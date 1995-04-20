RSI Flat Detector m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.55
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "RSI FLAT Detector" - эффективный вспомогательный инструмент в торговле! Не перерисовывается.
Предлагаю вам усовершенствовать свои методы торговли с помощью этого замечательного индикатора для MT4.
- Индикатор показывает на графике области флэта цены. Он имеет параметр "Flat Sensitivity" - который отвечает за обнаружение флэта.
- "RSI FLAT Detector" можно использовать для подтверждения входов Price Action или в сочетании с другими индикаторами.
- Вы можете использовать его для систем следования за трендом, чтобы обнаруживать зоны флэта и избегать торговли в них.
- Вы можете использовать его для скальпинга на развороте - для торговли разворотами от границ флэта.
- Существует множество возможностей использовать "RSI FLAT Detector" вместо стандартного осциллятора RSI.
- Сам по себе RSI является одним из самых популярных осцилляторов для торговли. Он очень полезен для обнаружения дивергенции.
- Отлично подходит для совершения сделок на продажу из сильной зоны перекупленности (выше 70) и сделок на покупку из сильной зоны перепроданности (ниже 30).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.