Quantum Emperor MT4
- Эксперты
- Bogdan Ion Puscasu
- Версия: 7.5
- Обновлено: 7 октября 2025
- Активации: 10
Представляем Quantum Emperor EA , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет.
Квантовый император EA использует уникальную стратегию, в которой он непрерывно разделяет одну сделку на пять меньших сделок. Это означает, что каждый раз, когда EA выполняет сделку, он автоматически разделяет ее на пять меньших позиций.
Квантовый император EA выделяется среди других советников-экспертов своим замечательным подходом к работе с убыточными сделками. В отличие от традиционных методов, которые полагаются исключительно на ордера Stop Loss для ограничения убытков, Quantum Emperor EA использует сложную технику для эффективного управления убыточными позициями. Столкнувшись с пакетом из пяти убыточных сделок, вместо того, чтобы закрыть их немедленно, Quantum Emperor EA делит следующую позицию на пять более мелких. Затем он стратегически использует прибыль от выигрышных сделок, чтобы постепенно закрывать убыточные позиции, одну за другой, пока все они не будут успешно отброшены.
Эта уникальная стратегия позволяет Quantum Emperor EA оптимизировать управление рисками, минимизировать убытки и потенциально превращать убыточные сделки в прибыльные. Используя силу множества меньших позиций и перераспределения прибыли, он демонстрирует более высокий уровень адаптивности и устойчивости в сложных рыночных условиях.
Рекомендации:
- Валютная пара: GBPUSD.
- Таймфрейм: H1
- Минимальный депозит: $1000
- Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами.
- Брокеры: IC Markets, Pepperstone со счетами Raw и Razor с самыми низкими спредами.
- ВАЖНЫЙ: Для достижения наилучших результатов очень важно использовать счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ!
- Кредитное плечо - минимум 1:100, рекомендуется 1:500
- не менее 1:30 для уровней риска «низкий-средний», «низкий» и «очень низкий»
- Тип счета: Хеджевый
- Торгуйте GBPUSD
- Каждая сделка защищена SL на 250 пунктов.
- Стратегия выхода включает в себя трейлинг-стоп с использованием графика H1.
- Ордера делятся на 6 меньших ордеров, и проигрышные ордера можно закрыть, используя прибыль, полученную от выигрышных ордеров.
- Встроена функция автолота
- Очень прост в установке, не требует каких-либо изменений настроек, настройки по умолчанию идеально подходят для большинства брокеров, которые используют GMT+2 с временем сервера DST. Если у вашего брокера другое время сервера, необходимо внести небольшие изменения в настройки времени.
- Используйте VPS, чтобы советник работал круглосуточно и без выходных (настоятельно рекомендуется)
- Результаты тестирования можно найти в разделе комментариев!
I recently started using the QE EA, and I’m genuinely blown away by approach to trading. The strategy of splitting a single trade into five smaller positions offering a fresh way to manage risks. What sets this EA apart is its sophisticated handling of losing trades—rather than relying solely on Stop Loss orders, it uses profits from winning trades to strategically close out losses, often turning potential drawdowns into profitable outcomes. I’m giving 5 stars to the developer, Bogdan, for his exceptional work and lightning-fast support. I purchased the EA and after month it has already exceeded my expectations. Having used Bogdan’s EA, like QE, I knew I could trust his other products. My backtests leverages consistently showed an impressive win rate, which has translated into profitable trades on my real ECN account with IC Trading. The setup is straightforward, and the default settings are well. I experimented with optimizations but ended up sticking with the recommended settings for the best results. Bogdan’s support is phenomenal—he responds to queries quickly and provides clear, helpful guidance. I also appreciate the transparency, with test results available in the comments section. Despite some negative reviews online, I believe they often stem from emotional reactions to short-term market fluctuations rather than the EA’s actual performance. No system is perfect, but QE offers remarkable value and deserves a fair chance. I highly recommend this EA to anyone looking for a reliable and user-friendly trading tool. Pair it with a low-spread broker like IC Markets and a VPS for optimal performance, and you won’t be disappointed. I’ll update my review in a few months. Keep up the fantastic work, Bogdan! Thank you.