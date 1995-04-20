Trend Oscillator mw
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.7
- Активации: 10
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент!
- Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета».
- Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных.
- Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов.
- Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95.
- С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий.
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.