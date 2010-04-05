Advanced Sniper Pro EA mq
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 25.17
ADVANCED SNIPER PRO EA è un sistema di trading automatico preciso con una percentuale di vincita di circa il 90%.
Questo EA è uno dei robot per scalping più stabili, costanti e redditizi al mondo.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
Utilizza 2 Set_file v25.17 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.
L'EA offre una varietà di impostazioni che i trader professionisti possono utilizzare per le loro esigenze.
I principianti del Forex possono semplicemente utilizzare i Set_file predefiniti con un'ottima configurazione di base.
Caratteristiche uniche dell'EA:
- Utilizza metodi di apprendimento automatico.
- Stop Loss adattivo alla volatilità regolabile.
- Filtri di uscita e impostazioni di spread regolabili.
- Opzioni Fixed_SL e Fixed_TP.
- L'EA imposta automaticamente SL dinamico in base alla volatilità del mercato.
- Il robot dispone di gestione automatica del rischio (di default) e opzioni di lotto fisso.
- Parametro di sensibilità all'ingresso delle negoziazioni regolabile. - Nessun trading durante il fine settimana.
- Filtro orario di funzionamento preciso con una precisione di 1 minuto.
- Il robot ha la funzione BreakEven.
- Leva finanziaria del conto: da 1:30 a 1:2000.
- Le coppie di trading sono GBP/USD e GBP/USD.
- Nessun pericoloso trading martingala/grid. Ogni ordine ha un proprio SL per la protezione del conto.
- Orario di funzionamento: l'EA cerca opportunità di ingresso dalla fine della sessione di trading statunitense fino a metà della sessione asiatica, in base al filtro orario impostato nelle impostazioni. Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di funzionamento, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico. Non dimenticare che questo EA sta manipolando il sistema di trading.
- Intervallo di tempo: solo M15.
- L'EA ha un display informativo di spread e swap: mostra spread e swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
Come installare:
- Il sistema richiede un conto di trading MT4 con spread ridotti (Raw spread o ECN).
- Aprire i grafici GBPCAD, GBPAUD.
- Selezionare l'intervallo temporale M15 su ciascun grafico.
- Collegare il Robot a ciascun grafico e applicare il "Set_file" corrispondente all'EA su ciascun grafico (scaricare tutti i Set_file v25.17 dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurarsi che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.
- Impostare il valore di Auto-Risk per ciascuna coppia nelle impostazioni dell'EA in base alle proprie esigenze (oppure utilizzare il valore predefinito).
- Il Robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione (oppure utilizzare un VPS).
IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le seguenti raccomandazioni:
- ORARIO DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (in orario solare) e GMT+3 (in orario legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso da Market_watch, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e, se necessario, ti fornirò i relativi Set_file.
- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per prestazioni ottimali.
- AGGIORNAMENTI EA: È sempre necessario utilizzare la versione più recente dell'EA.