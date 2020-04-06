Advanced Sniper Pro EA mq

ADVANCED SNIPER PRO EA는 약 90%의 승률을 자랑하는 정밀 자동 거래 시스템입니다.





이 EA는 전 세계에서 가장 안정적이고 일관되며 수익성이 높은 스캘핑 로봇 중 하나입니다.

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.





테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file

EA는 전문 트레이더가 필요에 따라 사용할 수 있는 다양한 설정을 제공합니다.

외환 거래 초보자는 기본 설정과 함께 기본 Set_files를 간편하게 사용할 수 있습니다.





EA 고유 기능:

- 머신 러닝 기법을 사용합니다.

- 변동성에 따라 조정 가능한 손절매

- 조정 가능한 청산 필터 및 스프레드 설정

- 고정 손절매(SL) 및 고정 손절매(TP) 옵션

- EA는 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다.

- 로봇은 기본적으로 자동 위험 관리 및 고정 로트 옵션을 제공합니다.

- 조정 가능한 거래 진입 민감도 매개변수

- 주말 거래 없음.

- 1분 단위의 정밀한 작동 시간 필터.

- 로봇에 손익분기점 기능 있음.

- 계좌 레버리지: 1:30~1:2000.

- 거래쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.

- 위험한 마팅게일/그리드 거래 없음. 각 주문은 계좌 보호를 위해 자체 손절매(SL)를 가집니다.

- 운영 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터 아시아 세션 중간까지 진입 기회를 모색합니다. 운영 시간 동안 시스템이 주문을 체결하지 않았다면 차트에 진입 신호가 없었음을 의미합니다. EA는 스나이핑 거래 시스템임을 명심하십시오.

- 시간대: M15.

- EA는 정보 스프레드 스왑 디스플레이를 제공합니다. 해당 외환쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 디스플레이에는 계좌 잔액, 자본 및 증거금도 표시됩니다.

- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.

0 - 좌측 상단, 1 - 우측 상단, 2 - 좌측 하단, 3 - 우측 하단





설치 방법:

- 시스템에는 좁은 스프레드(원시 스프레드 또는 ECN)를 가진 MT4 거래 계좌가 필요합니다.

- GBPCAD, GBPAUD 차트를 엽니다.

- 각 차트에서 M15 시간대를 선택합니다.

- 각 차트에 Robot을 연결하고, 각 차트의 EA에 해당하는 "Set_file"을 적용합니다. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인합니다.

- EA 설정에서 각 통화쌍의 자동 위험(Auto-Risk) 값을 필요에 따라 설정합니다(또는 기본값을 사용하세요).

- Robot은 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 실행 상태로 두거나 VPS를 사용하기만 하면 됩니다.





중요!!! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 다음 권장 사항을 따르세요.

- 운영 시간: Market_watch = GMT+2(표준시), GMT+3(일광 절약 시간제)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT Market_watch 시간대가 다른 경우, EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대를 확인하려면 메시지를 보내주세요. 확인 과정을 도와드리고, 필요한 경우 관련 Set_files를 제공해 드리겠습니다.

- 스프레드 및 브로커: 최상의 성능을 위해서는 스프레드가 낮은 계좌(원시 스프레드 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.

- EA 업데이트: 항상 최신 버전의 EA를 사용해야 합니다.