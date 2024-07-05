Exp4 AI Sniper for MT4

2.33

Наша команда рада представить Trading Robot, новейший советник для умной торговли для терминала MetaTrader.

AI Sniper — это интеллектуальный самооптимизирующийся торговый робот, предназначенный для терминалов  MT4  .

Используя сложный алгоритм и передовые торговые методологии, AI Sniper олицетворяет выдающиеся достижения в оптимизации торговли.

Имея более чем 15-летний обширный опыт работы на биржевых и фондовых рынках, наша команда создала этот советник, включающий в себя инновационные функции управления стратегией, интеллектуальные функции и интуитивно понятный графический интерфейс.

Каждый аспект AI Sniper тщательно разработан и поддерживается тщательно протестированным программным кодом.

Его продвинутый вычислительный интеллект осуществляет сложный технический анализ, выполняя тысячи математических вычислений при каждом движении цены.

Это позволяет AI Sniper определять оптимальные точки входа и выхода из сделок, будь то при бычьих или медвежьих рыночных тенденциях, обеспечивая точное исполнение ордеров на ПОКУПКУ или ПРОДАЖУ.

В наше видение, миссию и стратегию входит твердое стремление предоставить трейдерам беспрецедентные инструменты для достижения успеха.

AI Sniper объединяет несколько функций торговой стратегии в единого комплексного торгового робота, способного улучшить ваши торговые усилия.

Наша главная цель – ваш успех.

Мы приглашаем вас скачать, протестировать и воочию убедиться в преобразующих возможностях AI Sniper .

Испытайте будущее трейдинга уже сегодня.

Версия МТ5
 Full Description +DEMO +PDF Как купить
 Как установить
   Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать   Все продукты от Expforex

Обычно я рекомендую волатильные символы и торговые пары. Чтобы советник работал постоянно, выбирайте волатильные торговые инструменты.


  • Для полной автоматической торговли я рекомендую     XCustom  
  • Для полной ручной торговли я рекомендую VirtualTradePad.
  • На основе самого популярного советника TickSniper.


#теги   Expforex, Vladon,   Фиксация прибыли, Помощник Форекс, Торговля на Форекс, Быстрый инструмент, Виртуальная торговая панель , Торговая панель ,   Помощник трейдера ,  Умный трейлинг-стоп , торговля на Форекс, ИИ торговля на Форекс, ИИ торговля на Форекс, ИИ торговля на Форекс, бот форекс, ИИ на форексе, торговый бот форекс, торговый бот ИИ, ИИ для торговли на Форекс, робот форекс, робот ИИ форекс, лучший ИИ для торговли на Форекс, ИИ трейдер, сигналы форекс, рынок форекс, лучший торговый бот ИИ, ИИ трейдер , AI,Artificial Intelligence,Machine Learning,Neural Network,Deep Learning,Computer Vision
Отзывы 3
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

