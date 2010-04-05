Advanced Sniper Pro EA mq

ADVANCED SNIPER PRO EA est un système de trading automatique précis avec un taux de réussite d'environ 90 %.





Cet EA est l'un des robots de scalping les plus stables, cohérents et rentables au monde.

Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.





Utilisez 2 Set_files v25.17 de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.





L'EA propose une variété de paramètres adaptés aux besoins des traders professionnels.

Les débutants en Forex peuvent simplement utiliser les Set_files par défaut avec une configuration de base optimale.





Fonctionnalités uniques de l'EA :

- Méthodes d'apprentissage automatique.

- Stop Loss adaptatif à la volatilité.

- Filtres de sortie et paramètres de spread ajustables.

- Options Fixed_SL et Fixed_TP.

- L'EA définit automatiquement un SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.

- Le robot dispose d'une gestion automatique des risques (par défaut) et d'options de lots fixes.

- Paramètre de sensibilité d'entrée de transaction ajustable.

- Pas de trading pendant le week-end.

- Filtre horaire précis à la minute près.

- Le robot dispose d'une fonction BreakEven.

- Effet de levier du compte : de 1:30 à 1:2000.

- Les paires de trading sont GBPCAD et GBPAUD.

- Aucun trading martingale/grille dangereux. Chaque ordre possède son propre SL pour la protection du compte.

- Durée de fonctionnement : l'EA recherche des opportunités d'entrée de la fin de la séance américaine au milieu de la séance asiatique, selon le filtre horaire défini dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordre pendant la durée de fonctionnement, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique. N'oubliez pas que cet EA est un système de trading de sniping.

- Période : M15 uniquement.

- L'EA dispose d'un affichage Info Spread Swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage Info Spread Swap peut être situé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Installation :

- Le système nécessite un compte de trading MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).

- Ouvrez les graphiques GBPCAD et GBPAUD.

- Sélectionnez l'unité de temps M15 sur chaque graphique.

- Associez le robot à chaque graphique et appliquez le fichier « Set_file » correspondant à l'EA sur chaque graphique (téléchargez tous les fichiers Set_files v25.17 dans la section « Commentaires » de cette page web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à true.

- Définissez la valeur de risque automatique pour chaque paire dans les paramètres de l'EA selon vos besoins (ou utilisez simplement la valeur par défaut).

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser le PC fonctionner (ou d'utiliser un VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent de celui de Market_watch, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires d'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à le vérifier et vous fournirai les fichiers Set_files correspondants si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Pour des performances optimales, il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

- MISES À JOUR D'EA : Il est toujours nécessaire d'utiliser la dernière version d'EA.