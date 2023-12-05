Scalping Histogram mr
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Обновлено: 11 апреля 2024
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "Scalping Histogram" для MT4, без перерисовки.
- Индикатор Scalping Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в основное направление ценового импульса после незначительной коррекции цены.
- Scalping Histogram может быть двух цветов: оранжевый для медвежьего импульса и зеленый для бычьего.
- Как только вы увидите не менее 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает, что имеет место сильный импульс.
- Сигналом входа является 1 столбец с противоположным цветом на гистограмме и следующий столбец с исходным цветом импульса (см. рисунки).
- Используйте цели скальпинга - ближайшие максимумы/минимумы на графике.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ индикатор:
- для сигналов ПОКУПКИ: не менее 10 последовательных зеленых столбцов гистограммы (импульс) + 1 оранжевый столбец на гистограмме (коррекция) + 1 зеленый столбец (откройте длинную сделку здесь).
- для сигналов ПРОДАЖИ: не менее 10 последовательных оранжевых столбцов гистограммы (импульс) +1 зеленый столбец на гистограмме (коррекция) +1 оранжевый столбец (откройте короткую сделку здесь).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.