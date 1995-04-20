Previous Day High Low Levels ms
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.25
- Обновлено: 15 апреля 2025
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "Previous Day High Low levels" для MT4.
- Индикатор "Previous Day High Low levels" - очень полезный вспомогательный индикатор.
- Уровни вчерашнего максимума и минимума так важны, потому что цена очень часто отскакивает от них.
- Эти уровни можно считать надежными уровнями поддержки и сопротивления - цена их очень уважает.
- Это полезный индикатор для внутридневных трейдеров, которые используют методы торговли Reversal и скальпинг.
- Очень хорошо сочетается с Price Action.
- Со встроенными оповещениями на мобильных устройствах и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.