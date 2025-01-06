Goldbot One MT4

5

ЗАПУСК ПРОМО:

  • По текущей цене осталось всего несколько экземпляров!
  • Окончательная цена: 990$
  • НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов)


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:  Нажмите здесь  

Лучшее комбо-предложение   ->   нажмите здесь

LIVE SIGNAL

Представляем   Goldbot One  — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота.

Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивления для выявления лучших торговых возможностей.

Этот экспертный советник создан для трейдеров, которым нужна эффективность, надежность и стратегическое преимущество на нестабильном рынке драгоценных металлов.

 

Примечательный факт:    производительность советника на данных вне выборки идеально соответствует производительности на данных внутри выборки, используемых для оптимизации.  

Период внутри выборки — 2016–2023 гг.  Данные вне выборки, используемые для подтверждения стратегий, — 2004–2016 и 2024 гг.     

В 2024 году показатели были одними из лучших за последние 20 лет!    Вот это очень хороший показатель для будущих показателей.

 

Основные характеристики:

Многостратегический подход:

    • 8 вариаций выигрышной стратегии:  Goldbot One запускает восемь различных вариаций стратегии прорыва, каждая из которых оптимизирована для различных рыночных условий. Такая диверсификация обеспечивает хорошее распределение риска и создает более плавное ожидание роста  

Торговля прорывами:

    • Специально разработанный для торговли на прорывах, Goldbot One определяет ключевые моменты, когда цены на золото прорывают установленные уровни поддержки или сопротивления, предоставляя возможность входить в сделки в потенциально прибыльных точках.

Управление рисками:

    • Стоп-лосс и тейк-профит:    каждая сделка защищена предопределенными уровнями стоп-лосса и тейк-профита, что защищает ваши инвестиции от значительных спадов и фиксирует прибыль в пиковые периоды.
    • Трейлинг-стопы:    робот использует механизмы скользящего стоп-лосса и скользящего тейк-профита, что позволяет ему следовать за рыночным трендом, получать прибыль при благоприятном движении рынка и предотвращать убытки от внезапных разворотов.
    • Трейлинг-тейк-профит:  Трейлинг-тейк-профит: Робот также использует интеллектуальный алгоритм трейлинг-тейк-профита, который попытается выйти из сделки раньше, если цена движется против открытой позиции.  

Отдельная сделка на стратегию:

    • Goldbot One выполняет одну сделку на стратегию, чтобы поддерживать чистоту, сфокусированность и управляемость операций. Этот дисциплинированный подход помогает поддерживать целостность стратегии без сложности нескольких одновременных сделок на стратегию.

Удобный интерфейс:

    • Разработанный как для новичков, так и для опытных трейдеров, Goldbot One прост в установке и настройке. Параметры для каждой стратегии можно настроить в соответствии с индивидуальными профилями риска и взглядами на рынок.

Автоматическая адаптируемость:

    • EA автоматически адаптируется к текущей стоимости золота.  Это означает, что если золото продолжит расти в будущем, EA не будет нуждаться в новых оптимизациях, но автоматически скорректирует все внутренние параметры.    

Постоянное совершенствование:

    • Регулярные обновления позволяют адаптироваться к меняющейся динамике рынка, гарантируя, что Goldbot One останется на переднем крае торговых технологий.

 

Почему стоит выбрать Goldbot One?

  • Специализация на золоте:    разработан специально для рынка золота с учетом его уникальной волатильности и тенденций.
  • Проверенная стратегия:    Торговля на прорывах — это признанный метод, доказавший свою эффективность при условии точного применения.
  • Надежное управление рисками:    благодаря нескольким уровням защиты для каждой сделки ваш капитал надежно защищен.
  • Простота и продуманность:    простота использования и современные алгоритмы для достижения профессиональных результатов в торговле.

 

Начало работы:    раскройте потенциал торговли золотом с помощью Goldbot One.

Независимо от того, хотите ли вы диверсифицировать свой портфель или специализируетесь на торговле золотом, Goldbot One — это ваш автоматизированный трейдер, созданный для точной и прибыльной навигации на рынке золота.

Присоединяйтесь к рядам успешных трейдеров, доверяющих золотому стандарту торговых ботов.

 


Как провести бэктест советника:

  • Проведите бэктест на дневном графике XAUUSD.
  • Установите «Метод расчета размера лота» на «Использовать максимальный риск на стратегию».
  • Установите максимальный риск на стратегию на «3» для низкого риска, «6» для среднего риска или «10» для высокого риска.
  • MT5 -> вы можете использовать «OHLC за 1 минуту» для моделирования качества (EA в любом случае использовал только информацию OHLC за 1 минуту для внутренних целей)
  • MT4 -> использовать «каждый тик» для качества моделирования
  • Установите минимальный период в один год для бэктестинга  . Это долгосрочная стратегия. Чем больше период, тем больше будет проявляться стабильность EA.


