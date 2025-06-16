



О TITAN BREAKER EA

TITAN BREAKER EA — это продвинутая торговая система, разработанная путём объединения основных стратегий трёх различных советников (EA), ориентированных на торговлю US30 и NASDAQ. Она была дополнительно усовершенствована и преобразована в новую долгосрочную стратегию.

Система рассчитана на достижение примерно 60–70% выигрышных сделок. Однако основной упор делается на сделки с высоким соотношением риска к прибыли. Это позволяет минимизировать убытки и максимизировать прибыль, используя крупные движения рынка и оптимизируя доходность каждой сделки.





Основные особенности

* Не использует Мартингейл

* Не использует стратегию сетки

* Фиксированный стоп-лосс в размере 70 пунктов на сделку

* Включает три различных стратегии торговли на выбор

* Возможность открывать 1, 2 или 3 сделки за один сигнал

* Рекомендуемые пары: US30 и NAS100 (USTEC)

* Также может использоваться с другими валютными парами, такими как XAUUSD, GBPUSD, EURUSD и др. (поддержка скоро будет добавлена)





Рекомендуемые настройки

Основные настройки:

* Пары: US30 и NAS100 (USTEC)

* Таймфрейм: M15 (эффективен от M10 до H1)

* Тип счёта: любой (рекомендуется брокер IC Markets)

* Минимальный баланс: любой (рекомендуется от $500)





Дополнительные настройки:

* Пара: XAUUSD

* Таймфрейм: H1

* Тип счёта: любой (рекомендуется брокер IC Markets)

* Минимальный баланс: любой (рекомендуется от $500)

* Примечание: Этот советник не оптимизирован специально для XAUUSD, как TrendX, