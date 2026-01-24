Vortex Turbo EA MT4

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Vortex Turbo — « управляйте вихрем»

Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo использует контролируемый мартингейл и сетку усреднения, при этом каждая  позиция полностью защищена встроенным стоп-лоссом  — обеспечивая идеальный баланс между мощностью, точностью и безопасностью.

Это очень важно! Пожалуйста, напишите мне личное сообщение после покупки услуги эксперта. Я вышлю вам инструкцию со всеми необходимыми рекомендациями.

Цена 399 $ будет действовать до 15 февраля, после этого цена повысится до 499 $. (Финальная цена — 999 $)

Приобретая советника  Vortex Turbo  Expert Advisor, вы получаете возможность получить  бесплатную лицензию на любой другой мой советник  , привязанную к  трем торговым счетам   на ваш выбор (бонусные советники отправляются в виде файла в формате .ex). 

Условия уточняйте в личных сообщениях  https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  

Следите за результатами в режиме реального времени здесь:

Нормальный риск   https://www.mql5.com/en/signals/2351471

Реальный счет на 10 000 долларов США   https://www.mql5.com/en/signals/2345752

Пожалуйста, запрашивайте ссылку на сигнал MyFx-book в личных сообщениях (здесь она не может быть опубликована).

РУКОВОДСТВО (Инструкция)

Основные технологии

Трехслойная нейронная логика  — объединяет распознавание импульса, отображение волатильности и адаптивную фильтрацию для выявления краткосрочных возможностей и микро-движений на рынке золота до того, как они сформируются на графике.

Настоящий многоуровневый механизм скальпинга  — построен на основе скальпинговой модели для XAUUSD, сочетающей контролируемое усреднение и выверенную мартингальную структуру для максимизации потенциала восстановления при сохранении стратегической дисциплины.

Защита от рисков с четко определенными параметрами  — несмотря на использование в системе логики усреднения и мартингейла, каждая позиция защищена четко определенным стоп-лоссом. Расстояния между стоп-лоссами достаточно велики, чтобы обеспечить стабильную работу и дать сделкам достаточно пространства для маневра во время волатильности.

Автоматически адаптирующиеся фильтры  — эксперт постоянно корректирует свои внутренние параметры в ответ на изменения ликвидности, волатильности и динамики торговой сессии, поддерживая оптимальную производительность на всех этапах рынка.

Конфигурация по принципу «подключи и работай»  — включает предварительно оптимизированные профили рисков и упрощенные пользовательские параметры.


Что делает Vortex Turbo уникальным?

В отличие от своих предшественников,  Aura Ultimate  — это не просто усовершенствованная версия, а  новая нейронная сеть  , полностью переработанная для распознавания поведения рынка посредством  многоконтекстного распознавания образов  .        

Основной фокус               Усовершенствованная нейронная система скальпинга, разработанная для использования краткосрочных движений и микротрендов на  валютной паре XAUUSD  , с применением контролируемого усреднения и модерируемой мартингальной структуры для эффективного восстановления позиций.                
Архитектура
 Многослойный  гибридный нейронный ансамбль,  сочетающий глубокое обучение, распознавание образов и отображение волатильности для достижения точного и адаптивного выбора времени совершения сделок.
Стратегический движок
 Двухъядерная  система скальпинга,  работающая одновременно с многоуровневым контролем рисков, — с третьим адаптивным режимом, находящимся в стадии разработки, для дальнейшего повышения точности входа и логики восстановления сделок.
Обзор рынка
 Оптимизирован для  золота (XAUUSD  )  , динамически адаптируется к различным режимам волатильности — от спокойных, узких диапазонов до резких фаз прорыва.
Контроль рисков
 Каждая сделка защищена фиксированным  стоп-лоссом  , обеспечивающим защиту капитала. Хотя советник использует  механику усреднения и мартингейла  , расстояния стоп-лосса намеренно  увеличены,  чтобы предоставить сделкам необходимый запас прочности во время волатильности.
Самооптимизация
 Механизм непрерывного  самообучения  перенастраивает внутренние параметры в соответствии с изменениями ликвидности, волатильности и активности сессии, поддерживая стабильность и согласованность во времени.
Скорость выполнения
 Сверхлегкая  асинхронная архитектура  , разработанная для высокоскоростного выполнения и стабильности.
Гибкость
 Предварительно заданные  профили риска  (консервативный, сбалансированный, агрессивный) позволяют трейдерам адаптировать логику Vortex Turbo к любому стилю торговли или плану управления капиталом.
Готовность к интеграции
 Перспективная нейронная сеть, разработанная для интеграции новых прогностических слоев, моделей волатильности и внешних модулей искусственного интеллекта по мере их развития.
Прозрачность
 Каждое торговое решение регистрируется и отслеживается — никакой скрытой логики, только проверяемый нейронный анализ и прозрачность торгов в режиме реального времени.

Vortex Turbo   разработан для долгосрочной и надежной работы, благодаря алгоритмам нейронных сетей.   Его инновационная конструкция исключает рискованные стратегии, что делает его безопасным вариантом для автоматизированной торговли. 

