Scalping Histogram mr

Crypto_Forex Индикатор "Scalping Histogram" для MT4, без перерисовки.





- Индикатор Scalping Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в основное направление ценового импульса после незначительной коррекции цены.

- Scalping Histogram может быть двух цветов: оранжевый для медвежьего импульса и зеленый для бычьего.

- Как только вы увидите не менее 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает, что имеет место сильный импульс.

- Сигналом входа является 1 столбец с противоположным цветом на гистограмме и следующий столбец с исходным цветом импульса (см. рисунки).

- Используйте цели скальпинга - ближайшие максимумы/минимумы на графике.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ индикатор:

- для сигналов ПОКУПКИ: не менее 10 последовательных зеленых столбцов гистограммы (импульс) + 1 оранжевый столбец на гистограмме (коррекция) + 1 зеленый столбец (откройте длинную сделку здесь).

- для сигналов ПРОДАЖИ: не менее 10 последовательных оранжевых столбцов гистограммы (импульс) +1 зеленый столбец на гистограмме (коррекция) +1 оранжевый столбец (откройте короткую сделку здесь).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.