Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo! После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе:





Этот советник торгует ценовым движением вокруг основных дневных уровней поддержки и сопротивления. Цена имеет тенденцию «всасываться» в эти максимумы и минимумы, и, таким образом, в этих зонах можно получить прибыль.

Этот алгоритм использует SL и TP для каждой сделки, а также использует скользящий стоп-лосс, чтобы максимизировать прибыльные сделки и минимизировать убыточные сделки.

Он будет торговать около 10 сделок в неделю.





Как запустить советник:

Просто откройте дневной график EURUSD, включите «OneChartSetup» в параметрах и установите размер лота.

Для низкого риска рекомендую использовать LotsizeStep = 1000 или выше.

Для среднего риска я рекомендую использовать LotsizeStep=700.

Для высокого риска я рекомендую использовать LotsizeStep=500.

Важно: эти значения основаны на счетах в долларах США/евро. Для других аккаунтов, пожалуйста, конвертируйте эти значения в валюту вашего аккаунта (спросите меня в личку, если у вас есть вопросы по этому поводу)





Как протестировать советник:

Запуск на каждой паре отдельно, таймфрейм М1 с отключенным в параметрах "OneChartSetup".

Используйте «только цены открытия» или «контрольные точки» для качества тиков. Советнику не нужен «каждый тик», чтобы получить надежные результаты тестирования на исторических данных, из-за характера того, как советник управляет сделками.

Конечно, вы можете сами проверить, что разница при "каждом тике" минимальна.







Рекомендуемый минимальный баланс: 400$





Обзор параметров:



Мне просто необходимо было добавить этот текст после того, как я увидел странную тенденцию среди продавцов на MQL5. Вот честное понимание: Этот советник не использует ChatGPT, нейронные сети, имитирующие человеческий мозг, искусственный интеллект космического корабля «Марс» или что-то еще из множества поддельных описаний, которые продавцы размещают на странице продукта своего советника. Будьте умны, не попадайтесь в ловушки Святого Грааля. Таких вещей нет. Торговые боты также не получают прибыли по прямой линии. Так что бэктесты без убытков манипулируются на 100%. Я разрабатываю реальные торговые стратегии, которые также будут убыточными в некоторые периоды. Я честно говорю о том, что я разрабатываю и продаю, и я не пытаюсь вас обмануть.

ShowInfoPanel: включить информационную панель на графикеНастройка размера информационной панели: для экранов с высоким разрешением вы можете увеличить размер информационной панели здесьобновить информационную панель во время тестирования: рекомендуется отключить для более быстрого тестированияUseOneChartSetup: включить запуск всех пар с одного графикаOneChartSetup - > пары для запуска: установите все пары, которые вы хотите запустить.Использовать виртуальный срок действия: включите, если ваш брокер не допускает дату истечения срока действия отложенных ордеров. КомментарийMagicnumberдля сделок: комментарий, который будет использоваться в ваших сделках.Метод расчета размера лота: выберите фиксированный размер лота (startlots) или автоматический размер лота (с помощью lotsizeStep)Startlots: фиксированный размер лота, который вы хотите запустить вручнуюLotsizeStep: размер шага для увеличения размера лота (так, LotsizeStep=500 означает 0,01 лота на каждые 500$ на счете)Use Equity вместо Balance: что использовать для расчета размера лотаOnlyUp: это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (для более быстрого восстановления)