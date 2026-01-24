Vortex Turbo EA MT4
- Эксперты
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Stanislav TomilovMyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
- Версия: 1.41
- Обновлено: 25 апреля 2026
- Активации: 10
Vortex Turbo — « управляйте вихрем»
Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo использует контролируемый мартингейл и сетку усреднения, при этом каждая позиция полностью защищена встроенным стоп-лоссом — обеспечивая идеальный баланс между мощностью, точностью и безопасностью.
Это очень важно! Пожалуйста, напишите мне личное сообщение после покупки услуги эксперта. Я вышлю вам инструкцию со всеми необходимыми рекомендациями.
Цена 399 $ будет действовать до 15 февраля, после этого цена повысится до 499 $. (Финальная цена — 999 $)
Приобретая советника Vortex Turbo Expert Advisor, вы получаете возможность получить бесплатную лицензию на любой другой мой советник , привязанную к трем торговым счетам на ваш выбор (бонусные советники отправляются в виде файла в формате .ex).
Условия уточняйте в личных сообщениях https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685
Следите за результатами в режиме реального времени здесь:
Нормальный риск https://www.mql5.com/en/signals/2351471
Реальный счет на 10 000 долларов США https://www.mql5.com/en/signals/2345752
Пожалуйста, запрашивайте ссылку на сигнал MyFx-book в личных сообщениях (здесь она не может быть опубликована).
Основные технологии
Трехслойная нейронная логика — объединяет распознавание импульса, отображение волатильности и адаптивную фильтрацию для выявления краткосрочных возможностей и микро-движений на рынке золота до того, как они сформируются на графике.
Настоящий многоуровневый механизм скальпинга — построен на основе скальпинговой модели для XAUUSD, сочетающей контролируемое усреднение и выверенную мартингальную структуру для максимизации потенциала восстановления при сохранении стратегической дисциплины.
Защита от рисков с четко определенными параметрами — несмотря на использование в системе логики усреднения и мартингейла, каждая позиция защищена четко определенным стоп-лоссом. Расстояния между стоп-лоссами достаточно велики, чтобы обеспечить стабильную работу и дать сделкам достаточно пространства для маневра во время волатильности.
Автоматически адаптирующиеся фильтры — эксперт постоянно корректирует свои внутренние параметры в ответ на изменения ликвидности, волатильности и динамики торговой сессии, поддерживая оптимальную производительность на всех этапах рынка.
Конфигурация по принципу «подключи и работай» — включает предварительно оптимизированные профили рисков и упрощенные пользовательские параметры.
Что делает Vortex Turbo уникальным?
В отличие от своих предшественников, Aura Ultimate — это не просто усовершенствованная версия, а новая нейронная сеть , полностью переработанная для распознавания поведения рынка посредством многоконтекстного распознавания образов .
|Основной фокус
|Усовершенствованная нейронная система скальпинга, разработанная для использования краткосрочных движений и микротрендов на валютной паре XAUUSD , с применением контролируемого усреднения и модерируемой мартингальной структуры для эффективного восстановления позиций.
|Архитектура
|Многослойный гибридный нейронный ансамбль, сочетающий глубокое обучение, распознавание образов и отображение волатильности для достижения точного и адаптивного выбора времени совершения сделок.
|Стратегический движок
|Двухъядерная система скальпинга, работающая одновременно с многоуровневым контролем рисков, — с третьим адаптивным режимом, находящимся в стадии разработки, для дальнейшего повышения точности входа и логики восстановления сделок.
|Обзор рынка
|Оптимизирован для золота (XAUUSD ) , динамически адаптируется к различным режимам волатильности — от спокойных, узких диапазонов до резких фаз прорыва.
|Контроль рисков
|Каждая сделка защищена фиксированным стоп-лоссом , обеспечивающим защиту капитала. Хотя советник использует механику усреднения и мартингейла , расстояния стоп-лосса намеренно увеличены, чтобы предоставить сделкам необходимый запас прочности во время волатильности.