Рекомендуем также
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Эксперты
Aureus Quantum Surge - H1 раскрывает потенциал автоматической торговли золотом Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Сигнал реального счета: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + Профиль + Продавец Общий обзор Aureus Quantum Surge - H1 - это современный экспертный консультант, предназначенный для торговли XAUUSD (золотом) в течение периода H1. Он сочетает в себе множество технических индикаторов с надежными технологиями управл
Golden City
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Golden City действительно выглядит многообещающе благодаря своему комплексному подходу к автоматизации процесса принятия решений на рынке Форекс. Однако важно учитывать ряд факторов перед началом его использования: The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности Golden City Автоматизация : Советник принимает решения самостоятельно, основываясь на сложных алгоритмах анализа рыночной ситуации. Это позволяет снизить эм
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Эксперты
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
HighScalpel
Ivan Simonika
5 (1)
Эксперты
Представляем вам скальперскую систему HighScalpel. Достаточно оптимизировать один раз, например, за месяц. После этого он показывает отличные результаты на форвард-периоде (в несколько раз большем), что можно увидеть на скриншотах. Будьте внимательны к показателям спреда вашего брокера! Чем выше спред тем реже входы в рынок. Если спред выше 20 пипсов, то количество входов падает на два порядка. Идеально использовать брокера с плавающей спредом от 6 пипсов. Такие брокеры есть на рынке. В те мом
A muving average turn positioning builder EA
Klein Gyula
Эксперты
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. (Első felvétel. https://youtu.be/MapbQrJ0uPU Első felvétel. https://youtu.be/i2id5O1KPrI Második felvétel. https://youtu.be/Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://youtu.be/h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://youtu.be/y54q4Rasf2A Harmadik felvétel. https://youtu.be/13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://youtu.be/NGiB1AnxxfU ) Nice Day Signalos! Positive building Muving Average Turn. Positive construction for Moving Average Round. If the Muving Average 
Candlestick King
Sean J Evans
Эксперты
Overview This Expert Advisor (EA) is designed to identify and trade specific candlestick patterns based on user-defined settings. It uses multiple technical indicators to confirm trends, volume, and trade opportunities. The EA includes features such as customizable trading hours, stop loss, take profit, trailing stops, and lot sizing. This EA is a tool intended to assist traders in testing and developing their own strategies. It is not a standalone trading strategy. Designed with user-defined f
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует скальпинг стратегию в ночное время, торговля состоит из   трёх алгоритмов и каждый алгоритм  работает в своём интервале времени. Советник использует множества умных фильтров для адаптации под практически любые экономические ситуации. Используется отложенные ордера для наименьшего проскальзывания при торговли скальпинга. Советник безопасный и не требует никаких настроек от пользователя, просто установить на график и готова. Советник устанавливает защитный стоп-приказ, поэтому
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Forex Workstation   – мощный и эффективный бот для торговли на рынке Форекс, разработанный для использования паттернов, уровней задержки цен, анализа волатильности и масштабирования рынка. Этот бот предлагает уникальные возможности для автоматизированной торговли и оптимизации стратегий на различных валютных парах. Давайте рассмотрим основные функции и настройки Forex Workstation: Основные функции: •   Мультивалютность: Forex Workstation поддерживает широкий спектр валютных пар, что позволяет ди
Trading Vision Expert
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Описание продукта Trading Vision: Автоматизированный помощник для трейдеров на рынке Форекс Введение В современном мире финансовых рынков автоматизация торговли на платформе Форекс становится не только желательной, но и необходимой для достижения успеха. Основная цель автоматических торговых систем, таких как Trading Vision, — упростить процесс торговли, внедряя передовые алгоритмы для анализа рыночных трендов. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегическом мышлении, оставляя рутинные
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Эксперты
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEW RELEASES..!! Updated June 2020 Pure Indicator Technical Not  Martingale Not  Hedging Not  Grid Less  risk / More  reward Lots Size : 200 $ / 0.01 standard lots Currency : best on GOLD (XAUUSD) & SILVER (XAGUSD) **********  : ( not recommended ) NZD , JPY , CHF  Time Frame : H1 ( recommended ) or higher Survive on Sideway / Strong gain on Trend / Lower Drawdown ( less than 30% )
