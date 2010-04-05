Advanced Sniper Pro EA mq

ADVANCED SNIPER PRO EA, yaklaşık %90 kazanma oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir.

Bu EA, dünya çapında en istikrarlı, tutarlı ve karlı scalping robotlarından biridir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden 2 Set_files v25.17 kullanın.

EA, profesyonel yatırımcıların ihtiyaçları için kullanabilecekleri çeşitli ayarlara sahiptir.
Forex yeni başlayanlar, harika temel kurulumla varsayılan Set_files'ı kullanabilirler.

EA'nın benzersiz özellikleri:
- Makine Öğrenmesi yöntemleri kullanılır.
- Volatiliteye Uyarlanabilir Ayarlanabilir Stop Loss.
- Ayarlanabilir Çıkış filtreleri ve Spread ayarları.
- Fixed_SL ve Fixed_TP seçenekleri.
- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.
- Robot, otomatik risk yönetimine (varsayılan olarak) ve sabit lot seçeneklerine sahiptir.
- Ayarlanabilir İşlem Giriş Hassasiyeti parametresi. - Hafta sonu ticareti yok.
- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.
- Robotun BreakEven işlevi var.
- Hesap kaldıracı: 1:30'dan 1:2000'e.
- İşlem çiftleri GBPCAD, GBPAUD'dur.
- Tehlikeli martingale/grid ticareti yok. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si var.
- Çalışma süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arıyor. Sistem çalışma süresi boyunca emir açmadıysa - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini keskin nişancılıkla kestiğini unutmayın.
- Zaman dilimi: sadece M15.
- EA'nın Info Spread Swap Ekranı var - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread'ini ve Swap'larını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.

Nasıl kurulur:
- Sistem dar spread'lere sahip MT4 işlem hesabı gerektirir (Ham spread veya ECN).
- GBPCAD, GBPAUD grafiklerini açın.
- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.
- Robotu her grafiğe ekleyin ve her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v25.17'yi alın). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.
- EA ayarlarında her çift için ihtiyaçlarınıza göre Otomatik Risk değerini ayarlayın (veya sadece varsayılan değeri kullanın).
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak).

ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:
- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusunda farklı bir GMT Market_watch zaman dilimi varsa - EA zaman ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bana bununla ilgili bir mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin zaman dilimini kontrol etmek için) - bunu kontrol etmeye yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım.
- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.
- EA GÜNCELLEMELERİ: Her zaman EA'nın en son sürümünü kullanmak gerekir.
Önerilen ürünler
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Uzman Danışmanlar
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop T
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Uzman Danışmanlar
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
MerkaDivergence
Merkabot
Uzman Danışmanlar
A trading system based on divergences is one that uses divergences between technical indicators and market prices to identify potential trading opportunities. Here's how this type of trading system operates: Divergence identification: The divergence-based trading system seeks to identify divergences between technical indicators and market prices. A divergence occurs when the market price and a technical indicator move in different directions, which can indicate a possible trend reversal. Signal
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Uzman Danışmanlar
This PRICE ACTION  trading EA is best for low risk steady growth. The EA has ability to smartly increase and decrease risk percent per trade  to maximize the gain. No INDICATORS are used of any kind. There is NO HEDGING or MARTINGALE. This Ea is fully set and forget based, but if you want you can also manually move your stop and profit target and can also close the trades whenever you want, it will not affect the EA algorithm. If You are new to robot trading, run with default settings. NOTE:
Bluey EURUSD h1
Raphael Schwietering
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing Bluey, the next evolution in automated trading technology. Bluey isn't just another run-of-the-mill trading robot; it's a sophisticated system engineered to redefine your trading experience. Powered by cutting-edge algorithms and state-of-the-art features, Bluey seamlessly blends technical analysis, artificial intelligence, and machine learning to provide traders with accurate and profitable trading signals. Bluey's advanced technology excels at identifying lucrative trading opport
