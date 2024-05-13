Supply Demand EA ProBot

4.67

Полностью автоматизированный ЭА, основанный на принципах спроса и предложения . Первый , кто предложил полностью автоматизированный советник спроса и предложения. Теперь торговля стала проще: возьмите под полный контроль свои торговые стратегии с помощью удобной графической торговой панели. Вы получаете высококачественное программное обеспечение для алгоритмической торговли, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Благодаря широкому спектру настроек и возможностей индивидуальной настройки каждый трейдер может создать стратегию, соответствующую его потребностям и личному стилю торговли. Он предлагает бесконечные возможности, и в этом заключается магия этого уникального экспертного советника.


Supply Demand EA ProBot Руководство || Как использовать торговую панель || Автоматическое направление


Пожалуйста, отправьте мне сообщение после покупки, чтобы я отправил вам индикатор направленной панели . Он стоит 199 долларов, но после покупки вы получите его совершенно бесплатно .



Режимы торговли в «Supply and Demand EA ProBot»

Ручная торговля: вы можете вручную размещать сделки по маркировке/лимитированию, нажимая на метки областей рядом с областями спроса и предложения. Для этого необходимо включить ручную торговлю из входных параметров и отключить кнопки «Купить» и «Продать» на торговой панели.

Полуавтоматическая торговля: когда цена достигает определенной области, советник может автоматически размещать сделки. Торги ведутся в соответствии с предпочтениями, выбранными вами на торговой панели. Для совершения сделки, когда цена касается области спроса, необходимо активировать кнопку «Купить»; для совершения сделки, когда цена касается области предложения, необходимо активировать кнопку «Продать». Это позволяет вам настраивать направление вашей сделки (покупка или продажа), а также другие основные параметры, такие как управление рисками, размер лота, стоп-лосс и тейк-профит, непосредственно с торговой панели. Панель направлений поможет вам определить правильный рыночный уклон, предоставляя информацию в режиме реального времени о уклоне на каждом таймфрейме выбранной вами валютной пары.

Полностью автоматизированная торговля: советник автоматически решает, совершать ли сделку на покупку, когда цена достигает зоны спроса, или сделку на продажу, когда цена достигает зоны предложения. Для этого необходимо включить хотя бы один из входных параметров настроек автоматического направления: Первый таймфрейм выше, Второй таймфрейм выше, Третий таймфрейм выше и Четвертый таймфрейм выше. Эти параметры позволяют фильтровать сделки на основе динамики рынка и направления на более старших таймфреймах.


Какие методы торговли я могу использовать?

Вы можете использовать Supply and Demand EA ProBot для всех типов методов торговли. Вы можете использовать его для дневной торговли, свинг-трейдинга и скальпинга. Торговая панель предлагает различные типы настроек, выбирая желаемый таймфрейм для торговли и желаемые соотношения TP и SL. Это делает его идеальным инструментом для всех типов стилей торговли.

Чем он отличается от Supply Demand EA Pro?

Supply Demand EA Pro предназначен для ручной торговли.   Пользователи совершают транзакции, используя функцию торговли в один клик. Эта функция позволяет пользователям создавать рыночные и лимитные сделки, нажимая на метку области рядом с областью спроса или предложения. Спрос и предложение EA ProBot   Он может автоматически размещать сделки в зонах спроса и предложения на основе ваших настроек на торговой панели. Эта функция недоступна в профессиональной версии. В дополнение к этому, используя Supply and Demand EA ProBot, вы также можете размещать сделки вручную, используя торговлю в один клик.   Принцип действия такой же, как и в профессиональной версии.


Как это работает?

Пользователи могут отслеживать отклонения в определенной паре FX/Index/CFD/Metal и принимать решение о направлении торговли, проверяя 4-часовые и дневные (внутридневная торговля) или недельные и месячные (свинг-трейдинг) таймфреймы. При выборе направления Buy советник будет выставлять длинные позиции только по сформировавшимся зонам спроса, а при выборе направления Sell — по сформировавшимся зонам предложения. После этого вы можете выбрать временной интервал, на котором советник будет торговать. Советник является многотаймфреймовым, что означает, что с его помощью можно торговать с одного таймфрейма на всех других таймфреймах. Кроме того, вы можете выполнить дополнительную фильтрацию по типам зон, в которых хотите торговать, с помощью торговой панели, а также установить трейлинг-стопы, уровни половинной прибыли и безубыточности. Вы также можете создать определенный ценовой диапазон или канал восходящего/нисходящего тренда, и советник будет торговать только в пределах этой указанной ценовой области.