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Gold M15 timeframe, Price Movement Trading , Fund Min 500$  Lot0.01 with 30 Seconds next open trade, XAUUSD and Major Currency pairs. Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - Current timeframe Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - Current Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this mag
Rebate gnome
Vasilii Konovalov
Эксперты
Рибейт робот. Деньги на депозите вращаются в районе ноля, при этом совершается очень много сделок и набивается рибейт.Не нагружает депозит, есть стоплосс и тейк-профит.Необходимо ставить сразу на несколько инструментов, пары при этом могут быть любыми, но рекомендуется ставить на те, в которых явно прослеживается тренд на дневном графике. При продолжительных разворотах робот теряет, но происходит это очень медленно и относительно безопасно, поэтому рекомендуется хотя бы раз в день отслеживать тр
MA turn and 6 MA trend EA
Klein Gyula
Эксперты
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU ) Nice Day Sign
Fisher Steels
Ivan Simonika
Эксперты
Бот   Fisher Steel  реализует максимум из определений HFT. Экспертная система проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Если на счете есть комиссия, ее необходимо пересчитать в эквивалент спреда и заполнить поле Commission. Используются как виртуальные так реальные стоп-лоссы.  Условия нормальной работы: Чем меньше комиссия и спред, тем больше прибыль.  Чем больше задержки у вашего брокера в сумме с интернет-каналом, тем большими нужно выставлять стопы, чтобы се
Bravo Runner
Gabriel Beaird
Эксперты
Cryptocurrency -  XRPUSD/BTCUSD Candle Time -  5m for best results Leverage -  1:5 This strategy uses RSI, CCI and a few other indicators when they meet certain levels. *BACKTESTING MATCHES LIVE DEMO* DATE: 2018 - OCT 2019   CURRENCY: XRPUSD   CANDLE TIME:  5M Bars in test 137239 Ticks modelled 5913780 Modelling quality 90.00%                                                                            Mismatched charts errors 0 Initial deposit 3000.00 Spread 85 Total net profit 1362781.92 Gross
EA Deposit Acceleration MT4
Sergey Demin
5 (1)
Эксперты
Полностью автоматический советник-сетка для разгона депозита . Может использоваться для обычной спокойной торговли . Таймфрейм любой, но рекомендую m15. Валютные пары любые, обладающие потенциалом возвратного движения к средней цене, то есть: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Выгодные отличия данного советника: 1. Обычно сетки используют отклонение цены инструмента от среднего значения на фиксированную величину; данный советник использует аномальное увеличение волатильности при отклонении от средней цены
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
BOOSTER FOR MT4 - это профессиональный скальперский советник для ежедневной работы на валютном рынке FOREX. В трейдинге, вместе с опытом к трейдерам обычно приходит понимание того, что значимую роль на рынке играют уровни скопления стоп-ордеров, цена и время. В этом ФОРЕКС советнике реализована данная стратегия, и Я надеюсь, что Вы получите не только удовольствие от использования данного продукта, но и примите участие в его развитии - оставив свой отзыв с пожеланиями здесь  https://www.mql5.com/
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Эксперты
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Banker Pro
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Все мы любим безопасную торговлю, так чтобы с минимальной просадкой можно было зарабатывать столько денег, чтобы хватало на жизнь и еще оставалось. Однако для этого нужен серьезный депозит, иначе заработанных денег не будет хватать даже на оплату минимальных потребностей. Где же взять деньги? Заработать физическим трудом хорошо в теории, но на практике едва ли получится. Взять в долг или кредит - это очень опасно и категорически не рекомендуется, да скорее всего и не дадут. Продать что то было
Destiny Master
Victor Adhitya
Эксперты
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Multi Strategy Dashboard EA
Kevin Beltran Keena
5 (4)
Эксперты
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
One Shot One Kill MT4
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/128965 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill" - точная торговля золотом (XAU/USD) Освойте рынок золота с помощью безопасной и прибыльной торговой стратегии "One Shot One Kill" - это профессиональный советник (EA), специально оптимизированный для торговли золотом (XAU/USD), а также достаточно универсальный для торговли основными валютными парами. Этот советник следует дисциплинированному подходу, испол
