Breakout Channel ml

Crypto_Forex Индикатор BREAKOUT CHANNEL для MT4, без перерисовки.

- Этот индикатор можно использовать как полноценную торговую систему, основанную на прорывах максимумов/минимумов.
- Он имеет всего 1 параметр - HYSTORY DEPTH, он отражает количество свечей, которые учитывает индикатор.
- Рекомендуемые значения параметра HYSTORY DEPTH: таймфрейм D1 - 20 (один месяц), H4 - 30 (одна неделя), H1 - 24 (один день).
- BREAKOUT CHANNEL состоит из 3 линий: High Border - максимальная цена последних N (параметр HYSTORY DEPTH) свечей, Low Border - минимальная цена последних N (параметр HYSTORY DEPTH) свечей, Middle line.
- Индикатор можно использовать в сочетании с другими индикаторами / паттернами Price Action.
- Примеры использования индикатора BREAKOUT CHANNEL можно найти на картинках.