Hybrid EA
Benjamin Allip
Uzman Danışmanlar
Benj Hybrid EA (ATR-BO) Smarter Trading. Less Stress. Full Automation. Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. The Benj Hybrid EA (ATR-BO) is a professional-grade multi-market trading robot built for Forex, XAUUSD (Gold), Crypto, and CFDs . Powered by Adaptive ATR-based breakout logic , it combines precision entries with advanced risk controls to help traders automate their strategies across multiple asset classes. Whether y
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Uzman Danışmanlar
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Finance Craft mt4
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
The Finance Craft bot is suitable for everyone who was looking for a universal scalpel but cannot dwell on a specific product, because in all of them it notices flaws or does not understand the trading strategy. For those who fall into this category of searchers, there is good news - this bot is for you! In the description presented below, only essential information will be provided, and nothing superfluous. The first important point is that the bot works on both Netting and Hedging account typ
Advanced Sniper Robot mq
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADVANCED SNIPER ROBOT, profesyonel yatırımcılar için %85+ kazanma oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu EA, dünya çapında en istikrarlı, tutarlı ve karlı scalping robotlarından biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. Bu robot, parlak MULTI SNIPER EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür. EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden 2 Set_files kullanın Bu nedenle, temel MULTI SNIPER EA ile karşılaştırıldığında gelişmiş sürüm, birçok f
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Uzman Danışmanlar
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Uzman Danışmanlar
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
DJ Rider Velocity
Andreas Smigadis
Uzman Danışmanlar
DJ Velocity Rider M15 — Ride the Pulse of Dow Jones DJ Velocity Rider is a next-generation trading strategy developed specifically for the Dow Jones (US30) on the 15-minute timeframe. It intelligently detects shifts in market momentum and executes high-probability trades with precision. With adaptive trailing mechanisms, smart Friday closure management, and optimized risk controls, DJ Velocity Rider maximizes opportunities while minimizing exposure. Built for traders who demand speed, control, a
Titan King
Marco De Donno
Uzman Danışmanlar
50% off for a limited time!!!                                                                                                 Live Account:   https://www.mql5.com/en/signals/2288479?source=Site+Signals+My                                                                                                             Introducing Titan King  Titan Kings trading system   is a combination of cutting-edge AI algorithms and classic trading strategies involving: momentum, supply and demand zones and EMA.
Saint Volume Trader EA
Chow Wooi Chuan
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Saint Volume Trader EA consists of the two sets of strategy. When "read volume" parameter is on, the EA trades with special build-in software to extract volume data from the data provider. Data provider updates real time data for every two minutes. When "read volume" set to false , the EA trade with standard MetaTrader 4 volume indicator. Both strategies have the same concept to read aggregated volume figures from the standard MetaTrader 4 volume indicator or data provider on a certain timeframe
The king Hedging Forex
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello all The expert advisor is on my channel for those who want to buy or rent https://t.me/Arman_MT4 Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to
Immortal
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
The EA is based on trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been back tested for 4 years of real tick data (2019-2022), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:
Level Up FOREX mt4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing   FOREX   . It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure   Level Up FOREX  at the current price before the ne
Ultimate Hero MT4
Smart Forex Lab.
