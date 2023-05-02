Daytrade Pro Algo

5

Запустить промо:

  • Ограниченное количество копий по текущей цене
  • Окончательная цена: 990$
  • НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!  (за 2 торговых счета)
Ultimate Combo Deal -> click here

LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Set Files


Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!  После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе:

  • Не зависит от брокера
  • Распространяется независимо
  • Он показывает очень стабильные бэктесты с использованием реальных тестов с переменным спредом на MT4, MT5, TDS2 и на нескольких брокерах.
  • Сотни различных настроек дают хорошие результаты при тестировании (но, конечно же, я выбрал лучшие!)
  • Очень надежная система -> настройки взаимозаменяемы, поэтому запуск EURUSD с настройками от USDJPY все равно будет прибыльным.  
  • Работает уже на 13 парах: EURUSD;GBPUSD;USDJPY;AUDUSD;XAUUSD;GBPJPY;USDCAD;EURJPY;EURNZD;EURAUD;NZDUSD;AUDJPY;CHFJPY;


Этот советник торгует ценовым движением вокруг основных дневных уровней поддержки и сопротивления.  Цена имеет тенденцию «всасываться» в эти максимумы и минимумы, и, таким образом, в этих зонах можно получить прибыль.

Этот алгоритм использует SL и TP для каждой сделки, а также использует скользящий стоп-лосс, чтобы максимизировать прибыльные сделки и минимизировать убыточные сделки.  

Он будет торговать около 10 сделок в неделю.


Как запустить советник:

Просто откройте дневной график EURUSD, включите «OneChartSetup» в параметрах и установите размер лота.

Для низкого риска рекомендую использовать LotsizeStep = 1000 или выше.

Для среднего риска я рекомендую использовать LotsizeStep=700.

Для высокого риска я рекомендую использовать LotsizeStep=500.

Важно:  эти значения основаны на счетах в долларах США/евро.  Для других аккаунтов, пожалуйста, конвертируйте эти значения в валюту вашего аккаунта (спросите меня в личку, если у вас есть вопросы по этому поводу)


Как протестировать советник:

Запуск на каждой паре отдельно, таймфрейм М1 с отключенным в параметрах "OneChartSetup".

Используйте «только цены открытия» или «контрольные точки» для качества тиков.  Советнику не нужен «каждый тик», чтобы получить надежные результаты тестирования на исторических данных, из-за характера того, как советник управляет сделками.

Конечно, вы можете сами проверить, что разница при "каждом тике" минимальна.


Рекомендуемый минимальный баланс:  400$


Обзор параметров:

ShowInfoPanel: включить информационную панель на графике
Настройка размера информационной панели: для экранов с высоким разрешением вы можете увеличить размер информационной панели здесь
обновить информационную панель во время тестирования: рекомендуется отключить для более быстрого тестирования
UseOneChartSetup: включить запуск всех пар с одного графика
OneChartSetup - > пары для запуска: установите все пары, которые вы хотите запустить.
Использовать виртуальный срок действия: включите, если ваш брокер не допускает дату истечения срока действия отложенных ордеров. Комментарий
Magicnumber
для сделок: комментарий, который будет использоваться в ваших сделках.
Метод расчета размера лота: выберите фиксированный размер лота (startlots) или автоматический размер лота (с помощью lotsizeStep)
Startlots: фиксированный размер лота, который вы хотите запустить вручную
LotsizeStep: размер шага для увеличения размера лота (так, LotsizeStep=500 означает 0,01 лота на каждые 500$ на счете)
Use Equity вместо Balance: что использовать для расчета размера лота
OnlyUp: это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (для более быстрого восстановления)


    Мне просто необходимо было добавить этот текст после того, как я увидел странную тенденцию среди продавцов на MQL5.  Вот честное понимание:

    Этот советник не использует ChatGPT, нейронные сети, имитирующие человеческий мозг, искусственный интеллект космического корабля «Марс» или что-то еще из множества поддельных описаний, которые продавцы размещают на странице продукта своего советника. 

    Будьте умны, не попадайтесь в ловушки Святого Грааля.  Таких вещей нет.

    Торговые боты также не получают прибыли по прямой линии.  Так что бэктесты без убытков манипулируются на 100%.

    Я разрабатываю реальные торговые стратегии, которые также будут убыточными в некоторые периоды.  Я честно говорю о том, что я разрабатываю и продаю, и я не пытаюсь вас обмануть.


    Отзывы 6
    igivaka
    83
    igivaka 2024.04.27 23:41 
     

    Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

    kieran222
    151
    kieran222 2024.03.25 15:52 
     

    This EA is kind of a slow and steady EA, it won't deliver the big quick gains that some EA's will but it also doesn't have the big risk of some EA's. It will provide great diversity and slow steady gains with low DD. This is a great addition to any portfolio

    Trade2222
    1262
    Trade2222 2024.02.03 18:52 
     

    Start Live, , , , , 3 Month come more info,, :)

    Ответ на отзыв