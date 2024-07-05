Exp4 AI Sniper for MT4
Наша команда рада представить Trading Robot, новейший советник для умной торговли для терминала MetaTrader.
AI Sniper — это интеллектуальный самооптимизирующийся торговый робот, предназначенный для терминалов MT4 .
Используя сложный алгоритм и передовые торговые методологии, AI Sniper олицетворяет выдающиеся достижения в оптимизации торговли.
Имея более чем 15-летний обширный опыт работы на биржевых и фондовых рынках, наша команда создала этот советник, включающий в себя инновационные функции управления стратегией, интеллектуальные функции и интуитивно понятный графический интерфейс.
Каждый аспект AI Sniper тщательно разработан и поддерживается тщательно протестированным программным кодом.
Его продвинутый вычислительный интеллект осуществляет сложный технический анализ, выполняя тысячи математических вычислений при каждом движении цены.
Это позволяет AI Sniper определять оптимальные точки входа и выхода из сделок, будь то при бычьих или медвежьих рыночных тенденциях, обеспечивая точное исполнение ордеров на ПОКУПКУ или ПРОДАЖУ.
В наше видение, миссию и стратегию входит твердое стремление предоставить трейдерам беспрецедентные инструменты для достижения успеха.
AI Sniper объединяет несколько функций торговой стратегии в единого комплексного торгового робота, способного улучшить ваши торговые усилия.
Наша главная цель – ваш успех.
Мы приглашаем вас скачать, протестировать и воочию убедиться в преобразующих возможностях AI Sniper .
Испытайте будущее трейдинга уже сегодня.
Обычно я рекомендую волатильные символы и торговые пары. Чтобы советник работал постоянно, выбирайте волатильные торговые инструменты.
- Для полной автоматической торговли я рекомендую XCustom
- Для полной ручной торговли я рекомендую VirtualTradePad.
- На основе самого популярного советника TickSniper.
Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.