Previous Day High Low Levels ms

Индикатор "Previous Day High Low levels" для MT4.





- Индикатор "Previous Day High Low levels" - очень полезный вспомогательный индикатор.

- Уровни вчерашнего максимума и минимума так важны, потому что цена очень часто отскакивает от них.

- Эти уровни можно считать надежными уровнями поддержки и сопротивления - цена их очень уважает.

- Это полезный индикатор для внутридневных трейдеров, которые используют методы торговли Reversal и скальпинг.

- Очень хорошо сочетается с Price Action.

- Со встроенными оповещениями на мобильных устройствах и ПК.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.