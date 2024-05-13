полностью автоматизированный советник спроса и предложения. Теперь торговля стала проще: возьмите под полный контроль свои торговые стратегии с помощью удобной графической торговой панели.

основанный на принципах. ПервыйВы получаете высококачественное программное обеспечениеторговли, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Благодаря широкому спектру настроек и возможностей индивидуальной настройки каждый трейдер может создать стратегию, соответствующую его потребностям и личному стилю торговли. Он предлагает бесконечные возможности, и в этом заключается магия этого уникального экспертного советника.





Supply Demand EA ProBot Руководство || Как использовать торговую панель || Автоматическое направление







Пожалуйста, отправьте мне сообщение после покупки, чтобы я отправил вам индикатор направленной панели . Он стоит 199 долларов, но после покупки вы получите его совершенно бесплатно .











Режимы торговли в «Supply and Demand EA ProBot»



Ручная торговля: вы можете вручную размещать сделки по маркировке/лимитированию, нажимая на метки областей рядом с областями спроса и предложения. Для этого необходимо включить ручную торговлю из входных параметров и отключить кнопки «Купить» и «Продать» на торговой панели.

Полуавтоматическая торговля: когда цена достигает определенной области, советник может автоматически размещать сделки. Торги ведутся в соответствии с предпочтениями, выбранными вами на торговой панели. Для совершения сделки, когда цена касается области спроса, необходимо активировать кнопку «Купить»; для совершения сделки, когда цена касается области предложения, необходимо активировать кнопку «Продать». Это позволяет вам настраивать направление вашей сделки (покупка или продажа), а также другие основные параметры, такие как управление рисками, размер лота, стоп-лосс и тейк-профит, непосредственно с торговой панели. Панель направлений поможет вам определить правильный рыночный уклон, предоставляя информацию в режиме реального времени о уклоне на каждом таймфрейме выбранной вами валютной пары.



советник автоматически решает, совершать ли сделку на покупку, когда цена достигает зоны спроса, или сделку на продажу, когда цена достигает зоны предложения. Для этого необходимо включить хотя бы один из входных параметров настроек автоматического направления: Первый таймфрейм выше, Второй таймфрейм выше, Третий таймфрейм выше и Четвертый таймфрейм выше. Эти параметры позволяют фильтровать сделки на основе динамики рынка и направления на более старших таймфреймах.





Какие методы торговли я могу использовать?



Вы можете использовать Supply and Demand EA ProBot для всех типов методов торговли. Вы можете использовать его для дневной торговли, свинг-трейдинга и скальпинга. Торговая панель предлагает различные типы настроек, выбирая желаемый таймфрейм для торговли и желаемые соотношения TP и SL. Это делает его идеальным инструментом для всех типов стилей торговли.

Чем он отличается от Supply Demand EA Pro?



Supply Demand EA Pro предназначен для ручной торговли. Пользователи совершают транзакции, используя функцию торговли в один клик. Эта функция позволяет пользователям создавать рыночные и лимитные сделки, нажимая на метку области рядом с областью спроса или предложения. Спрос и предложение EA ProBot Он может автоматически размещать сделки в зонах спроса и предложения на основе ваших настроек на торговой панели. Эта функция недоступна в профессиональной версии. В дополнение к этому, используя Supply and Demand EA ProBot, вы также можете размещать сделки вручную, используя торговлю в один клик. Принцип действия такой же, как и в профессиональной версии.





Как это работает?



Пользователи могут отслеживать отклонения в определенной паре FX/Index/CFD/Metal и принимать решение о направлении торговли, проверяя 4-часовые и дневные (внутридневная торговля) или недельные и месячные (свинг-трейдинг) таймфреймы. При выборе направления Buy советник будет выставлять длинные позиции только по сформировавшимся зонам спроса, а при выборе направления Sell — по сформировавшимся зонам предложения. После этого вы можете выбрать временной интервал, на котором советник будет торговать. Советник является многотаймфреймовым, что означает, что с его помощью можно торговать с одного таймфрейма на всех других таймфреймах. Кроме того, вы можете выполнить дополнительную фильтрацию по типам зон, в которых хотите торговать, с помощью торговой панели, а также установить трейлинг-стопы, уровни половинной прибыли и безубыточности. Вы также можете создать определенный ценовой диапазон или канал восходящего/нисходящего тренда, и советник будет торговать только в пределах этой указанной ценовой области.





Все транзакции проводятся и управляются автоматически. Просто выберите необходимые вам ресурсы, расслабьтесь и наблюдайте, как растет ваша прибыль.

Вы также можете размещать сделки вручную, нажав на метку зоны рядом с ней.





Входные параметры панели:





Выберите направление торговли (покупка или продажа)

(покупка или продажа) Выберите временной интервал, в котором вы хотите торговать.

вы хотите торговать. Выберите тип области, в которой вы хотите торговать (широкая, средняя, узкая, очень узкая)



вы хотите торговать (широкая, средняя, узкая, очень узкая) Выберите один из 3 вариантов управления финансами

Выберите количество прибыльных или убыточных сделок , после которых советник должен остановиться

или , после которых советник должен остановиться Выбирайте между коэффициентами TP и SL, основанными на риске или ATR

или Выберите торговую зону в бычьем или медвежьем канале

или Выберите верхний и нижний пределы диапазона

и пределы диапазона Если вы хотите торговать только в определенные часы дня, выберите временной интервал

Выбирайте из множества функций трейлинг-стопа , половинной прибыли и безубыточности.





Прикрепив советник к графику, вы сможете визуализировать области до трех более высоких таймфреймов.

Например, если вы находитесь на 30-минутном таймфрейме, вы можете активировать 1-часовую, 4-часовую и дневную зоны спроса и предложения.

Кроме того, вы будете получать оповещения на свой телефон всякий раз, когда совершается новая сделка или закрывается старая, независимо от того, прибыльна она или убыточна.

Это позволяет вам получать обзор активности платформы в режиме реального времени, где бы вы ни находились.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, смело пишите мне в ЛС, чтобы получить более подробную информацию о том, как использовать этот инструмент и максимизировать прибыль от торговли.









Важно: Тестер стратегий не поддерживает торговые панели. Все сделки в тестере стратегий являются случайными.





Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117023