Информация:

  • Рабочие торговые пары  :   XAUUSD(ЗОЛОТО)
  • Временной интервал: H1
  • Рекомендуемый минимальный депозит: от 1000 долларов США.
  • Минимальное кредитное плечо 1:30 (только для торговли с низким риском) 
  • Рекомендуемое кредитное плечо   1:100 и выше.
  • Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать брокера с низкими спредами и ECN-системой.

Функции:

  • Для каждой сделки используйте жесткий стоп-лосс и тейк-профит.
  • Стабильные результаты с 99,9% качественными предложениями.
  • Работает с большинством брокеров, но наилучшие результаты показывает ECN-брокеры с низким спредом для большей скорости и точности.
  • Легко устанавливается и используется.
  • Соответствует правилам FIFO (первым пришел — первым ушел). 

Важные замечания перед покупкой:

  • Стоп-лосс  — это нормальная и неотъемлемая часть стратегии, а не ошибка. Система использует мартингальную сетку, но ограниченную и полностью защищенную: она открывает дополнительные позиции, но сетка ограничена и контролируется, риск управляется, и счет не подвержен неограниченной просадке, как в классических мартингальных системах.
  • Поэтому, если кто-то рассчитывает торговать вообще без стоп-лоссов, этот советник не подойдёт.  Убытки неизбежны — это часть безопасной сеточной торговли с защитой стоп-лоссами.
  • Эффективность работы всегда следует оценивать за целый месяц или даже дольше  , а не по результатам нескольких дней.
  • Кратковременные убытки или паузы в торговле на 2-3 дня — это нормально,   у советника бывают периоды без сделок  — это сделано намеренно. Он ждет, когда модель обнаруживает неопределенность или нестабильную структуру рынка. 
  • Важно  полагаться на реальные сигналы, а не на результаты бэктеста  . Тестер стратегий используется только для оптимизации, а не для прогнозирования будущих результатов.
  • Для игроков со средним уровнем риска рекомендуемый минимальный  депозит составляет 1000 долларов США.
  • Онлайн-поддержка отсутствует. Я отвечаю в течение 24 часов. В выходные дни возможны задержки до 48 часов. Поэтому, если вам нужна онлайн-поддержка в режиме реального времени, к сожалению, я её не предоставляю!

    Ценовая политика:

    Количество экземпляров, поступающих в продажу, будет ограничено, чтобы сохранить эксклюзивность издания для эксперта! 

    Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Тестирование на исторических данных и результаты приведены только для иллюстрации. Используйте надлежащее управление рисками и протестируйте советника на демо-счете перед внедрением в реальный мир.


    Отзывы 11
    Jose Gonzalez Aragon
    301
    Jose Gonzalez Aragon 2026.05.03 07:23 
     

    No soy un fan de los EA con estrategia Martingala, pero, tras utilizar este EA durante un tiempo, te das cuenta que este EA utiliza una estrategia Martingala con un SL claro. No realiza operaciones a lo loco, cuenta con filtro de noticias y permite elegir el riesgo. Ademas el autor realiza un servicio extraordinario atendiendo a todas las dudas o problemas que a uno le pueda surgir. Extraordinario trabajo.

    Ongong9901
    32
    Ongong9901 2026.03.09 17:15 
     

    I've been using it for a week and it's quite good.

    Jean DD Semy
    61
    Jean DD Semy 2026.03.02 18:10 
     

    I highly recommend this EA. I have been testing it on a real account since its launch, and it has shown stable and disciplined performance. What makes it stand out is its structured grid strategy combined with proper stop-loss protection on trades, which helps control drawdown and avoid the high risks usually associated with grid systems. The risk management features are well designed, making it suitable for traders who prefer steady and controlled growth rather than aggressive, high-risk trading. Overall, it is a reliable EA that balances profit potential with strong safety measures. High Five to the highly experienced Developper Stanislav. He is always available to answer to all questions with clear guidances.

