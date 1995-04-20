Adjustable Fractals Pro m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.59
- Обновлено: 31 мая 2025
- Активации: 10
"Adjustable Fractals Pro" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли!
- Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров.
- Adjustable Fractals Pro решил эту проблему - у него есть все необходимые настройки:
- Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7).
- Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены.
- Настраиваемый дизайн стрелок фракталов.
- Имеет Info Spread Swap Display - показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.
- Display также показывает баланс счета, средства и маржу.
- Info Spread Swap Display можно расположить в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.
- Индикатор имеет встроенные оповещения на мобильных устройствах и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.