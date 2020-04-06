Advanced Sniper Pro EA mq

ADVANCED SNIPER PRO EAは、約90%の勝率を誇る高精度な自動売買システムです。

このEAは、世界で最も安定性、一貫性、そして収益性の高いスキャルピングロボットの一つです。

このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

テストと取引用の EA Set_files をダウンロードします。

EAには、プロのトレーダーがニーズに合わせて使用​​できる多様な設定が用意されています。

FX初心者は、基本的な設定が充実したデフォルトのSet_filesをそのまま使用できます。

EA独自の機能：
- 機械学習手法を採用しています。
- ボラティリティに合わせて調整可能なストップロス
- 調整可能なエグジットフィルターとスプレッド設定
- 固定ロスカット（Fixed_SL）と固定ロスカット（Fixed_TP）オプション
- 市場のボラティリティに応じて、EAがダイナミックロスカット（SL）を自動的に設定します。
- ロボットには、自動リスク管理（デフォルト）と固定ロットオプションが搭載されています。
- 取引エントリー感度パラメータを調整できます。
- 週末を通じた取引は行いません。
- 1分単位の高精度な動作時間フィルター。
- ロボットには損益分岐点機能があります。
- 口座のレバレッジ：1:30～1:2000。
- 取引ペアはGBPCAD、GBPAUDです。
- 危険なマーチンゲール/グリッド取引は行いません。口座保護のため、各注文には独自のSLが設定されています。
- 動作時間：EAは設定の時間フィルターに基づき、米国取引セッション終了からアジア取引セッション中盤までエントリー機会を探します。動作時間中にシステムが注文をオープンしなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。このEAはスナイピング取引システムであることを忘れないでください。
- 時間枠：M15のみ。
- EAにはスプレッド・スワップ情報表示機能があり、接続された通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- 画面には口座残高、エクイティ、証拠金も表示されます。
- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。
0 - 左上、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。

インストール方法：
- システムは、狭スプレッド（Raw SpreadまたはECN）のMT4取引口座が必要です。
- GBPCAD、GBPAUDチャートを開きます。
- 各チャートで15分足を選択します。
- 各チャートにRobotをアタッチし、各チャートのEAに対応する「Set_file」を適用します（すべてのSet_files v25.17は、このWebページの「コメント」セクションから入手できます）。パラメータTrading_Flagがtrueであることを確認してください。
- EA設定で、各ペアの自動リスク値を必要に応じて設定します（またはデフォルト値を使用します）。
- Robotはすべて自動的に処理します。必要なのは、MT4にインストールしてPCを実行したままにしておくこと（またはVPSを使用する）だけです。

重要！取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。
- 営業時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのMarket_watchタイムゾーンがGMTと異なる場合は、EAのタイムゾーン設定を変更する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_filesをご提供いたします。
- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを最大限に高めるには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。
- EAのアップデート：EAは常に最新バージョンを使用する必要があります。