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    Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Эксперты
    Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
    Kenni Trades Gold Breakout MT4
    Ken Rmah
    Эксперты
    Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
    Gold Hunter Pro MT4
    Farell Edson Mazarin
    Эксперты
    Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    Эксперты
    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    Эксперты
    BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
    HFT Prop EA
    Manpreet Singh
    4.93 (257)
    Эксперты
    HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    Эксперты
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    Эксперты
    Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Эксперты
    Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
    Forex GOLD Investor
    Lachezar Krastev
    4.39 (51)
    Эксперты
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (6)
    Эксперты
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
    Wall Street Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (1)
    Эксперты
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.29 (42)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    GoldPro
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    Эксперты
    GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
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    Sergey Batudayev
    4.71 (21)
    Эксперты
    Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
    One Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.68 (19)
    Эксперты
    One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.25 (48)
    Эксперты
    8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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    Pol Lazaro Porta
    Эксперты
    GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
    Luna AI PRO
    Profalgo Limited
    4.67 (3)
    Эксперты
    Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
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    Pol Lazaro Porta
    Эксперты
    TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
    Dark Algo
    Marco Solito
    4.67 (70)
    Эксперты
    Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
    Exp TickSniper
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (30)
    Эксперты
    TickSniper для MetaTrader 4 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический Expert Advisor для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под каждую валютную пару. TickSniper для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, интеллектуальный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную оптимизировать десятки настроек под каждый инструмент. Советник анализирует те
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    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    Эксперты
    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
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    Stanislav Tomilov
    5 (24)
    Эксперты
    Oracle: Будущее торговли Oracle Trading Expert для Meta Trader создан для обеспечения надежной производительности на рынках GBPUSD и золота, опираясь на новейшие методы программирования и инструменты машинного обучения. Благодаря собственным алгоритмам и интегрированной нейронной сети Oracle эффективно анализирует данные, помогая пользователям принимать обоснованные торговые решения. Дизайн Oracle также подчеркивает стабильность: его стратегии созданы так, чтобы избегать чрезмерной оптимизации,
    One Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.68 (19)
    Эксперты
    One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
    Aura Superstar MT5
    Stanislav Tomilov
    5 (5)
    Эксперты
    Aura Superstar    — полностью автоматизированный советник, предназначенный для торговли    валютами во время ролловера .  Он основан на кластерном анализе машинного обучения и генетических    алгоритмах скальпинга. Первый мультивалютный скальпер, использующий механизм глубокого машинного обучения, многоуровневый персептрон и адаптивный нейро-фильтр в сочетании с классическими индикаторами. Эксперт показывает стабильные результаты с 2003 года. Не использует опасные методы управления капиталом, не
    Aura Superstar MT4
    Stanislav Tomilov
    4.8 (10)
    Эксперты
    Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.62 (21)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
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    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    Фильтр:
    Jose Gonzalez Aragon
    301
    Jose Gonzalez Aragon 2026.05.03 07:23 
     

    No soy un fan de los EA con estrategia Martingala, pero, tras utilizar este EA durante un tiempo, te das cuenta que este EA utiliza una estrategia Martingala con un SL claro. No realiza operaciones a lo loco, cuenta con filtro de noticias y permite elegir el riesgo. Ademas el autor realiza un servicio extraordinario atendiendo a todas las dudas o problemas que a uno le pueda surgir. Extraordinario trabajo.

    Moises Castillo
    24
    Moises Castillo 2026.03.24 14:46 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Ongong9901
    32
    Ongong9901 2026.03.09 17:15 
     

    I've been using it for a week and it's quite good.

    Jean DD Semy
    61
    Jean DD Semy 2026.03.02 18:10 
     

    I highly recommend this EA. I have been testing it on a real account since its launch, and it has shown stable and disciplined performance. What makes it stand out is its structured grid strategy combined with proper stop-loss protection on trades, which helps control drawdown and avoid the high risks usually associated with grid systems. The risk management features are well designed, making it suitable for traders who prefer steady and controlled growth rather than aggressive, high-risk trading. Overall, it is a reliable EA that balances profit potential with strong safety measures. High Five to the highly experienced Developper Stanislav. He is always available to answer to all questions with clear guidances.

    Xuan Dong Duong
    159
    Xuan Dong Duong 2026.02.28 06:38 
     

    This EA is Martingale with clear stop loss, I tested and using on two accounts on two different brokers. It does not have many entries a day, each time it has entry, it place stop loss which protects the account right at the beginning. Martingale within the identified prices, and it also has news filters to avoid high impact news. Thanks the developer for the hard work.

    JUN LI
    825
    JUN LI 2026.02.19 02:14 
     

    这个EA在实盘运行了几周，目前盈利了一些交易，再多运行一段时间看看

    Young Jin
    209
    Young Jin 2026.02.18 02:20 
     

    I’ve been using this EA for a few weeks. It’s still a bit early to judge, but I’ve already seen some profits—and more importantly, it feels reassuring to use. I’m looking forward to seeing how it performs over time.

    termit520
    112
    termit520 2026.02.11 17:21 
     

    I'm using this EA for a week, a lot under Stanislav's recommendation......I was using it with just 100 EUR live acount which is extremely stupid and risky. Anyways, the EA earned 7-8 EUR in a 2 win trades......5 stars for the author

    B4BcpFGj
    1049
    B4BcpFGj 2026.02.05 22:45 
     

    I used Vortex Turbo for 2 weeks and was satisfied with its performance. It seems that the performace is exactly same as described.

    printgold
    459
    printgold 2026.01.29 10:10 
     

    I have been using this EA Vortex Turbo comfortably and safely. The installation process is easy, and the author always responds to any issues. Using this EA Vortex Turbo is worry free, there is available news filter and the risk of choice. Furthermore, the author has extensive experience creating EAs. So far, all trades using this EA have been running smoothly. Thanks to provide this EA and Five Stars to Author.

    doyems
    40
    doyems 2026.01.28 02:25 
     

    I have been using the Vortex Turbo EA for a few days and it has done an amazing job. All trades taken so far were closed in profit. The EA set up was seamless and the support from Stanislav has been great. He provided thorough guidance from EA purchase to set up and answered all my questions promptly.

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