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"Aurus Gold" - это программа, способная автоматически анализировать и торговать на рынке валют (Forex) без участия человека. Этот инновационный инструмент  для решений о покупке или продаже валютных пар. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основная задача Aurus Gold- максимизировать прибыль и минимизировать риски для инвесторов. Он способен работать круглосуточно, основываясь на заранее заданных параметрах и правилах торговли. Основные пр
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Утилиты
QuantumGuard Pro - Intelligent Quantum Risk Management Trading System Core Features Five independent fund management groups for smart risk diversification Triple protection mechanism: profit target + drawdown protection + global risk control Professional trading panel for one-stop trade execution 24/7 real-time risk monitoring and protection Automatic display of average price lines for each group One-click close single group orders for precise control Order group highlighting for clear status o
EA Voltz
Jennifer Afi Azasoo
Эксперты
EA Voltz Gold EA Voltz was designed based on recommendations from the lovely EA Calmed customers. EA Voltz features 2 Strategies with 3 optional enhancements in addition EA Voltz has an option to avoid Support and Resistance Zones; We have tried to test it on Gold and BTC but nothing is guaranteed, please do your own tests and assess your risk before going live. EA VOLTZ MAIN PARAMETERS SESSION TIMER Settings (1.5 = 1:50):   Enables the ability to set Session timing for the  EA Voltz. EA Tr
ProfHedge
Mirko Terranova
Эксперты
Here is the translation of the text into English: ProfHedge: Your Reliable Partner for Forex Trading Introducing ProfHedge , a high-quality Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4), designed to optimize and simplify your Forex trading. Key Features: Hedging : ProfHedge employs an advanced hedging strategy to protect your portfolio from unfavorable market movements, thus reducing risk and increasing potential rewards. Multi-Currency : ProfHedge can operate with multiple currencies, giving you
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Эксперты
Dark Kakashi PRO EA   - это усовершенствованный советник Dark Kakashi FREE EA   (к сожалению намеренно сбивают оценки, поэтому пришлось выпускать платную версию). Все что просили из функций - все реализовано. Переписан код и исправлены множество ошибок, в том числе по закрытию позиций. Данный советник будет и в дальнейшем усовершенствоваться. Один из семейства   советников Yarukami Mnukakashi   для   золота (XAUUSD) . Можете торговать и валютные пары Forex. Рассматривается работа при   спреде д
MaxiPro Average Euro MT4
Deniati Ndraha
Эксперты
MaxiPro Average Euro   uses a unique algorithm with the best reversal strategy which provides more consistent and stable results. Trading automatically is more consistent without involving emotional factors, making it easier and more comfortable and suitable for beginners who want to learn and create results through trading. Maximize trading with Autocut signal protection to close loss and profit orders so that trading is protected from margin call risk. Imput parameters can be optimized for ot
Currency Curator Ex4
Oleksii Ferbei
Эксперты
Currency Curator: Современный Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение Currency Curator   — это инновационный мультивалютный торговый бот, специально разработанный для автоматизации процесса торговли на рынке Форекс. С применением передовых алгоритмов, этот экспертный советник осуществляет глубокий анализ рыночных условий и выполняет торговые операции с высокой степенью эффективности. Его цель — обеспечить пользователям надежные инструменты для успешной торговли с минимальными рисками
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Эксперты
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
С этим продуктом покупают
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Эксперты
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Эксперты
MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI. Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов . Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базово
Trend King EA
Frank Paetsch
Эксперты
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Эксперты
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Другие продукты этого автора
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
3 (3)
Эксперты
Наша команда рада представить Trading Robot, новейший советник для умной торговли для терминала MetaTrader. AI Sniper   — это интеллектуальный самооптимизирующийся торговый робот, предназначенный для терминалов MT5 . Он использует умный алгоритм и передовые торговые стратегии, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Имея 15-летний опыт работы на биржах и фондовом рынке, мы разработали инновационные функции управления стратегиями, дополнительные интеллектуальные функции и удобный графическ
