Vortex Gold MT4

5

Vortex - ваши инвестиции в будущее

Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать об идеальных точках входа и выхода. В основе советника Vortex Gold лежит передовая нейронная сеть и технология машинного обучения. Эти алгоритмы постоянно анализируют исторические данные и данные в реальном времени, что позволяет советнику адаптироваться и реагировать на меняющиеся рыночные тенденции с большей точностью. Используя глубокое обучение, советник Vortex Gold EA распознает закономерности, автоматически корректирует параметры индикаторов и улучшает свою работу с течением времени. Мощное сочетание собственных индикаторов, машинного обучения и адаптируемых торговых алгоритмов - вот что представляет собой советник Vortex Gold. Инвестируйте в свое будущее вместе с советником Vortex Gold.

Цена $675 (осталось 2/10), следующая цена $795

https://www.mql5.com/en/signals/2345024

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

Технические характеристики:

  • Рабочие символы: XAUUSD(GOLD)
  • Рабочий таймфрейм: H1
  • Минимальный рекомендуемый депозит $300
  • Кредитное плечо зависит от настроек риска, при консервативном и низком риске подходит плечо 1:30
  • Тип счета: Любой
  • Необходим хороший ECN-брокер (обратитесь к автору за рекомендацией брокера)
  • Настоятельно рекомендуется VPS

Преимущества:

  • Отсутствие мартингала
  • Не используются опасные методы управления капиталом
  • Стоп-лосс и тейк-профит для каждой позиции
  • Стабильные результаты тестирования с качеством котировок 99,9%
  • Не чувствителен к условиям брокера
  • Легко устанавливается
  • Готовность к работе с FTMO и Prop firm

Vortex Advisor предлагает следующее

Две независимые стратегии, каждая из которых содержит функцию дополнительных ордеров. Все стратегии защищены жестким Stop Loss, что минимизирует потери депозита. Советник чрезвычайно гибок в настройках и может быть оптимизирован под любые торговые потребности с любым соотношением RR, с любым уровнем стоп-лосса и любым тейк-профитом в соответствии с потребностями пользователя. По умолчанию автору предлагаются две стратегии на выбор. В эксперте также реализована интеллектуальная система выбора рисков. Пользователю достаточно выбрать стратегию и уровень риска и прикрепить советник к графику.

Советник готов к торговле:

  • Советник был разработан с особым вниманием к управлению рисками, начиная с контроля просадки в реальном времени и заканчивая адаптивным подбором размера лота. Это делает его полностью совместимым с требованиями большинства проп-фирм, соответствующим всем основным стандартам риска для безопасной и совместимой торговли.

Индикаторы:

  • CCI (Commodity Channel Index): Помогает определить уровни пере-купленности и пере-проданности, обеспечивая точные входы и выходы в зависимости от направления и силы тренда.
  • Parabolic SAR: устанавливает динамические стоп-уровни, которые подстраиваются под рыночные тенденции, обеспечивая эффективное управление рисками и максимизацию прибыли на трендовых рынках.

Машинное обучение и нейронные сети:

  • Адаптивная технология нейронных сетей позволяет динамично реагировать на изменения рыночных условий.
  • Постоянное обучение на основе рыночных данных позволяет совершенствовать торговые решения и повышать точность сделок.

Инструменты управления рисками:

  • Настраиваемые параметры стоп-лосса и тейк-профита для управления рисками по каждой сделке.
  • Функция трейлинг-стоп позволяет фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий.
  • Фильтры спреда и проскальзывания позволяют избежать входа в сделку при неблагоприятных рыночных условиях.

Настраиваемые параметры:

  • Удобные настройки позволяют трейдерам регулировать уровни риска, размеры лотов и другие параметры в зависимости от стиля торговли и допустимого риска.

Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пожалуйста, помните о рисках. Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (советник также может приносить убытки).

