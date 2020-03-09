Quantum King MT4
- Эксперты
- Bogdan Ion Puscasu
- Версия: 2.3
- Активации: 10
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Правило ваша торговля с точностью и дисциплиной.
Quantum King EA Объединяет мощь структурированной сетки и интеллект адаптивного Мартингейла в одну единую систему, разработанную для AUDCAD на M5 и созданную как для новичков, так и для профессионалов, стремящихся к стабильному, контролируемому росту.
Quantum King EA полностью автоматизированная торговая система, разработанная для пары AUDCAD на таймфрейме M5.
Он сочетает в себе структуру стратегии Grid с адаптивной логикой восстановления Мартингейла, образуя систему, которая разумно управляет сделками на всех этапах рынка.
Созданный для доступности и согласованности, Квантовый король Идеально подходит для трейдеров, желающих увеличить свой капитал без постоянного ручного вмешательства. Простота настройки, быстрое исполнение и сбалансированная производительность делают его отличным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Алгоритм динамически адаптируется к волатильности, расширяя или сужая свою сеть для поддержания баланса и эффективности. Это интеллектуальное поведение позволяет Квантовый король вести активную торговлю, минимизируя при этом ненужные риски.
Советник, оптимизированный специально для AUDCAD, использует стабильные, повторяющиеся ценовые движения пары для извлечения прибыли с точностью и постоянством.
Основные характеристики
- Полностью автоматизированная торговля для AUDCAD (M5)
- Гибрид сетки и мартингейла с адаптивным управлением
- Создан как для новичков, так и для профессионалов
- Работает с небольшими депозитами — минимум 200$
- Оптимизирован для долгосрочной стабильности и сохранения капитала
- Легко устанавливается и готов к немедленной эксплуатации.
Рекомендации
- Валютная пара: AUDCAD
- Таймфрейм: M5
- Минимальный депозит: 200 долларов США; рекомендуется 500 долларов США и более
- Тип счета: ECN, Raw или Razor (очень низкие спреды)
- Кредитное плечо: 1:100
- Тип счета: хедж
- Рекомендуемые брокеры: IC Markets, IC Trading
Для достижения наилучших результатов всегда используйте счета с низким спредом.
Свяжитесь со мной лично, чтобы получить рекомендуемых брокеров и официальное руководство по настройке.
Quantum King EA объединяет структуру, интеллект и доступность в одну мощную систему.
Он создан для уверенной торговли — последовательной, эффективной и всегда под контролем.
Независимо от того, начинаете ли вы с малого или управляете большим портфелем, Квантовый король предоставляет вам инструмент профессионального уровня, усовершенствованный с элегантностью серии Quantum.
Торгуйте уверенно. Торгуйте сбалансированно. Торговля с королём .