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.58 (12)
Утилиты
Exp-Averager   предназначен для усреднения ваших сделок, получивших определенную просадку, путем открытия усредняющих сделок. Советник может открывать дополнительные позиции по тренду и против тренда! Включает средний трейлинг-стоп для серии позиций! Они увеличивают и уменьшают лот. Популярная стратегия доведения убыточных позиций до средней цены. Версия МТ4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы журналов     Как тестировать и оптимизировать     Все проду
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Советник дублирует позиции на Вашем счете  MetaTrader 4 , открытые Вами, другим советником или MQL. Копирует все сделки, которые открыты вручную или другим советником. Копирует сигналы и увеличивает лот с сигналов! Увеличивает лот других советников. Поддерживает функции: установить свой лот при дублировании, дублировать стоп-лосс, тейк-профит, использовать трейлинг-стоп для продублированных позиций...... Версия МТ 5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы ж
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Закрытие позиций в MetaTrader 4 по общей прибыли\убытку с трейлингом прибыли. Включите Режим Виртуальных стопов . Закрытие и расчет отдельно по BUY и SELL позициям . Закрытие и расчет по всем символам или только по текущему . Активируйте трейлинг-стоп прибыли. Закрытие по общей прибыли и убытку в валюте депозита, пунктах или % от баланса . Советник предназначен для использования на любом счёте в паре с любым другим советником или при ручной торговле. Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (121)
Утилиты
Автоматическая настройка, стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, уровни безубытка, включение   виртуального   стоп-лосса и тейк-профита. Exp Assistant   поможет вам организовать обслуживание ваших позиций. Эта программа, советник, предназначена для автоматической установки   реального или виртуального значения.       Уровни   стоп-лосса и тейк-профита   для ваших позиций во время торговли. Вы можете легко управлять всеми операциями советника из панели управления на графике. Если у вас возникли т
FREE
Exp5 Swing PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
Эксперты
Торговая стратегия, основанная на модели Swing, предполагает размещение двух противоположных отложенных ордеров увеличенными лотами. Когда рыночная цена движется в определенном направлении, срабатывает один из ордеров, а размер лота другого увеличивается. Этот подход позволяет трейдерам получать прибыль, минимизируя риски, что делает его надежным способом торговли на Форексе, акциями и сырьевыми товарами. Использование этой стратегии в финансовой торговле получило широкое признание благодаря ее
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Эксперты
Универсальный торговый советник на пользовательских индикаторах MetaTrader 5. Указываете название своего стрелочного индикатора и сигнальные буферы и наш советник  xCustomEA будет торговать по этим сигналам. Также Вы можете использовать множество наших встроенных функций.  Версия  The xCustomEA для терминала MetaTrader 4 Функциональные возможности универсального торгового советника  The xCustomEA  в точности повторяют все параметры нашего советника  The X  за исключением одного: The xCustomEA  
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.5 (28)
Утилиты
Утилита позволяет вручную тестировать ваши стратегии в тестере стратегий. Торговля в один клик на графике визуализации. Удобный и полный функционал для проверки торговых навыков теперь доступен и в тестере стратегий. Forex Tester Pad — торговый симулятор для тестера стратегий. Торговля с использованием индикаторов. Основные функции нашей утилиты Версия МТ4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы журналов     Как тестировать и оптимизировать     Все продукты
FREE
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Эксперты
Модель известной стратегии Качели (Маятник, Чебурашка) - поочередное открытие отложенных ордеров с увеличенным лотом. Принцип работы стратегии в установке двух противоположных отложенных ордеров, при движении цены в одну сторону срабатывает отложенный ордер, второй ордер увеличивается в размере лота. В нашем советнике есть три типа открытия отложенных ордеров (TypeofTrade) Автооткрытие после установки (Instant opening AutoTrade) Открытие и сопровождение после ручного открытия (Manual opening Ma
FREE
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Утилиты
Закрытие позиций в MetaTrader 5 по общей прибыли\убытку с трейлингом прибыли.  CloseIfProfitorLoss with Trailing В‌ы можете включить  Режим Виртуальных стопов  , закрытие и расчет  отдельно по BUY SELL позициям  , закрытие и расчет  всех символов или текущего символа  , включить трейлинг прибыли  Закрытие происходит по  валюте депозита, пунктам, % и просадке . Советник предназначен для использования на любом счете в паре с любым советником или при ручной торговле. Версия МТ4 Полное описание +D