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Built for maximum performance. Optimized for profit withdrawals. Introducing a new option - testing with emulation of profit withdrawals. Ultimate Hero is an advanced trading tool designed to maximize your forex profits. This advanced trading software is created using the latest GPT-4 technology and has a wide range of advanced features. Ultimate Hero is a trading bot that uses a grid trading strategy based on the Martingale system. It is designed to provide stable returns by placing multiple t
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Uzman Danışmanlar
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1, H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pa
Swiss Breakout EA
Lorenz Hammer
Uzman Danışmanlar
The Breakout EA trades fully automatically He doesn't use dangerous strategies like martingale or gritter etc. With this EA you can set a lot according to your wishes or according to my set. In addition, it has a news filter, it pauses the trades during the set time. In addition, it automatically increases the lots size if desired. The backtest and trades were done with Fusion Markets: Leverage 1:500 Zero account Account opening with this link: https://fusionmarkets.com/en?cxd=45701_1642076&cx
FREE
Sp500breaker
Jose Arranz Becerril
Uzman Danışmanlar
The Strategy is an algorithmic trading system designed for the MetaTrader platform, specifically optimized for the SP500 CFD on an hourly timeframe (H1). This strategy employs a combination of technical indicators and advanced logic to generate entry and exit signals for both long and short positions.  parameters: preferredFillingType: Defines the preferred order filling type, e.g., FOK (Fill or Kill). forceFillingType: Forces the preferred filling type if set to true. CustomComment: Custom com
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Uzman Danışmanlar
Feature No Martingale, grid trading or averaging in this EA. Logic is original,sound and robust. Augmented by machine learning. Fixed Stoploss and Takeprofit = Safe. Win rate is 99%. ProfitFactor is over 5. One trade at a time. The Ultimate EA Finally,the EA with real edge has come to MQL5 Market. This EA is easy to use.No Optimization is needed. Currency Pairs This EA works on USDJPY. On strategy tester and live trading,choose symbol "USDJPY". Parameters Parameter name Description LotsMet
Banev EA
Akram Azizi
Uzman Danışmanlar
This Expert uses multiple indicators and special algorithm to choose the entry points and provide the maximum Gain with the minimum Risk . Run the BackTest and check the efficienty of the product. Working Conditions : This EA works on all Pairs on 15M Timeframe. With 1000 $ Balance Input Parameters : Trading Mode : Choose between 3 modes. AutoManagement : The lot will increase with the increasing of the balance. Trading Lot : The Lot is set manually. Take Profit : Set it by points. Spread
Twins Grid System
Yimin Wu
Uzman Danışmanlar
Please download User Guide / set files / Strategy Tester Report from here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/689449 Twins Grid System is a powerful and flexible tool for experienced trader. This system is consist of 2 full grids: Grid A and Grid B, each full grid contains 4 basic grid: BuyLimits Grid, SellLimits Grid, BuyStops Grid and SellStops Grid. There are 31 system parameters, 22 parameters for each basic grid. It’s able to create various kinds of grid strategies. Features (1) Some grid
Semantics
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The EA uses a combination of several different trading systems. The unique trading expert algorithm allows you to choose the direction of positions with the highest probability of their profitable closing. The risk control system allows profitable transactions to prevail over the total amount of loss. Advisor is ready for full independent work without the intervention of a trader. Recommended trading tools: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURGBP. Settings: MaxRisk - Percentage of ris
MonexScalp
Behzad Shadfar
Uzman Danışmanlar
Monex Scalp is an intelligent trading robot designed for 1-minute time frames, offering simplicity and efficiency for traders. Key Features: •   User-Friendly Settings:   Monex Scalp offers straightforward settings, making it accessible for traders of all experience levels. •   Session Scheduling:   Customize trading sessions to align with various market hours, enhancing strategy execution. •   Adjustable Stop-Loss:   Set personalized stop-loss levels to effectively manage risk according to yo
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Uzman Danışmanlar
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın. - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı. - Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar. - EA, varsayılan
Fisher Steels
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
The   Fisher Steel  bot implements the maximum of the HFT definitions. The expert system goes through the entire history and all currency pairs with a single setting. If there is a commission on the account, it must be converted into the equivalent of the spread and fill in the Commission field. Both virtual and real stop losses are used. Normal working conditions: The lower the commission and the spread, the greater the profit. The more latency your broker has in the amount of the Internet ch
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Uzman Danışmanlar
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Uzman Danışmanlar
Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي تنويه : الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي. الميزات الأساسية : يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD). فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك. إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة. دعم Trailing Stop وحماية متقدمة
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Opal
