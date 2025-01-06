Goldbot One MT4
- Эксперты
- Profalgo Limited
- Версия: 2.0
- Обновлено: 7 декабря 2025
- Активации: 10
ЗАПУСК ПРОМО:
- По текущей цене осталось всего несколько экземпляров!
- Окончательная цена: 990$
- НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов)
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ: Нажмите здесьЛучшее комбо-предложение -> нажмите здесь
Представляем Goldbot One — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота.
Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивления для выявления лучших торговых возможностей.
Этот экспертный советник создан для трейдеров, которым нужна эффективность, надежность и стратегическое преимущество на нестабильном рынке драгоценных металлов.
Примечательный факт: производительность советника на данных вне выборки идеально соответствует производительности на данных внутри выборки, используемых для оптимизации.
Период внутри выборки — 2016–2023 гг. Данные вне выборки, используемые для подтверждения стратегий, — 2004–2016 и 2024 гг.
В 2024 году показатели были одними из лучших за последние 20 лет! Вот это очень хороший показатель для будущих показателей.
Основные характеристики:
Многостратегический подход:
- 8 вариаций выигрышной стратегии: Goldbot One запускает восемь различных вариаций стратегии прорыва, каждая из которых оптимизирована для различных рыночных условий. Такая диверсификация обеспечивает хорошее распределение риска и создает более плавное ожидание роста
Торговля прорывами:
- Специально разработанный для торговли на прорывах, Goldbot One определяет ключевые моменты, когда цены на золото прорывают установленные уровни поддержки или сопротивления, предоставляя возможность входить в сделки в потенциально прибыльных точках.
Управление рисками:
- Стоп-лосс и тейк-профит: каждая сделка защищена предопределенными уровнями стоп-лосса и тейк-профита, что защищает ваши инвестиции от значительных спадов и фиксирует прибыль в пиковые периоды.
- Трейлинг-стопы: робот использует механизмы скользящего стоп-лосса и скользящего тейк-профита, что позволяет ему следовать за рыночным трендом, получать прибыль при благоприятном движении рынка и предотвращать убытки от внезапных разворотов.
- Трейлинг-тейк-профит: Трейлинг-тейк-профит: Робот также использует интеллектуальный алгоритм трейлинг-тейк-профита, который попытается выйти из сделки раньше, если цена движется против открытой позиции.
Отдельная сделка на стратегию:
- Goldbot One выполняет одну сделку на стратегию, чтобы поддерживать чистоту, сфокусированность и управляемость операций. Этот дисциплинированный подход помогает поддерживать целостность стратегии без сложности нескольких одновременных сделок на стратегию.
Удобный интерфейс:
- Разработанный как для новичков, так и для опытных трейдеров, Goldbot One прост в установке и настройке. Параметры для каждой стратегии можно настроить в соответствии с индивидуальными профилями риска и взглядами на рынок.
Автоматическая адаптируемость:
- EA автоматически адаптируется к текущей стоимости золота. Это означает, что если золото продолжит расти в будущем, EA не будет нуждаться в новых оптимизациях, но автоматически скорректирует все внутренние параметры.
Постоянное совершенствование:
- Регулярные обновления позволяют адаптироваться к меняющейся динамике рынка, гарантируя, что Goldbot One останется на переднем крае торговых технологий.
Почему стоит выбрать Goldbot One?
- Специализация на золоте: разработан специально для рынка золота с учетом его уникальной волатильности и тенденций.
- Проверенная стратегия: Торговля на прорывах — это признанный метод, доказавший свою эффективность при условии точного применения.
- Надежное управление рисками: благодаря нескольким уровням защиты для каждой сделки ваш капитал надежно защищен.
- Простота и продуманность: простота использования и современные алгоритмы для достижения профессиональных результатов в торговле.
Начало работы: раскройте потенциал торговли золотом с помощью Goldbot One.
Независимо от того, хотите ли вы диверсифицировать свой портфель или специализируетесь на торговле золотом, Goldbot One — это ваш автоматизированный трейдер, созданный для точной и прибыльной навигации на рынке золота.
Присоединяйтесь к рядам успешных трейдеров, доверяющих золотому стандарту торговых ботов.
Как провести бэктест советника:
- Проведите бэктест на дневном графике XAUUSD.