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
Библиотеки
Библиотека для добавления Информационной панели в Вашего эксперта для терминала MetaTrader 5. Мы не можем гарантировать, что информация и интерфейс программы даст Вам прибыль на сделках, но мы точно скажем, что даже самый простой интерфейс программы способен усилить первое впечатление. Подробное описание и инструкция по добавлению нашей панели в Вашего эксперта находится в нашем блоге: LIB - EAPADPRO Пошаговая инструкция Подробное описание нашей панели и инструкция по использованию EAPADPRO Верс
FREE
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.4 (10)
Утилиты
Exp5 - COPYLOT MASTER - копировщик для МetaТrader 5 и MetaTrader 4. Копирует сделки Forex с любых счетов. Установка Данный эксперт - мастер копировщик. Устанавливайте данный эксперт в терминал, откуда хотите копировать сделки. В качестве pathWrite указывайте любое имя текстовой метки, например, "COPY". Установите COPYLOT MASTER for MT5 на терминал, с которого хотите копировать торговые операции.  На терминале, куда вы хотите копировать торговлю , установите  COPYLOT Client MT4   для терминала М
FREE
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.75 (8)
Утилиты
Советник дублирует позиции на Вашем счете MetaTrader 5 , открытые Вами, другим советником MQL. Копирует все сделки, которые открыты вручную или другим советником.  Возможность увеличивать лот сигналов. Копирует сигналы и увеличивает лот с сигналов! Увеличение лота сигналов MQL5 Поддерживает функции: свой лот при дублировании, дублировать стоплосс/тейкпрофит, использовать трейлингстоп для продублированных позиций и многое другое. Версия МТ4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
Exp-TickSniper - высокоскоростной тиковый скальпер (scalper)  с автоподбором параметров для каждой валютной пары отдельно. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться?  Советник разработан на основе опыта, полученного почти за 10 лет программирования советников. Основываясь на текущих данных выбранной валютной пары, ее котировках, спецификации, спреда, советник совершает краткосрочные сделки с минимальным т
Exp Assistant 4
Vladislav Andruschenko
4.88 (76)
Утилиты
Автоматическая Установка стоп-лоссов, тейк-профитов, трейлинг-стопа, безубытка, включение виртуальных стопов. Exp Assistant способен как ваш личный ассистент помогать в организации сопровождения ваших позиций. Наш советник установит все необходимые стоп-лоссы и тейк-профиты на Ваши позиции. Все управление советником происходит через панель на графике. Если у вас есть открытые позиции, но в вашем эксперте нет возможности установить стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, безубыток, а также если вы
FREE
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Эксперты
Советник с автоматическим подбором и оптимизацией всех параметров под торговый символ для MetaTrader 5.  Торговый советник без настроек! Tick   Hamster   – Это  Автоматический торговый эксперт для новичков и пользователей, которые не хотят настраивать советник! С нашим автоматическим торговым экспертом, разработанным специально для новичков, торговля станет проще, чем когда-либо прежде. Попрощайтесь с хлопотами по настройке советника и скажите "здравствуйте" торговле без стресса. Приступайте к р
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Эксперты
Универсальный торговый советник на пользовательских индикаторах для MetaTrader 4. Записываете название своего стрелочного индикатора и сигнальные буферы и наш советник  xCustomEA будет торговать по этим сигналам. Также Вы можете использовать множество наших встроенных функций.  Версия  The xCustomEA для терминала MetaTrader 5 Функциональные возможности универсального торгового советника The xCustomEA в точности повторяют все параметры нашего советника  The X  за исключением одного: The xCustomE
Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.52 (27)
Утилиты
Копировщик сделок для МetaТrader 4. Копирует позиции и ордера с любых счетов, в том числе и с счетов с инвест паролем. Один из лучших копировщиков сделок МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5, МТ5 - МТ4  на сегодняшний день. Уникальный алгоритм копирования в точности копирует все сделки с мастер счета на ваш клиентский счет. Высокая скорость работы. Жесткая обработка ошибок. Мощный набор функциональных возможностей. Все эти качества присущи одной программе - EXP - COPYLOT. Программу можно запускать на
FREE
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.76 (34)
Утилиты
