Advanced Sniper Pro EA mq

ADVANCED SNIPER PRO EA, yaklaşık %90 kazanma oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir.





Bu EA, dünya çapında en istikrarlı, tutarlı ve karlı scalping robotlarından biridir.

Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden 2 Set_files v25.17 kullanın.





EA, profesyonel yatırımcıların ihtiyaçları için kullanabilecekleri çeşitli ayarlara sahiptir.

Forex yeni başlayanlar, harika temel kurulumla varsayılan Set_files'ı kullanabilirler.





EA'nın benzersiz özellikleri:

- Makine Öğrenmesi yöntemleri kullanılır.

- Volatiliteye Uyarlanabilir Ayarlanabilir Stop Loss.

- Ayarlanabilir Çıkış filtreleri ve Spread ayarları.

- Fixed_SL ve Fixed_TP seçenekleri.

- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.

- Robot, otomatik risk yönetimine (varsayılan olarak) ve sabit lot seçeneklerine sahiptir.

- Ayarlanabilir İşlem Giriş Hassasiyeti parametresi. - Hafta sonu ticareti yok.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.

- Robotun BreakEven işlevi var.

- Hesap kaldıracı: 1:30'dan 1:2000'e.

- İşlem çiftleri GBPCAD, GBPAUD'dur.

- Tehlikeli martingale/grid ticareti yok. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si var.

- Çalışma süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arıyor. Sistem çalışma süresi boyunca emir açmadıysa - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini keskin nişancılıkla kestiğini unutmayın.

- Zaman dilimi: sadece M15.

- EA'nın Info Spread Swap Ekranı var - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread'ini ve Swap'larını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

- Sistem dar spread'lere sahip MT4 işlem hesabı gerektirir (Ham spread veya ECN).

- GBPCAD, GBPAUD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Robotu her grafiğe ekleyin ve her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v25.17'yi alın). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- EA ayarlarında her çift için ihtiyaçlarınıza göre Otomatik Risk değerini ayarlayın (veya sadece varsayılan değeri kullanın).

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusunda farklı bir GMT Market_watch zaman dilimi varsa - EA zaman ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bana bununla ilgili bir mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin zaman dilimini kontrol etmek için) - bunu kontrol etmeye yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.

- EA GÜNCELLEMELERİ: Her zaman EA'nın en son sürümünü kullanmak gerekir.