|Самооптимизация
|Механизм непрерывного самообучения перенастраивает внутренние параметры в соответствии с изменениями ликвидности, волатильности и активности сессии, поддерживая стабильность и согласованность во времени.
|Скорость выполнения
|Сверхлегкая асинхронная архитектура , разработанная для высокоскоростного выполнения и стабильности.
|Гибкость
|Предварительно заданные профили риска (консервативный, сбалансированный, агрессивный) позволяют трейдерам адаптировать логику Vortex Turbo к любому стилю торговли или плану управления капиталом.
|Готовность к интеграции
|Перспективная нейронная сеть, разработанная для интеграции новых прогностических слоев, моделей волатильности и внешних модулей искусственного интеллекта по мере их развития.
|Прозрачность
|Каждое торговое решение регистрируется и отслеживается — никакой скрытой логики, только проверяемый нейронный анализ и прозрачность торгов в режиме реального времени.
Vortex Turbo разработан для долгосрочной и надежной работы, благодаря алгоритмам нейронных сетей. Его инновационная конструкция исключает рискованные стратегии, что делает его безопасным вариантом для автоматизированной торговли.
Информация:
- Рабочие торговые пары : XAUUSD(ЗОЛОТО)
- Временной интервал: H1
- Рекомендуемый минимальный депозит: от 1000 долларов США.
- Минимальное кредитное плечо 1:30 (только для торговли с низким риском)
- Рекомендуемое кредитное плечо 1:100 и выше.
- Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать брокера с низкими спредами и ECN-системой.
Функции:
- Для каждой сделки используйте жесткий стоп-лосс и тейк-профит.
- Стабильные результаты с 99,9% качественными предложениями.
- Работает с большинством брокеров, но наилучшие результаты показывает ECN-брокеры с низким спредом для большей скорости и точности.
- Легко устанавливается и используется.
- Соответствует правилам FIFO (первым пришел — первым ушел).
Важные замечания перед покупкой:
- Стоп-лосс — это нормальная и неотъемлемая часть стратегии, а не ошибка. Система использует мартингальную сетку, но ограниченную и полностью защищенную: она открывает дополнительные позиции, но сетка ограничена и контролируется, риск управляется, и счет не подвержен неограниченной просадке, как в классических мартингальных системах.
- Поэтому, если кто-то рассчитывает торговать вообще без стоп-лоссов, этот советник не подойдёт. Убытки неизбежны — это часть безопасной сеточной торговли с защитой стоп-лоссами.
- Эффективность работы всегда следует оценивать за целый месяц или даже дольше , а не по результатам нескольких дней.
- Кратковременные убытки или паузы в торговле на 2-3 дня — это нормально, у советника бывают периоды без сделок — это сделано намеренно. Он ждет, когда модель обнаруживает неопределенность или нестабильную структуру рынка.
- Важно полагаться на реальные сигналы, а не на результаты бэктеста . Тестер стратегий используется только для оптимизации, а не для прогнозирования будущих результатов.
- Для игроков со средним уровнем риска рекомендуемый минимальный депозит составляет 1000 долларов США.
- Онлайн-поддержка отсутствует. Я отвечаю в течение 24 часов. В выходные дни возможны задержки до 48 часов. Поэтому, если вам нужна онлайн-поддержка в режиме реального времени, к сожалению, я её не предоставляю!
Ценовая политика:
Количество экземпляров, поступающих в продажу, будет ограничено, чтобы сохранить эксклюзивность издания для эксперта!
Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Тестирование на исторических данных и результаты приведены только для иллюстрации. Используйте надлежащее управление рисками и протестируйте советника на демо-счете перед внедрением в реальный мир.
No soy un fan de los EA con estrategia Martingala, pero, tras utilizar este EA durante un tiempo, te das cuenta que este EA utiliza una estrategia Martingala con un SL claro. No realiza operaciones a lo loco, cuenta con filtro de noticias y permite elegir el riesgo. Ademas el autor realiza un servicio extraordinario atendiendo a todas las dudas o problemas que a uno le pueda surgir. Extraordinario trabajo.