Все транзакции проводятся и управляются автоматически. Просто выберите необходимые вам ресурсы, расслабьтесь и наблюдайте, как растет ваша прибыль.

Вы также можете размещать сделки вручную, нажав на метку зоны рядом с ней.


Входные параметры панели:

  • Выберите направление торговли (покупка или продажа)
  • Выберите временной интервал, в котором вы хотите торговать.
  • Выберите тип области, в которой вы хотите торговать (широкая, средняя, узкая, очень узкая)
  • Выберите один из 3 вариантов управления финансами
  • Выберите количество прибыльных или убыточных сделок , после которых советник должен остановиться
  • Выбирайте между коэффициентами TP и SL, основанными на риске или ATR
  • Выберите торговую зону в бычьем или медвежьем канале
  • Выберите верхний и нижний пределы диапазона
  • Если вы хотите торговать только в определенные часы дня, выберите временной интервал
  • Выбирайте из множества функций трейлинг-стопа , половинной прибыли и безубыточности.


Прикрепив советник к графику, вы сможете визуализировать области до трех более высоких таймфреймов.

Например, если вы находитесь на 30-минутном таймфрейме, вы можете активировать 1-часовую, 4-часовую и дневную зоны спроса и предложения.

Кроме того, вы будете получать оповещения на свой телефон всякий раз, когда совершается новая сделка или закрывается старая, независимо от того, прибыльна она или убыточна.

Это позволяет вам получать обзор активности платформы в режиме реального времени, где бы вы ни находились.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, смело пишите мне в ЛС, чтобы получить более подробную информацию о том, как использовать этот инструмент и максимизировать прибыль от торговли.



Важно: Тестер стратегий не поддерживает торговые панели. Все сделки в тестере стратегий являются случайными.


Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117023




Отзывы 10
mgl5fjn
746
mgl5fjn 2025.04.22 06:24 
 

Till now I only used indicator of the EA. I`ts very powerful. Support is quick and helpful.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2025.04.01 09:40 
 

The EA has become a central component of all my trading activities. I am very satisfied. The support from the developer is also fast and friendly.

Steve
298
Steve 2025.01.16 11:23 
 

Never seen such a highly sophisticated and helpful tool. Support by Georgios is fantastic. Highly recommended, but learning curve must be considered.

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Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,      XAUUSD M30 SL5 За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в  группу mql5 ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 1 КОПИЙ ИЗ 10 ПО ЦЕНЕ 649 USD! ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕНА БУДЕТ ПОВЫШЕНА ДО 920 USD. Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 4 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это умный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для MetaTrader 4 . Он создан для трейдеров, которым нужен не просто очередной Forex-бот, а продуманный Expert Advisor с точной логикой входа, структурным анализом рынка и уверенным исполнением сделок. AI Sniper для MT4 — это интеллектуальная торговая система, которая сочетает точность, адаптивность и продвинутую торговую логику, помогая
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Эксперты
RiskShield Dragon   — автоматизированный мультивалютный советник Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках. --- ## Ключевые преимущества * **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме. * **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
️   Уже есть  Boring Pips EA ?  Вы имеете право на  дополнительную скидку 30% !  Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о:  Как получить возврат средств Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки. Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть. Война между Россией и Украиной продолжается без видимо
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Эксперты
Double Blow Scalping EA: Инновационный Советник для MT4, Вдохновленный Квантовыми Технологиями - ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК!!! Описание: Double Blow Scalping EA — это революционный торговый алгоритм для MetaTrader 4, объединяющий передовые принципы квантовых вычислений и скальпинговой стратегии. В основе его работы лежит уникальная имитация   кубитов   — ключевых элементов квантовых компьютеров, позволяющих обрабатывать множество рыночных сценариев одновременно. Это дает советнику беспрецедентную ск
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
Эксперты
TopBottomEA's advantage: the first support for small capital work EA, real trading for more than 4 years; this EA based on volatility adaptive mechanism, only one single at a time, each single with a stop-loss, an average of about 4 orders per day, holding a single length of 12 hours or so, with a limit of $ 20 principal challenge backtesting ran through more than 10 years. Every interval of three days to increase the price of $ 100, the price process: 998 --> 1098 --> 1198...... Up to the targ
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Эксперты
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
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Эксперты
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
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Эксперты
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Фильтр:
ZHE A
51
ZHE A 2025.05.10 20:58 
 

