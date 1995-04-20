Morning Star pattern ms
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4.
- Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки.
- Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения).
- С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте.
- Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже).
- Индикатор "Morning Star pattern" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.