Отзывы 16
Ramizian123
19
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

dieterkoelbl
44
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
166
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

Рекомендуем также
OB Pro Trader EA gp
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник OB PRO TRADER — это высококачественная внутридневная торговая система, основанная на анализе ценового действия! Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files для 6 валютных пар! Используйте Set_files (v26.17) из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. Торговая идея основана на известном мощном паттерне Price Action в сочетании с трендовыми и скальпинговыми техниками! Советник OB PR
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Эксперты
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Эксперты
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
EA EMAGIC
Antonin Skaryd
Эксперты
[EA] EMAGIC - это советник для MetaTrader (MT4), предназначенный для торговли двумя основными валютными парами EUR/USD и GBP/USD. Но при индивидуальной настройке он также хорошо работает на других валютных парах. Эксперт содержит сложную, полностью функциональную и точную механическую торговую стратегию, которая требует определенного хладнокровия. Он основан на стандартных индикаторах MT4 - "EMA" и "Stochastic Oscillator". Стратегия работает только на таймфрейме M5. Прост в настройке и управлени
Yetech Pro EA AutoReverse
Omotosho Adekunle Adekoya
Эксперты
YETECH QUEEN PRO v0.2 Создана для разворотов. Управляется логикой. YETECH QUEEN PRO v0.2 — это усовершенствованная облегчённая версия торгового робота, разработанная для трейдеров, которым нужны умные точки входа, быстрая реакция и надёжная защита — всё это в чистом и эффективном коде. В этой версии реализована мощная стратегия авторазворота , в сочетании с фильтрами EMA и RSI , чтобы входить только тогда, когда это подтверждено структурой рынка. Идеально подходит для разворотных точек и смен
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Эксперты
Overview Alpha Gold Minute is an Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe. It combines a structured entry layer (momentum/confirmation filters and time controls) with position-building logic that can add orders at configured distances. The EA includes minimum-distance checks between orders, optional indicator confirmations, and day/time filters. It supports symbol suffix handling and ECN-style order flow (send order first, then modify SL/TP if required by the broker). Tradin
Yogi EA
Pavel Yakovlev
Эксперты
Yogi EA - это скальперский советник, предназначенный для торговли на EURCHF и GBPCHF. Эксперт проводит сложный анализ, позволяющий выявить спокойную фазу рынка, во время которой осуществляется торговля. Советник не использует хеджирование, мартингейл, сеточные стратегии, арбитраж и т.д. Большинство настроек уже заложены в код советника, вам остается только выбрать валютную пару, скорректировать временной сдвиг относительно WET (Западного Европейского времени) в параметрах эксперта и начать торго
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
SW Scalper
Mhd Amran Bin Lop
Эксперты
SW Scalper EA SW Scalper is a fully automated Expert Advisor based on scalping when indicated the market makes a fast movement. It uses smart algorithms to open any trade.Also this system come with very smart Money Management code and not like other Expert Advisor with this ea you will cant use fixed lot to trade. You must use the very smart Money Management system inside this ea to open any trade, you will need only to put your risk and the system will do all other job for you. And if you put
Smart Engulf EA
Yong Li
Эксперты
稳定盈利set文件在评论区，如果自己想设置，可以参考下面。EA的参数只适合交易xuusd,xaueur,xauaud,xauchf,xaugbp,xaunzd,xaucad黄金系列,周期选择15分钟，30分钟，和60分钟，15分钟是激进型，30分钟是普通版本，60分钟是稳定型，多空间隔设置15分钟周期设置-80，30分钟设置-100，60分钟设置-120，点差选择ECN账户，EA有许多极限交易，所以务必使用低点差的平台，EA原理是跟随趋势波动做对冲量子交易，不管什么行情，都可以在波动中找到正确的方向。货币可以做日系USDJPY,AUDJPY,NZDJPY,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY,CADJPY,货币 多空间隔设置15分钟周期设置-5，30分钟设置-10，60分钟设置-12。
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник HSS PRO PRICE ACTION — отличная внутридневная торговая система, основанная на анализе ценового действия! Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files для 8 соответствующих валютных пар! Торговая идея основана на известных мощных паттернах Price Action — «Молот» и «Падающая звезда», — которые сочетаются с трендовыми и скальпинговыми техниками! Советник работает на таймфрейме H1 во время европейской и амер
Scalper Tick Manager
Lucas Hernan Diedrich
Эксперты
Scalper Tick Manager   Он обслуживает большое количество пар, чем больше движения по валютной паре, тем лучше он работает, рекомендуемые пары. EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY. Я пробовал его на других парах, и он тоже хорошо работает, но пока рекомендую провести тест на рекомендованных. Советник, это не большой гала-концерт, это не ненужная система высокого риска, вы можете убедиться в этом сами, DD очень низкие, в нормальных условиях они не превышают 10%. Рекомендуемый спред Попробуйте протестир
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Эксперты
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
