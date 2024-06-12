Fractal Trend Lines mt
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.7
- Обновлено: 13 июня 2024
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" для MT4.
- Этот индикатор отлично подходит для трейдеров, которые используют графический анализ с прорывами!!!
- "Fractal Trend Lines" показывает графические линии восходящего тренда (фиолетовый цвет) и нисходящего тренда (красный цвет).
- Линии восходящего и нисходящего тренда строятся на 2 ближайших соответствующих фракталах.
- Индикатор имеет несколько параметров, отвечающих за цвет и ширину линий тренда.
- Индикатор имеет встроенное оповещение для мобильных устройств и ПК о прорыве.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
Thank you Dmitri for fast response, and nice indicator.