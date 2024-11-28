Aurum AI mt4

4.94
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025
В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу.
Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву.

Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы.
И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление:
  • полностью обновлена премиальная панель, выполнена адаптация под разные разрешения экранов
  • добавлена расширенная система защиты торговли
  • добавлен мощный новостной фильтр на основе Forex Factory
  • добавлены два дополнительных фильтра для более точного определения сигнала
  • улучшена оптимизация, скорость и стабильность работы советника
  • добавлена безопасная функция Recovery после убыточных сделок
  • обновлена тема графика в премиальном стиле

О СОВЕТНИКЕ
Aurum – премиальный советник для торговли золотом (XAU/USD)
Это профессиональный экспертный советник, созданный для стабильной и безопасной торговли на рынке золота. Он работает по чёткой системе, использует анализ тренда и строгий контроль рисков.
Советник не применяет опасные методы торговли — здесь нет сеток, мартингейла и агрессивного усреднения.
Каждая сделка защищена Stop Loss, и используется принцип: один сигнал — одна сделка.

PROMOTION
Discount — 40%
Доступно 3 копии по цене $300

Бонус для покупателей Aurum
В подарок к Aurum вы получаете эксклюзивный советник GoldPrime AI, работающий по системе фракталов.
Скачать тесты GoldPrime AI
GoldPrime AI не представлен в свободной продаже и доступен только покупателям Aurum.
Как получить бонус:
После покупки просто свяжитесь со мной — и я отправлю вам подарок.

КАК РАБОТАЕТ AURUM
  • торгует только по направлению рынка, без угадываний
  • никаких мартингейлов, сеток и опасных схем управления позицией
  • жёсткая защита каждой сделки: Stop Loss и Take Profit всегда в работе
  • максимально простая настройка: включил и работаешь
  • подходит для проп-компаний и серьёзных торговых счетов
  • выдержал год реальной торговли, а не только красивых тестов в терминале

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ AURUM
  • торговая пара: XAU/USD (Gold)
  • таймфрейм: M5
  • минимальный депозит: от $100 для лота 0.01
  • брокер: любой надёжный брокер
  • тип счёта: Standard, ECN и другие
  • VPS: по желанию, для круглосуточной и стабильной работы

УСТАНОВКА И ЗАПУСК AURUM
1. Откройте график XAU/USD (Gold).
2. Установите таймфрейм M5.
3. Выберите способ управления объёмом:
  — фиксированный лот;
  — или автоматический расчёт риска.
После этого советник полностью готов к работе.

СИСТЕМА С БУДУЩИМ
Aurum — это инструмент для системной торговли и строгого контроля рисков.
Проект постоянно развивается: мы следим за реальной работой советника, дорабатываем логику, повышаем стабильность и регулярно выпускаем обновления.
Это не разовый продукт, а советник с будущим.
Отзывы 36
Mohammed Alrez
166
Mohammed Alrez 2025.12.18 13:26 
 

Very good expert with an excellent support team and amazing trading results. I hope it continues like this.

Kwan Wai Chan
135
Kwan Wai Chan 2025.07.04 12:30 
 

I have just purchased the EA. So far so good, it runs about a week and there are 2 winning trades. I look forward to the future result!

A 1
132
A 1 2025.06.22 23:13 
 

It's a start, but I hope there's a good result...

Другие продукты этого автора
Aurum AI mt5
Leonid Arkhipov
4.79 (28)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
ORIX mt5
Leonid Arkhipov
Эксперты
ORIX System — это алгоритмическая торговая система, разработанная и оптимизированная специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5, основанная на глубоком анализе рыночной структуры и поведения цены. Советник не использует стандартные индикаторные сигналы и не торгует по упрощённым шаблонам. В основе системы лежит собственная логика определения рыночного контекста, сформированная на принципах импульса, паузы, ликвидности и реакции цены. Алгоритм непрерывно анализирует рынок в реальном вре
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
Эксперты
ORIX System — это алгоритмическая торговая система, разработанная и оптимизированная специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5, основанная на глубоком анализе рыночной структуры и поведения цены. Советник не использует стандартные индикаторные сигналы и не торгует по упрощённым шаблонам. В основе системы лежит собственная логика определения рыночного контекста, сформированная на принципах импульса, паузы, ликвидности и реакции цены. Алгоритм непрерывно анализирует рынок в реальном вре