CrownFVG EA is a precision-engineered Breakout + Fair Value Gap (FVG) trading system designed to deliver consistent profits on the M5 timeframe . Built with a multi-group scalping architecture, this EA combines institutional trading concepts with algorithmic speed to identify and trade market inefficiencies where price is most likely to react — the Fair Value Gaps. Developed for traders who value accuracy, control, and capital protection , CrownFVG EA avoids risky techniques like Martingale or
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Golden Harmony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Логика торговли золотом полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Торговля золотом, как и любой другой вид инвестиционной деятельности, требует глубокого понимания рынка, стратегического планирования и пристального внимания к множеству факторов, влияющих на его цену. Логика торговли золотом базируется на фундаментальных принципах спроса и предложения, а также на анализе макроэкономических показателей, геополитических событий и настроений инвестор
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Эксперты
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
BVG Algo Trader
Van Thong Vo
Эксперты
BVG Algo Trader BVG Algo Trader is a fully automated trading system designed for stable long-term operation under different market conditions. The EA uses a dynamic averaging algorithm with intelligent position management, volatility filters, trend detection and built-in protection layers. No risky strategies such as tick scalping, arbitrage or high-frequency trading are used. Key Features Smart Position Management The EA applies a controlled averaging mechanism combined with volatility-based
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Dangal
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Dangal - это трендовая торговля с помощью индикаторов и уровней. Экспертная система проходит всю историю и может работать с несколькоми валютными парами (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) с одной-единственной настройкой. Если на счете есть комиссия, ее необходимо пересчитать в эквивалент спреда и заполнить поле MaxSpread учитывая сред и комиссию. Советник можно запускать на любом часовом периоде, но работает он с периодом H1. Вы можете начать использовать его со 100 $ и лотом 0.01. Рекомендуется
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Эксперты
Shark Surfer - советник нового поколения, который использует хорошо зарекомендовавшую себя торговлю по тренду. Рекомендуемый разработчиком торговый период H1. Подходит как для скальпинга, так и для средне- и долгосрочной торговли. Shark Surfer всегда выставляет тейк-профит и стоп-лоссы на свои сделки. Опционально может принудительно закрывать все открытые сделки перед закрытием рынка в заданное время, что поможет избежать ненужные гэпы в понедельник. Shark Surfer подходит для торговли по всем ва
Peregrine Scalper EA
Cutting Edge Forex LLC
Эксперты
Sophisticated   cutting edge algorithms are the heart of this professional fully automated trading system. Unique ability to identify key supply and demand areas using our in-house sophisticated "Time Strength" algorithm that calculates how strong supply and demand areas are as they move into the past. The areas with the highest likelihood for profitable scalping are identified and traded. Coded by professionals with over 12 years trading and system development for professional traders and hedge
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Эксперты
Gold Throne EA – Торговая система без мартингейла для золота (XAUUSD) Советник Gold Throne EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Он работает по методологии структурированной торговли сеткой, избегая использования мартингейла в управлении капиталом. Вместо экспоненциального увеличения размера лота после убытков, советник использует фиксированный или постепенно регулируемый подход к его размеру, предоставляя трейдерам больший контроль над рисками и экспоненциальным размером поз
EulerEdge
Eduard Iutinskiy
Эксперты
EulerEdge — умный breakout-хеджер с «корзинным» тейком и авто-подстройкой под волатильность Платформа: MT4 (Эксперт-советник) Таймфрейм по умолчанию: H1 Идеальные рынки:  EURUSD, GBPUSD, USDJPY (индексы/CFD со стабильной ликвидностью) Тип стратегии: двухсторонние отложенные ордера (breakout) + хедж-лестница с авто-мультипликатором и общим тейком по корзине Коротко о логике Старт серии. Советник размещает два отложенных ордера BuyStop/SellStop на расстоянии от текущей цены. Дистанция может быть ф
InfinX Elite MT4
Stanislav Shtiliyanov
Эксперты
when you take a test, write to me to give you the right management settings according to the balance you use. Automatic and semi-automatic trading robot Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan. Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and oth
TurtleStrategyMT4
Yan Xiong Xue
Эксперты
Single-Symbol Turtle Strategy (Medium-to-Long Term Version 1.00) Recommended Timeframe: H4 Recommended Instruments: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Strategy Overview Entry: Breakout of the long-period Donchian Channel (default: 55 periods). Position Sizing: Percentage-based stop loss to determine position size (default: 1% risk per trade). Exit: Reverse breakout of the short-period Donchian Channel (default: 10 periods). I