- Установите «Метод расчета размера лота» на «Использовать максимальный риск на стратегию».
- Установите максимальный риск на стратегию на «3» для низкого риска, «6» для среднего риска или «10» для высокого риска.
- MT5 -> вы можете использовать «OHLC за 1 минуту» для моделирования качества (EA в любом случае использовал только информацию OHLC за 1 минуту для внутренних целей)
- MT4 -> использовать «каждый тик» для качества моделирования
- Установите минимальный период в один год для бэктестинга . Это долгосрочная стратегия. Чем больше период, тем больше будет проявляться стабильность EA.
Как настроить советник для реальной торговли:
- включите «AlgoTrading» в вашем MT5 («AutoTrading» в MT4)
- необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (удалите пробелы!!) в список "разрешенных URL-адресов" в терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)
- Открыть дневной график XAUUSD
- Установите «Метод расчета размера лота» на «Использовать максимальный риск на стратегию».
- Установите максимальный риск на стратегию на «3» для низкого риска, «6» для среднего риска или «10» для высокого риска или просто загрузите файлы настроек здесь.
Обзор параметров:
- ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике
- Настройка размера информационной панели -> в случае отображения 4K установите значение «2»
- обновление информационной панели во время тестирования -> отключено для более быстрого бэктестинга
- Разрешить сделки на покупку / Разрешить сделки на продажу -> здесь вы можете включить/отключить сделки на покупку и продажу
- Запустить стратегию 1..8 -> включить/отключить разные стратегии (все они являются прорывом дневной поддержки и сопротивления, но с разными настройками входа и выхода)
- Максимально допустимый спред: максимальный допустимый спред для отложенных ордеров
- Пятничный стоп-час -> если вы не хотите, чтобы торги приостанавливались на выходных, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»)
- SetSL_TP_After_Entry -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP
- Использовать виртуальное истечение срока действия -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия
- Рандомизация -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также подходит для проп-фирм. Хорошее значение - "50"
- BaseMagicNumber -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий
- Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок
- EnableNFP_Filter -> включить или выключить фильтр NFP
- AutoGMT -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным
- GMT_OFFSET_Winter -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
- GMT_OFFSET_Summer -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
- NFP_CloseOpenTrades -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)
- NFP_ClosePendingOrders -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)
- NFP_MinutesBefore -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера
- NFP_MinutesAfter -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю
- Уникальные настройки Propfirm -> здесь вы можете настроить различные параметры входа и выхода, чтобы советник торговал иначе, чем другие пользователи
- Метод расчета размера лота -> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота (используйте StartLots), с использованием максимального риска на стратегию или с использованием LotsizeStep
- Startlots -> установить значение для фиксированного размера лота, когда выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как "минимальный размер лота" при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота
- LotsizeStep -> привязывает размер лота к балансу или эквити. Так LotsizeStep=1000 будет означать: 0,01 лота на 1000 баланса. Так что баланс 3000 будет работать на 0,03 лота
- Максимальный риск на стратегию -> Максимальный убыток (в %), когда стратегия достигает своей максимальной исторической просадки. Таким образом, значение "2" будет означать максимальный убыток в 2%, если будет достигнута максимальная историческая просадка этой стратегии.
- Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм
- Использовать средства вместо баланса -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота
- OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрый способ восстановления после убытков)
- Проверьте наличие свободной маржи перед установкой сделок -> Используйте, когда у советника возникают проблемы с установкой сделок у вашего брокера из-за низкой маржи, хотя маржи достаточно
- AdjustLotsizeToVariableValues -> это отрегулирует размер лота в соответствии с измененными уровнями SL/TP (в случае, если сама цена на золото сильно изменится)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Я не использую никакие «нейронные сети/машинное обучение ИИ/ChatGPT/квантовые компьютеры/идеальные прямые бэктесты» в качестве рекламных разговоров, а вместо этого предлагаю настоящую, честную торговую систему ,
на основе проверенной методологии разработки и реального исполнения.
Как разработчик, я имею +15 лет опыта в создании автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет.
Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью соответствия реальной торговли результатам бэктестов, без мошенничества.
Highly recommended!Great Ea and suport! Tks Wim!