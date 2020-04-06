Advanced Sniper Pro EA mq

ADVANCED SNIPER PRO EA 是一款精准的自动交易系统，胜率高达 90% 左右。

这款 EA 是全球最稳定、最稳定、盈利能力最强的剥头皮机器人之一。
它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。

下载用于测试和交易的EA设置文件：

EA 提供多种设置，专业交易者可以根据自身需求进行调整。
外汇新手只需使用默认的 Set_files 即可完成基本设置。

EA 的独特功能：
- 采用机器学习方法。
- 可调整的自适应波动止损。
- 可调整的退出过滤器和价差设置。
- 固定止损 (Fixed_SL) 和固定获利 (Fixed_TP) 选项。
- EA 根据市场波动自动设置动态止损。
- 机器人具有自动风险管理（默认）和固定手数选项。
- 可调整的交易入场敏感度参数。
- 不进行周末交易。
- 精确的运行时间过滤器，精度为 1 分钟。
- 机器人具有盈亏平衡功能。
- 账户杠杆：1:30 至 1:2000。
- 交易货币对为 GBPCAD、GBPAUD。
- 不进行任何危险的马丁格尔/网格交易。每笔订单都有自己的止损位以保护账户安全。
- 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在运行时间内没有开单，则意味着图表上没有可用的入场信号，请记住，这款 EA 是一款狙击交易系统。
- 时间范围：仅 15 分钟。
- EA 具有点差和隔夜利息信息显示功能，它会显示与其关联的外汇货币对的当前点差和隔夜利息。
- 显示屏还会显示账户余额、账户净值和保证金。
- 可以将信息点差掉期显示 (Info Spread Swap Display) 放置在图表的任意位置：
0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。

安装方法：
- 系统需要 MT4 交易账户，且点差较小（原始点差或 ECN）。
- 打开 GBPCAD、GBPAUD 图表。
- 在每个图表上选择 M15 时间周期。
- 将机器人连接到每个图表，并将相应的“Set_file”应用到每个图表上的 EA。确保参数 Trading_Flag = true。
- 根据您的需要在 EA 设置中为每个货币对设置自动风险值（或使用默认值）。
- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并保持电脑运行（或使用 VPS）。

重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：
- 工作时间：强烈建议使用 MT4，其中 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）。如果您经纪商的服务器与 GMT Market_watch 时区不同，则需要调整 EA 时间设置。只需向我发送消息（以检查您的经纪商时区）即可。我会协助您进行检查，并在必要时提供相关的 Set_files。
- 点差和经纪商：为了获得最佳性能，选择点差较低的账户（原始点差或 ECN）非常重要。
- EA 更新：请务必使用最新版本的 EA。