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial markets. Most human beings think in even rounded whole num
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Yazarın diğer ürünleri
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  "v24.1 mod2" Set_files'ı kullanın. EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/Kısa için SWAP ekranı. - Sabit_SL seçeneği. - Sistem güvenlidir ve ızgaralar veya
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Crypto_Forex Göstergesi: MT4 için Heiken Ashi Mumları. Yeniden Boyama Yok. - Heiken_Ashi_Candles, resimde olduğu gibi Trend Çizgisi MA göstergesiyle harika bir kombinasyona sahiptir. - Gösterge Heiken_Ashi_Candles, trendi daha görünür hale getirme
FREE
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Uzman Danışmanlar
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın. - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı. - Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar. - EA, varsayılan
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 çift için 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  (v25.11) Set_files'ı kullanın. Bu EA, Adaptive Scalper EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür. Advanced Adaptive Scalper EA'nın temel Adaptive Scalper EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri: - Ek spread ayarları. - SPREAD
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı". - Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi. - Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. - Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi. - Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir. - Dahili Mobil ve PC uyarıları. - Tren
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER MT4 için, Yeniden Boyanmayan Ticaret Sistemi. Scalping Sniper - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (gösterge)! - MT4 için profesyonel Scalping Sniper Göstergesi ile ticaret yöntemlerinizi yükseltin. - Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla çok doğru ancak nadir keskin nişancı sinyalleri sağlar. - Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyalleri aramak için birçok çift kullanır. - Scalping Sniper şunlardan o
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Fraktal Trend Çizgileri" MT4 için. - Bu gösterge, kopuşlarla Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için mükemmeldir!!! - "Fraktal Trend Çizgileri" grafiksel Yukarı Trend (mor renk) ve Aşağı Trend (kırmızı renk) çizgilerini gösterir. - Yukarı Trend ve Aşağı Trend çizgileri, en yakın 2 fraktala dayanır. - Gösterge, trend çizgilerinin renginden ve genişliğinden sorumlu birkaç parametreye sahiptir. - Gösterge, kopuş uyarısı için yerleşik Mobil ve PC'ye sahiptir. // Harika T
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için Forex Göstergesi "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" göstergesi çok kullanışlı bir yardımcı işlem aracıdır. - Fiyata (fiyat aralığı seviyeleri) göre ulaşılabilen günlük, haftalık ve aylık en olası seviyeleri gösterir. - Günlük aralık, günlük içi yatırımcılar için kullanışlıdır. - Haftalık ve Aylık aralıklar Swing ve Uzun vadeli yatırımcılar içindir. - Gösterge, Kar Alma hedeflerinizi planlamak veya Zarar Durdurma emirleri düzenlemek için mükemmeldir. // Harika
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Follow Trend Osilatörü" - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Kullanıcı dostu gösterge, ana trendin yönüne doğru scalping fırsatları sunar. - Sinyal histo parçasına sahip düzgün ve ayarlanabilir osilatör. - Yükselen trendler için osilatörün yeşil rengi, düşen trendler için kahverengi rengi. - Aşırı satım değerleri: -30'un altında; Aşırı alım değerleri: 30'un üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. // Ha
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT4 için, Yeniden boyama yok. - Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT4 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi. - RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir. - Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir. - HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerç
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend ZigZag ile MACD". - MACD göstergesi trend ticareti için en popüler araçlardan biridir. - "MACD with Trend ZigZag" Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir. - En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın: _ MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa - yalnızca Satın Alma Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın. _ MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi Spread Göstergesi, harika bir yardımcı ticaret aracı. - Spread Göstergesi göstergesi, eklendiği forex çiftinin geçerli spread'ini gösterir. - Spread gösterge değerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 -
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - Scalping Histogramı göstergesi, küçük fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - Scalping Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu ve yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum gerçekleştiği anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve ilk momen
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca, olumlu geri bildirimlerinizi çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi SWAP Ekranı, harika bir yardımcı ticaret aracı. - SWAP Ekranı göstergesi, eklendiği forex çiftinin uzun ve kısa işlemleri için geçerli SWAP'ları gösterir. - SWAP Ekranı değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mü
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Dinamik Osilatör - MT4 için gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - verimli bir Ticaret aracıdır! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - Dinamik Osilatör, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir. - Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında; Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde. - Standar