Как настроить советник для реальной торговли:

  • включите «AlgoTrading» в вашем MT5 («AutoTrading» в MT4)
  • необходимо добавить URL-адрес  "https : // www . worldtimeserver.com/" (удалите пробелы!!)  в список "разрешенных URL-адресов" в терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)    
  • Открыть дневной график XAUUSD
  • Установите «Метод расчета размера лота» на «Использовать максимальный риск на стратегию».
  • Установите максимальный риск на стратегию на «3» для низкого риска, «6» для среднего риска или «10» для высокого риска или просто загрузите файлы настроек  здесь.



Обзор параметров:

- ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике 

- Настройка размера информационной панели -> в случае отображения 4K установите значение «2»

- обновление информационной панели во время тестирования -> отключено для более быстрого бэктестинга

- Разрешить сделки на покупку / Разрешить сделки на продажу -> здесь вы можете включить/отключить сделки на покупку и продажу

- Запустить стратегию 1..8 -> включить/отключить разные стратегии (все они являются прорывом дневной поддержки и сопротивления, но с разными настройками входа и выхода)

- Максимально допустимый спред: максимальный допустимый спред для отложенных ордеров

- Пятничный стоп-час -> если вы не хотите, чтобы торги приостанавливались на выходных, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»)

- SetSL_TP_After_Entry -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP

- Использовать виртуальное истечение срока действия -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия

- Рандомизация -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также подходит для проп-фирм. Хорошее значение - "50"

- BaseMagicNumber -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий

- Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок

- EnableNFP_Filter -> включить или выключить фильтр NFP

- AutoGMT -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным 

- GMT_OFFSET_Winter -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

- GMT_OFFSET_Summer -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

- NFP_CloseOpenTrades -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)

- NFP_MinutesBefore -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера

- NFP_MinutesAfter -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю

- Уникальные настройки Propfirm -> здесь вы можете настроить различные параметры входа и выхода, чтобы советник торговал иначе, чем другие пользователи

- Метод расчета размера лота -> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота (используйте StartLots), с использованием максимального риска на стратегию или с использованием LotsizeStep

- Startlots -> установить значение для фиксированного размера лота, когда выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как "минимальный размер лота" при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота

- LotsizeStep -> привязывает размер лота к балансу или эквити. Так LotsizeStep=1000 будет означать: 0,01 лота на 1000 баланса. Так что баланс 3000 будет работать на 0,03 лота

- Максимальный риск на стратегию -> Максимальный убыток (в %), когда стратегия достигает своей максимальной исторической просадки. Таким образом, значение "2" будет означать максимальный убыток в 2%, если будет достигнута максимальная историческая просадка этой стратегии.

- Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм

- Использовать средства вместо баланса -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота

- OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрый способ восстановления после убытков)

- Проверьте наличие свободной маржи перед установкой сделок -> Используйте, когда у советника возникают проблемы с установкой сделок у вашего брокера из-за низкой маржи, хотя маржи достаточно

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> это отрегулирует размер лота в соответствии с измененными уровнями SL/TP (в случае, если сама цена на золото сильно изменится)



ПРИМЕЧАНИЕ: 

Я не использую никакие «нейронные сети/машинное обучение ИИ/ChatGPT/квантовые компьютеры/идеальные прямые бэктесты» в качестве рекламных разговоров, а вместо этого предлагаю настоящую, честную торговую систему  ,

на основе проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик, я имею +15 лет опыта в создании автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет. 

Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью соответствия реальной торговли результатам бэктестов, без мошенничества.


Отзывы 5
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:40 
 

Highly recommended!Great Ea and suport! Tks Wim!

Abdullah Uygar Tuna
416
Abdullah Uygar Tuna 2025.05.10 21:17 
 

Another state of art EA from the author. Have been using since day 1 on several accounts with different settings. I have already passed a prop firm challenge with this one. So far so good.

yoshida3599
147
yoshida3599 2025.04.24 15:39 
 

Mr Wim Schrynemakers is a very talented ea developer. Long term backtest resluts of Goldbot one show stable profit. Acutual live reuslt also shows solid profit. If you buy this ea, you can get another great ea such as the Gold Reaper. You will get nice profit by these Wim'ea. Thus, I can recommend.