Review after using this EA for over a month Pros: Logical, clear, and honest EA. There are very few true price action experts in this market. Although we can't backtest it, we do get an excellent panel to customize our strategy, especially with the manual custom trendlines. The UI design reflects the developer's effort. Cons: Still trying to figure out how the automated direction detects trends. It seems overly sensitive (e.g on the 15M chart with 3 tf trend filters enabled, the EA opened both a buy and a sell on the same day). If the automated direction is based on trendlines or channels, I hope the developer can add visual trend graphics to the chart. Showing the trendlines or channels would be more helpful than just the trend direction panel. Result: Tested on 15M–4H with 3 trend filters, and 1H–4H with 2 trend filters. Currently at a small loss. I need to better understand how the automated direction works. Most of the time, the trends shown on the panel don’t match the trends I see. Its not reasonable to simply turn on all timeframe filters, as price always needs to pull back and bounce in those high quality zones.

Update: great support, thanks to the author's detailed explanation. it's a pity that the automated direction isn't based on the trend channel/line, but a pure price action system still has strong potential to survive in the long run.

Update again: After using this ea for nearly half a year, I have to say it's not as profitable as expected. The ea is honest and the author provides kind support, but most issues I faced I ended up diagnosing myself. This time, however, I couldn't solve the problem, it sometimes opened trades against the trend (even with three trend filters on) and occasionally during news periods. Some functions on the panel extension don't work. Due to the large loss, I've decided to stop using it. Maybe supply and demand was once a great strategy, but market conditions seem to have changed.

Georgios Kalomoiropoulos
7765
Ответ разработчика Georgios Kalomoiropoulos 2025.08.21 12:58
Thank you for sharing your feedback.
I want to clarify a few points: --> Supply and Demand is the concept that will always work in any market conditions cause it is the reason that moves the financial markets. It is based on the fundamental dynamics and imbalances between buyers and sellers. --> Automated direction system is based on higher timeframe price action. Sometimes, a trade may look against the trend when viewed on a lower timeframe, but it is actually in compliance with the overall market bias. You can check the price action of any timeframe on the “Directional Panel” indicator. --> Regarding the panel extension functions, I had no reported issues so far. However, if you experienced any issue i would like to check and solve it as soon as possible. I am here to solve any issue or question you have regarding trading or panel features.
mgl5fjn
746
mgl5fjn 2025.04.22 06:24 
 

Till now I only used indicator of the EA. I`ts very powerful. Support is quick and helpful.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2025.04.01 09:40 
 

The EA has become a central component of all my trading activities. I am very satisfied. The support from the developer is also fast and friendly.

Steve
298
Steve 2025.01.16 11:23 
 

Never seen such a highly sophisticated and helpful tool. Support by Georgios is fantastic. Highly recommended, but learning curve must be considered.

olah76
1172
olah76 2025.01.15 22:55 
 

The bot is a masterpiece. Wondefully curated and crafted and the creator is prompt to reply and support when needed. This is the 3rd product i bought from him with no regrets.

Shamroc
20
Shamroc 2025.01.01 16:08 
 

You have opened a new trading world for me that changed totally my mindset. I am using the EA in a semi-auto mode. This way i have better control over my trades. My profits vary between 1-5% per day so far. Congratulations George.

RusDim
19
RusDim 2024.12.31 14:53 
 

First time i see such a complete EA. It is able to cover all trading styles, semi-auto and full-auto. It contains everything a trader needs to be profitable. Very easy to use and also very fast. Support is great . Thank you for everything.

Jasarekay99
256
Jasarekay99 2024.10.20 10:20 
 

This Bot is amazing coupled with the Directional indicator. It makes trading super simple.

Steven H
192
Steven H 2024.08.23 08:10 
 

In my opinion this one of the best concepts and EA strategies. Georgios is an awesome trader and support. He always tries to get better with his product. I am really looking forward to use future releases. Thank u so much for ur know-how and engagement.

GoodMan54
104
GoodMan54 2024.07.16 16:16 
 

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