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için "8 Sembol için RSI" Forex Göstergesi. Yeniden boyama yok. - RSI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir. - Güçlü Aşırı Satın Alma bölgesinden (70'in üstünde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Satın Alma girişleri almak harikadır. - RSI, sapma tespiti için çok faydalıdır. - "8 Sembol için RSI", yalnızca 1 grafikte 8 farklı sembole kadar RSI değerlerini kontrol etme fırsatı verir. - Bu gösterge, Aşırı Satın Alma/Satış alanlarından Fiyat Hareke
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ANTI SCALPING TRADER EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayalı gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 20 Set_file mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.12'i kullanın İşlem fikri, kendim bulduğum tamamen yeni Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! ANTI SCALPING TRADER çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, çünkü tüm Set_files'ların pozitif matemat
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel". - Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir. - Scalping ticareti için kullanmak harikadır: - Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin. - Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın). - Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere ba
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.11'i kullanın. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. - Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si va
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION TRADER EA - Fiyat Eylemi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_file mevcuttur! İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Eylemi modeline dayanmaktadır - PinBar! Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set dosyalarını kullanın. (v25_11) E
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Uzman Danışmanlar
GREEDY BOB EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir günlük işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.25 m2) kullanın. İşlem fikri, scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü güçlü Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! GREEDY BOB EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır. EA Özellikleri: - EA aynı anda 6 çiftte ç
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "ReTest Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - ReTest_Histogram göstergesi, güçlü S/R seviyesinin yeniden test edilmesinden sonra ana trend yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - ReTest Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı ve yükseliş trendi için yeşil. - Aynı renkte sabit ardışık histogram sütunları gördüğünüzde bu, yeni bir trendin gerçekleştiği anlamına gelir. - ReTest sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve trend rengin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" MT4 için. - "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlüdür. Yeniden boyama yok; Gecikme yok; - Gösterge grafikte İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi Yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve Dış Çubu
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Ayarlanabilir Fraktallar" - fraktal göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur, çok kullanışlı bir ticaret aracıdır! - Bildiğimiz gibi Standart fraktallar mt4 göstergesinin hiç ayarı yoktur - bu, yatırımcılar için çok elverişsizdir. - Ayarlanabilir Fraktallar bu sorunu çözmüştür - gerekli tüm ayarlara sahiptir: - Göstergenin ayarlanabilir periyodu (önerilen değerler - 7'nin üzerinde). - Fiyatın Yüksek/Düşük noktalarına ayarlanabilir mesafe. - Fraktal oklarının ayarlanabilir tasarımı. - Gösterged
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
GRID MASTER EA - gelişmiş bir grid hedging çoklu çift ticaret sistemidir! EA piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Diğer birçok grid EA'nın aksine - Grid Master çok güvenli bir davranışa sahiptir. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. - Giriş ve Çıkış noktaları piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır. - Uzman Danışman her çiftteki Alım ve Satım emirlerini aynı anda yönetebilir. - EA aynı anda 3 çiftte çalışabili
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION OB TRADER EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. (v25_11) Ticaret fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - OutsideBar! Price Action OB Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklen
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
"SINGLE SNIPER" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir! Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz risk yönetimini kullanıyor! Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_file'ı kullanın. - İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %85-90. - Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır. - Bileşik fai
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF DeMarker MT4 için. - Bu gösterge, teknik yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını bulmak için kullandığı kullanışlı bir araçtır. HTF, Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - DeMarker osilatör çizgisi, önceki yüksek ve düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir. - DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar. - Aşırı Satın Alma bölgesi, DeMarker 0,7'nin üzerinde olduğunda ve Aşırı Satış bölgesi ise 0,3'ün altında ol
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Tersine Dönüş deseni". - Gösterge "Doji Tersine Dönüş deseni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok; - Gösterge, Doji mumunun desenin ortasında olduğu ve son mumun birinci kırılma olduğu grafikte Doji Tersine Dönüş desenini algılar: - Boğa Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - G
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v24.20'yi kullanın. EA'nın Özellikleri: - Scalping teknikleri. - Rollover etkisi yok. - Swap yok. - Hafta sonu boşlukları yok. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt