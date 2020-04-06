EA Legendary Scalper MT4

Представьте, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким планом по стопу и цели.

Обычный советник по пробоям может ошибаться. А наш — думает. Он использует нейронную сеть, которая анализирует сотни параметров перед каждым входом: не просто «пробила цена уровень», а «насколько этот пробой похож на успешные в прошлом». Это как опыт трейдера, но без усталости и эмоций.

Стратегия пробоев часто подвергается критике из-за ложных срабатываний — но не в этом случае. Наш советник использует многоступенчатую фильтрацию: он учитывает силу свечи, поведение цены после пробоя и волатильность рынка и другие критерии. Только если все условия выполняются — открывается сделка. Это снижает количество убыточных входов и повышает стабильность.

Этот советник реализует стратегию пробоев на основе динамического анализа ценовых уровней. Он строит уровни поддержки и сопротивления с учётом недавнего ценового диапазона, применяет фильтры по объёмам силы движения и открывает позиции только при подтверждённых пробоях. Встроены гибкие настройки управления рисками: встроены AI фильтр стоп-лосс, трейлинг-стоп, стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп для правильного размера пунктов под быстро меняющую экономику. Подходит для торговли на парах с высокой волатильностью.

За подробностями обращайтесь в приват сообщении.

    ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 2 КОПИЙ ИЗ 10 ПО ЦЕНЕ 150 USD!

    ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕНА БУДЕТ ПОВЫШЕНА ДО 299 USD.

    Рекомендуемые пара/таймфрейм: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30ETHUSD / M30

    Советник не использует стратегии Мартингейла, Сетки и другие с повышением лота.

    Версия для МetaТrader 5: https://www.mql5.com/ru/market/product/158478

    Требования и рекомендации

    • Минимальный рекомендуемый баланс для советника – 100$.
    • Рекомендуется кредитное плечо от 1:100 или более.
    • Рекомендуется использовать VPS с низким пингом до вашего брокера.
    • Процессор ПК не должен быть перегружен другими программами или советниками ( в противном случае советник не сможет обработать все тики и это плохо для советника ).
    • Если вы используете несколько советников на одном счете, обязательно проверьте, чтобы во всех советниках были разные Magic номер.
    • Мы рекомендуем использовать отдельный счет и терминал МТ4/5, чтобы один советник работал на одном счете, таким образом торговые операции будут быстро исполняться и не будет задержки в торговом потоки терминал МТ4/5.
    • Скачать сет файлы: https://www.mql5.com/en/market/product/158843/comments#comment_58772562
        Пары:
        • XAUUSD M30, BTCUSD M30ETHUSD M30
        Параметры:
        • Show_Info_Panel - показать информационную панель.
        • Magic - использовать валюту.
        • EA Comment - использовать валюту.
        • Slippage - проскальзывания.
        • Max Spread - макс спред средний за 10 тиков для удаления отложенных ордеров.
        • Max Spread - макс спред за один тик для удаления отложенных ордеров.
        • Order Type - тип торговли buy/sell.
        • disable trade if spread high - выключения торговли на N - минут если спред превысил макс спред.
        • Fixed_Lot - фиксированный лот.
        • Custom_balance - маржа для расчета риска ММ.
        • Use RiskMM - использовать риск ММ.
        • Percentage Risk - проценты риска.
        • Use__Control__Free_Margin - контроль свободной маржи для поддержки открытых отложенных ордеров.
        • Bars for Finding Max/Min - бары назад для поиска маск/мин пиков.
        • Start Bar for Finding Max/Min - старт бар для поиска маск/мин пиков.
        • Profit_Day_in_Currency - выключить торговлю до следующего дня если профит в день больше N.
        • All_Orders_Day - выключить торговлю до следующего дня если ордеров в день больше N.
        • Use_Adaptive_Stops - адаптивный стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп.
        • Multi_Adaptive_Stops - множитель для адаптивных стопов.
        • Bars_Back - бары назад для адаптивных стопов.
        • Count_Every_Bar - каждый бар для адаптивных стопов.
        • Use_Trade_on_Tick_Volume_Levels - использовать блокировку торговли если тик объеме более Level 1 и Level 2 и Level 3.
        • VOLUME - выбрать тип объёма.
        • Bars_Forward_VOLUME_Level__1
        • Bars_Forward_VOLUME_Level__2
        • Bars_Forward_VOLUME_Level__3
        • Bars_Back_For_VOLUME_Levels - бары назад для создания Level 1 и Level 2 и Level 3.
        • Multi_For_Level_1 - множитель для  создания Level 1 и Level 2 и Level 3.
        • Multi_For_Level_2_and_3 множитель для  создания Level 1 и Level 2 и Level 3.
        • Adaptation of the spread to the stop loss - добавить средний спред к стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп.
        • Take_Profit - тейк профит.
        • Stop Loss - стоп лосс.
        • Breakeven Target PipsInp - безубыток стоп
        • Breakeven Jump PipsInp - безубыток степ 
        • Trailing Stop - трейлинг стоп.
        • Trailing Step - трейлинг степ.
        • Width_Text - размер шрифты.
        • Select Font Text шрифт.
          Торговля внутри недели:
          • Monday - торгуем в понедельник;
          • Tuesday - торгуем в вторник;
          • Wednesday - торгуем в среду;
          • Thursday - торгуем в четверг;
          • Friday - торгуем в пятницу;
          • Saturday - торгуем в субботу;
          • Sunday - торгуем в воскресения;
          Торговля внутри дня:
          • Use time - при true торговля идет по времени;
          • GMT Mode - ручная настройка;
          • Every_Day_Start/End - время (чч:мм);
          Выключения в пятницу:
          • Use time - в значении true торговля идет по времени;
          • Disable_in_Friday - время окончания работы в пятницу (чч:мм).

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          >>>> Наша группа в mql5: https://www.mql5.com/en/messages/016a118dc374d801 <<<<

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------




