Vortex Gold MT4

Vortex - ваши инвестиции в будущее



Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать об идеальных точках входа и выхода. В основе советника Vortex Gold лежит передовая нейронная сеть и технология машинного обучения. Эти алгоритмы постоянно анализируют исторические данные и данные в реальном времени, что позволяет советнику адаптироваться и реагировать на меняющиеся рыночные тенденции с большей точностью. Используя глубокое обучение, советник Vortex Gold EA распознает закономерности, автоматически корректирует параметры индикаторов и улучшает свою работу с течением времени. Мощное сочетание собственных индикаторов, машинного обучения и адаптируемых торговых алгоритмов - вот что представляет собой советник Vortex Gold. Инвестируйте в свое будущее вместе с советником Vortex Gold.



Технические характеристики:



Рабочие символы: XAUUSD(GOLD)



Рабочий таймфрейм: H1



Минимальный рекомендуемый депозит $300



Кредитное плечо зависит от настроек риска, при консервативном и низком риске подходит плечо 1:30



Тип счета: Любой



Необходим хороший ECN-брокер (обратитесь к автору за рекомендацией брокера)



Настоятельно рекомендуется VPS



Преимущества:



Отсутствие мартингала



Не используются опасные методы управления капиталом



Стоп-лосс и тейк-профит для каждой позиции



Стабильные результаты тестирования с качеством котировок 99,9%



Не чувствителен к условиям брокера



Легко устанавливается



Готовность к работе с FTMO и Prop firm

Vortex Advisor предлагает следующее



Две независимые стратегии, каждая из которых содержит функцию дополнительных ордеров. Все стратегии защищены жестким Stop Loss, что минимизирует потери депозита. Советник чрезвычайно гибок в настройках и может быть оптимизирован под любые торговые потребности с любым соотношением RR, с любым уровнем стоп-лосса и любым тейк-профитом в соответствии с потребностями пользователя. По умолчанию автору предлагаются две стратегии на выбор. В эксперте также реализована интеллектуальная система выбора рисков. Пользователю достаточно выбрать стратегию и уровень риска и прикрепить советник к графику.



Советник готов к торговле:



Советник был разработан с особым вниманием к управлению рисками, начиная с контроля просадки в реальном времени и заканчивая адаптивным подбором размера лота. Это делает его полностью совместимым с требованиями большинства проп-фирм, соответствующим всем основным стандартам риска для безопасной и совместимой торговли.



Индикаторы:



CCI (Commodity Channel Index): Помогает определить уровни пере-купленности и пере-проданности, обеспечивая точные входы и выходы в зависимости от направления и силы тренда.



Parabolic SAR: устанавливает динамические стоп-уровни, которые подстраиваются под рыночные тенденции, обеспечивая эффективное управление рисками и максимизацию прибыли на трендовых рынках.



Машинное обучение и нейронные сети:

Адаптивная технология нейронных сетей позволяет динамично реагировать на изменения рыночных условий.



Постоянное обучение на основе рыночных данных позволяет совершенствовать торговые решения и повышать точность сделок.



Инструменты управления рисками:



Настраиваемые параметры стоп-лосса и тейк-профита для управления рисками по каждой сделке.



Функция трейлинг-стоп позволяет фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий.



Фильтры спреда и проскальзывания позволяют избежать входа в сделку при неблагоприятных рыночных условиях.



Настраиваемые параметры:



Удобные настройки позволяют трейдерам регулировать уровни риска, размеры лотов и другие параметры в зависимости от стиля торговли и допустимого риска.

Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пожалуйста, помните о рисках. Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (советник также может приносить убытки).