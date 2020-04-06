Advanced Sniper Pro EA mq

ADVANCED SNIPER PRO EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit einer Gewinnrate von rund 90 %.





Dieser EA zählt zu den stabilsten, zuverlässigsten und profitabelsten Scalping-Robotern weltweit.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das ausschließlich auf dieser MQL5-Website angeboten wird.





Der EA bietet verschiedene Einstellungen, die professionelle Trader für ihre Bedürfnisse nutzen können.

Forex-Einsteiger können einfach die Standard-Set_files mit einer hervorragenden Grundkonfiguration verwenden.





Einzigartige Funktionen des EA:

– Machine-Learning-Methoden werden verwendet.

– Anpassbarer, an die Volatilität angepasster Stop-Loss.

– Anpassbare Ausstiegsfilter und Spread-Einstellungen.

– Optionen für Fixed_SL und Fixed_TP.

– Der EA legt den dynamischen Stop-Loss automatisch abhängig von der Marktvolatilität fest.

– Der Roboter verfügt standardmäßig über automatisches Risikomanagement und Optionen für feste Lots.

– Anpassbare Einstiegssensitivität.

– Kein Wochenendhandel.

- Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von 1 Minute.

- Der Roboter verfügt über eine Break-Even-Funktion.

- Hebelwirkung des Kontos: von 1:30 bis 1:2000.

- Handelspaare: GBPCAD, GBPAUD.

- Kein gefährlicher Martingale-/Grid-Handel. Jede Order verfügt über einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.

- Betriebszeit: Der EA sucht vom Ende der US-Handelssitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung nach Einstiegsmöglichkeiten gemäß dem Zeitfilter in den Einstellungen. Wenn das System während der Betriebszeit keine Orders geöffnet hat, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren. Beachten Sie, dass dieser EA ein Sniping-Handelssystem ist.

- Zeitrahmen: nur M15.

- Der EA verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige: Sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.

- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:

0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





Installation:

– Das System erfordert ein MT4-Handelskonto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).

– Öffnen Sie GBPCAD- und GBPAUD-Charts.

– Wählen Sie den M15-Zeitrahmen in jedem Chart.

– Verbinden Sie den Roboter mit jedem Chart und wenden Sie die entsprechende „Set_file“-Datei auf den EA an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter „Trading_Flag“ = „true“ ist.

– Legen Sie den Auto-Risk-Wert für jedes Paar in den EA-Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen fest (oder verwenden Sie einfach den Standardwert).

– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).





WICHTIG!!! Für eine optimale Performance Ihres Handelssystems beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:

- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) und GMT+3 (Sommerzeit) ist. Sollte der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Market_watch-Zeitzone verwenden, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir dazu einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen gerne bei der Überprüfung und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.

- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.

- EA-UPDATES: Verwenden Sie immer die neueste EA-Version.