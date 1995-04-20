RVI Higher Time Frame Pro mq
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.33
- Обновлено: 5 декабря 2025
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Pro Oscillator для MT4.
- Улучшите свои методы торговли с помощью профессионального осциллятора HTF RVI Pro Oscillator для MT4. HTF означает «более высокий таймфрейм».
- RVI — один из лучших осцилляторов для определения смены тренда и входа в зону перепроданности/перекупленности.
- Этот индикатор отлично подходит для многотаймфреймовых торговых систем с входом по Price Action в зонах перепроданности/купленности.
- Индикатор HTF RVI Pro позволяет прикрепить RVI с более высокого таймфрейма к текущему графику — это профессиональный подход к торговле.
- Зона перекупленности выше 0,23, зона перепроданности ниже -0,23.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
- Он отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.
- Индикатор также отображает баланс счета, средства и маржу. - Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:
0 — для верхнего левого угла, 1 — верхнего правого, 2 — нижнего левого, 3 — нижнего правого.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.