Дневник трейдера:   Статистическая панель по анализу вашего торгового счета для MetaTrader 5. Подробный анализ вашего счета  выводом информации на график в реальном времени. Версия МТ4 Полное описание +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы журналов     Как тестировать и оптимизировать     Все продукты от Expforex Сегодня актуальна торговля сразу по нескольким валютным парам. Однако чем больше количество сделок, тем сложнее анализировать прибыльность каждой из них. Анализ сдело
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Эксперты
Универсальный автоматический торговый советник - конструктор стратегий для MetaTrader 5, работающий на стандартных индикаторах. Этот советник является универсальной торговой системой с нашими функциями и более чем 20 сигналами по стандартным индикаторам для открытия позиций и отложенных ордеров. Вы можете выбрать один из 20 сигналов для открытия позиции, а также 5 из 20 фильтров для фильтрации сигналов стандартных индикаторов, включенных в пакет MetaTrader. У каждого сигнала Вы можете настроить
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Утилиты
Советник SAFETYLOCK — это ваш надежный защитник на финансовом рынке. Он эффективно помогает трейдерам защитить свои позиции от неожиданных рыночных разворотов, автоматически устанавливая противоположный отложенный ордер для уже открытой сделки. Когда трейдер или советник открывает позицию, SAFETYLOCK мгновенно создает защитный отложенный ордер. Если сделка начинает приносить убытки, этот ордер активируется, образуя замок и минимизируя потенциальные потери. Функционал советника не ограничивается
Ind4 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.62 (39)
Утилиты
Дневник трейдера: Статистическая панель по анализу вашего торгового счета для MetaTrader 4. Подробный анализ вашего счета с выводом информации на график в реальном времени. Сегодня актуальна торговля сразу по нескольким валютным парам. Но чем больше сделок, тем сложнее анализировать прибыльность каждой из них. Еще сложнее анализировать сделки по месяцам. А тем более вычислять статистические данные по каждой сделке отдельно. Версия МТ 5 Полное описание +PDF Как купить Как установить     Как по
FREE
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
Индикаторы
INFOPad - информационная панель, создающая информацию по выбранной валютной паре в терминале МetaТrader 5. Существует 5 функций этого индикатора: Показывает основную и главную информацию по выбранному символу: цены Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commission; Показывает будущие цели SL target и TP Target (Количество пунктов установленного стоплосса и тейкпрофита, сумма в долларах); Показывает прибыль, полученную за периоды: Сегодня, Неделя, Месяц, Год, Общая прибыль по выбранной в
FREE
Exp4 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.89 (19)
Утилиты
Утилита позволяет вручную тестировать ваши стратегии в тестере стратегий. Торговля в один клик на графике визуализации. Последняя версия утилиты предлагает трейдерам расширенные функции для ручного тестирования своих торговых стратегий. С помощью тестера стратегий вы теперь можете оценить эффективность своих торговых стратегий в смоделированной среде. Эта функция позволяет вам анализировать эффективность ваших торговых методов и совершенствовать их, чтобы улучшить свои торговые навыки. Более тог
FREE
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Exp-Averager   предназначен для усреднения ваших сделок, получивших определенную просадку, путем открытия усредняющих сделок. Советник имеет возможность открывать новые позиции по тренду или против текущего тренда. Он также включает в себя интеллектуальную функцию трейлинг-стопа, которая применяется к ряду позиций. Советник может увеличивать или уменьшать размер лота позиций. Это широко используемая стратегия приведения убыточных позиций к средней цене. Версия МТ 5 Полное описание +DEMO +PDF Ка
Фильтр:
multiuwe
104
multiuwe 2025.09.21 14:59 
 

100 Euro Gewinn, 500 Euro minus offene Positionen. Dies potenziert sich so weiter. Das Konto ist bald bei Manitou!!

1965rex
208
1965rex 2025.04.11 07:02 
 

You can read my comments from №121-134.

Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь. А в ответ тишина Обратная связь просто ''супер''

Vladislav Andruschenko
296784
Ответ разработчика Vladislav Andruschenko 2025.04.11 15:23
Добрый день.
Понимаем ваше разочарование — неприятно, когда ожидания не совпадают с результатом. Но в трейдинге не бывает чудес: это всегда работа с риском, и ни один советник не может гарантировать прибыль в любых условиях. Что касается «мёртвых душ» — все отзывы настоящие, и мы ни разу не прибегали к накрутке. У каждого пользователя свой опыт: у кого-то советник работает отлично, у кого-то — не заходит. Это нормально, особенно в такой сложной сфере, как автоматическая торговля. Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь.
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

Ответ на отзыв