обозначаются буквами. Пример - если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность А, В, С корректирует всю последовательность волн с 1 по 5.

Основой бота является сложный алгоритм контроля сделок. Программа работает автоматически. Пользователь может настраивать уровни тейк-профита и стоп-лосса. Реальные и виртуальные.

Параметры форекс бота:
  • Fix Lot - Фиксированный лот.
  • Money-Management On, MoneyManagement - Формирует лот в зависимости от депозита.
  • Lot Decimal - Округление лота.
  • r Stop-Loss - Стоп лосc.
  • r Take-Profit - Тейк профит.
  • v Stop-Loss - Виртуальный стоп лосc.
  • v Take-Profit - Виртуальный с тейк профит.
  • Magic Number - Магический номер.
  • Maximum Permissible Spread - Ограничение по спреду.
Среда для работы бота:
  • Валютная пара - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF.
  • ТаймФрейм - H1.
  • Максимальный спред - до 20 пипсов.
  • Максимальная посадка - до 30% (ghb ltgjpbnt 1000$)
  • Нужный депозит - 10000$ (или еквивалент или еквивалент в другой валюте).