Bollinger Band Scalper EA
Gerardo Monita Ruiz
Эксперты
Estrategia basada en el indicador técnico Bandas de Bollinger. El EA abrirá compras o ventas al tocar las bandas superior o inferior. Trailings Stop: se activa y protege las ordenes positivas en Break even y recorre el SL dinámico a la distancia configurada. Sistema Martingala: cubre las ordenes abiertas en caso de que el precio rompa con fuerza la banda en caso de volatilidad para esperar el giro del precio y cerrar todas las coberturas en positivo. Ideal para todo tipo de activos FOREX, de pre
Winged Golden Dragon
Saad Amin-alami
Эксперты
Winged Golden Dragon MT4 – Продвинутый скальпирующий советник для XAUUSD для проп-фирм и реальных счетов Откройте для себя мощь азиатской точности в трейдинге с советником Winged Golden Dragon, разработанным исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 15-минутном таймфрейме. Этот советник создан для трейдеров, стремящихся к стабильным результатам, и сочетает в себе инновационную стратегию обнаружения ложных пробоев с грамотным управлением рисками для оптимальной работы как в условиях проп-фи
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
EurJpy Booster Robot
Wassel Madani
Эксперты
Hello traders, Many traders lost confidence in trading traditional currency pairs like EURJPY because most EAs that have been pretended to be profitable crashed recently. But thanks to the EURJPY Booster Robot, you can trust forex trading again. In fact the Robot consists of non-martingale and non-grid trading system. The EURJPY Booster Robot combines three complementary strategies, based on a Main Mode and 2 optional strategies. The Robot trades are opened according to the main market trend.  T
С этим продуктом покупают
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
Наша команда рада представить Trading Robot, новейший советник для умной торговли для терминала MetaTrader. AI Sniper   — это интеллектуальный самооптимизирующийся торговый робот, предназначенный для терминалов   MT4   . Используя сложный алгоритм и передовые торговые методологии,   AI Sniper   олицетворяет выдающиеся достижения в оптимизации торговли. Имея более чем 15-летний обширный опыт работы на биржевых и фондовых рынках, наша команда создала этот советник, включающий в себя инновационные
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
Рождество и Новый год уже здесь — какой у вас торговый план на 2026 год ? СКИДКА 40% на Dynamic Pips EA — теперь всего $799 , включает 8 активаций . И это ещё не всё: Boring Pips EA (MT4 или MT5) бесплатно , если у вас его ещё нет. Дополнительная скидка 10% , если вы уже являетесь клиентом. Поторопитесь! Предложение действует только для первых 5 покупателей или до 7 января 2026 — что наступит раньше. Для подробностей или чтобы присоединиться к предложению, просто напишите
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
Эксперты
Экстракторы для XAUUSD Extractors for XAUUSD — это профессиональный советник, разработанный для трейдеров, которые ценят точность, контролируемый риск и гибкую торговую логику при работе с золотом (XAUUSD). Он объединяет две передовые встроенные стратегии и пять гибких режимов рыночного подхода, предоставляя трейдерам полный контроль над тем, как система интерпретирует, открывает и управляет сделками в различных рыночных структурах. Extractors, созданный на основе обширных исследований и разраб
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $149  "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мощн
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Эксперты
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Другие продукты этого автора
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Эксперты
Oracle: Будущее торговли Oracle Trading Expert для Meta Trader создан для обеспечения надежной производительности на рынках GBPUSD и золота, опираясь на новейшие методы программирования и инструменты машинного обучения. Благодаря собственным алгоритмам и интегрированной нейронной сети Oracle эффективно анализирует данные, помогая пользователям принимать обоснованные торговые решения. Дизайн Oracle также подчеркивает стабильность: его стратегии созданы так, чтобы избегать чрезмерной оптимизации,
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Эксперты
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управлен
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Эксперты
Aura Superstar    — полностью автоматизированный советник, предназначенный для торговли    валютами во время ролловера .  Он основан на кластерном анализе машинного обучения и генетических    алгоритмах скальпинга. Первый мультивалютный скальпер, использующий механизм глубокого машинного обучения, многоуровневый персептрон и адаптивный нейро-фильтр в сочетании с классическими индикаторами. Эксперт показывает стабильные результаты с 2003 года. Не использует опасные методы управления капиталом, не
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Эксперты
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Фильтр:
Ramizian123
19
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

