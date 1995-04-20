Scalping Channel mq

Индикатор Crypto_Forex "Scalping_Channel" для MT4.

- Scalping Channel имеет границы волатильности на основе ATR.
- Отлично подходит для скальпинговой торговли:
- Входите в сделки, размещая отложенный лимитный ордер на средней линии.
- Рассматривайте бычьи входы, когда имеет место зеленый устойчивый восходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась выше верхней границы (см. рисунки).
- Рассматривайте медвежьи входы, когда имеет место красный устойчивый нисходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась ниже нижней границы (см. рисунки).

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
