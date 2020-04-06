EA Legendary Scalper MT4
- Эксперты
- Ruslan Pishun
- Версия: 152.1
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 20
Представьте, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким планом по стопу и цели.
Обычный советник по пробоям может ошибаться. А наш — думает. Он использует нейронную сеть, которая анализирует сотни параметров перед каждым входом: не просто «пробила цена уровень», а «насколько этот пробой похож на успешные в прошлом». Это как опыт трейдера, но без усталости и эмоций.
Стратегия пробоев часто подвергается критике из-за ложных срабатываний — но не в этом случае. Наш советник использует многоступенчатую фильтрацию: он учитывает силу свечи, поведение цены после пробоя и волатильность рынка и другие критерии. Только если все условия выполняются — открывается сделка. Это снижает количество убыточных входов и повышает стабильность.
Этот советник реализует стратегию пробоев на основе динамического анализа ценовых уровней. Он строит уровни поддержки и сопротивления с учётом недавнего ценового диапазона, применяет фильтры по объёмам силы движения и открывает позиции только при подтверждённых пробоях. Встроены гибкие настройки управления рисками: встроены AI фильтр стоп-лосс, трейлинг-стоп, стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп для правильного размера пунктов под быстро меняющую экономику. Подходит для торговли на парах с высокой волатильностью.
За подробностями обращайтесь в приват сообщении.
Рекомендуемые пара/таймфрейм: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30, ETHUSD / M30
Советник не использует стратегии Мартингейла, Сетки и другие с повышением лота.
Версия для МetaТrader 5: https://www.mql5.com/ru/market/product/158478
Требования и рекомендации
- Минимальный рекомендуемый баланс для советника – 100$.
- Рекомендуется кредитное плечо от 1:100 или более.
- Рекомендуется использовать VPS с низким пингом до вашего брокера.
- Процессор ПК не должен быть перегружен другими программами или советниками ( в противном случае советник не сможет обработать все тики и это плохо для советника ).
- Если вы используете несколько советников на одном счете, обязательно проверьте, чтобы во всех советниках были разные Magic номер.
- Мы рекомендуем использовать отдельный счет и терминал МТ4/5, чтобы один советник работал на одном счете, таким образом торговые операции будут быстро исполняться и не будет задержки в торговом потоки терминал МТ4/5.
- Скачать сет файлы: https://www.mql5.com/en/market/product/158843/comments#comment_58772562
- XAUUSD M30, BTCUSD M30, ETHUSD M30
- Show_Info_Panel - показать информационную панель.
- Magic - использовать валюту.
- EA Comment - использовать валюту.
- Slippage - проскальзывания.
- Max Spread - макс спред средний за 10 тиков для удаления отложенных ордеров.
- Max Spread - макс спред за один тик для удаления отложенных ордеров.
- Order Type - тип торговли buy/sell.
- disable trade if spread high - выключения торговли на N - минут если спред превысил макс спред.
- Fixed_Lot - фиксированный лот.
- Custom_balance - маржа для расчета риска ММ.
- Use RiskMM - использовать риск ММ.
- Percentage Risk - проценты риска.
- Use__Control__Free_Margin - контроль свободной маржи для поддержки открытых отложенных ордеров.
- Bars for Finding Max/Min - бары назад для поиска маск/мин пиков.
- Start Bar for Finding Max/Min - старт бар для поиска маск/мин пиков.
- Profit_Day_in_Currency - выключить торговлю до следующего дня если профит в день больше N.
- All_Orders_Day - выключить торговлю до следующего дня если ордеров в день больше N.
- Use_Adaptive_Stops - адаптивный стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп.
- Multi_Adaptive_Stops - множитель для адаптивных стопов.
- Bars_Back - бары назад для адаптивных стопов.
- Count_Every_Bar - каждый бар для адаптивных стопов.
- Use_Trade_on_Tick_Volume_Levels - использовать блокировку торговли если тик объеме более Level 1 и Level 2 и Level 3.
- VOLUME - выбрать тип объёма.
- Bars_Forward_VOLUME_Level__1
- Bars_Forward_VOLUME_Level__2
- Bars_Forward_VOLUME_Level__3
- Bars_Back_For_VOLUME_Levels - бары назад для создания Level 1 и Level 2 и Level 3.
- Multi_For_Level_1 - множитель для создания Level 1 и Level 2 и Level 3.
- Multi_For_Level_2_and_3 - множитель для создания Level 1 и Level 2 и Level 3.
- Adaptation of the spread to the stop loss - добавить средний спред к стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп.
- Take_Profit - тейк профит.
- Stop Loss - стоп лосс.
- Breakeven Target PipsInp - безубыток стоп
- Breakeven Jump PipsInp - безубыток степ
- Trailing Stop - трейлинг стоп.
- Trailing Step - трейлинг степ.
- Width_Text - размер шрифты.
- Select Font Text - шрифт.
- Monday - торгуем в понедельник;
- Tuesday - торгуем в вторник;
- Wednesday - торгуем в среду;
- Thursday - торгуем в четверг;
- Friday - торгуем в пятницу;
- Saturday - торгуем в субботу;
- Sunday - торгуем в воскресения;
- Use time - при true торговля идет по времени;
- GMT Mode - ручная настройка;
- Every_Day_Start/End - время (чч:мм);
- Use time - в значении true торговля идет по времени;
- Disable_in_Friday - время окончания работы в пятницу (чч:мм).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