kanoshy
62
kanoshy 2025.12.17 00:48 
 

Great support from the seller. The EA is good but it need wise configuration because it use grid technique at certain condition.

Stanislav Tomilov
29506
Ответ разработчика Stanislav Tomilov 2025.12.17 00:58
Thank you very much for your review and for your support! I’d like to clarify one important point, the EA can use additional positions depending on the selected strategy. However, calling this a classic grid is not quite accurate, especially for Strategy #2 and Strategy #3 and #4. These are controlled additional entries, not an unlimited grid. This is controlled averaging with a strict limit on the number of positions, not a grid that keeps averaging until the deposit is wiped out. In addition, -all positions are always protected by a hard stop loss-. If reasonable risk settings are used, the stop loss does not pose a critical risk to the deposit. With a conservative risk profile and conservative strategies (#2 or #3 or #4), the risk per trade is approximately 3-5% percents (depend on strategy) So this is not a uncontrolled grid system, but a risk-managed strategy with predefined limits and stop-loss protection.
dieterkoelbl
44
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
166
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

richardforex
433
richardforex 2025.12.05 20:36 
 

Based on my two-week experience, the Vortex Gold MT4 Expert Advisor has proven to be a highly reliable and profitable automated trading system. Installation was straightforward, and its real-time performance has consistently matched the promising backtest results. I rigorously tested the EA across two computers—using two demo accounts and, more importantly, two separate live accounts with different brokers—and both the demo and live environments have shown impressive profits. The author's support is exceptionally professional and responsive, further enhancing the value, which includes a bonus EA for clients. I highly recommend Vortex Gold for traders seeking a well-supported and effectively performing automation solution.

flycaozhe
20
flycaozhe 2025.12.05 00:54 
 

稳定，可靠，非常令人欣喜的EA，希望长期稳定

Ahmed Mohamed
1738
Ahmed Mohamed 2025.12.04 18:45 
 

It is a promised EA as it opened 6 trades in the first week and close them all with profit

tu2216
61
tu2216 2025.12.03 13:01 
 

After testing, this is an EA that can generate stable profits. Of course, higher risk comes with higher returns. Only with proper risk control can we achieve steady and consistent profits. Thank you to the developer for creating it and for answering my questions.

Coixo2001
19
Coixo2001 2025.11.28 09:58 
 

Compre esta EA y supero mis expectativas, la atención al cliente es fabulosa, responde rápido y cualquier pregunta trata de resoloverla

smc_trader
529
smc_trader 2025.11.24 09:55 
 

I bought the Vortex EA, and it's been running for a week. It's made two profitable trades using Strategy 2_Moderate and a risk level Normal_BS-1000. I like the simplicity of this EA. Highly recommended for stable profits. Best regards.

ncognito13
59
ncognito13 2025.10.14 19:35 
 

Vortex gold has started trading well for me after the developer has help me through, the system is worth adding to your portfolio like to get more of new logic product in the future thank you

Al J
39
Al J 2025.10.11 16:35 
 

Purchased Vortex Gold and am impressed with the results. Back tests look awesome. Tested for a couple weeks on a demo account and averaged 2 - 3 trader per week, all profitable. Recently moved to live account. Seller is very responsive to inquiries and eager to help. 5 stars!

kenixchiu
49
kenixchiu 2025.08.21 01:02 
 

I bought this Vortex Gold EA on 19/8/25 and already received 4 trades yesterday with a good profit. The seller mentioned that it will only have 2 or 3 trades per week which I really like. I only used a $2000 deposit and yesterday I received $60 for just running a profit for one day. Based on the backtest result, I am so impressed, from $5000 to $29,600 from 1/1/25 to 20/8/25. Looking forward to receiving this result in the next few months. I hope that the seller will regularly maintain this EA and configure it to prevent any clashes from occurring. Stanislav is also very friendly and supportive. He is giving me some tips on how to run this EA as well.

Mohamad najjar
467
Mohamad najjar 2025.08.18 22:11 
 

Yesterday, I decided to purchase the EA Aura Neuron, attracted by its competitive price and impressive performance. I ran a quick BackTest, and the results were extremely positive, performar which led me to take the leap to a REAL account. The

168362029
51
168362029 2025.08.18 15:34 
 

I have used the Vortex EA for one week. It has made me profits consistently. I used the Strategy2_Moderate. Thank you Mr.Stanislav, you have been helpful.

Zsolt Antal
28
Zsolt Antal 2025.07.16 19:23 
 

Working exactly as in the backtests. Excellent customer support. I can only write positive things.

Ответ на отзыв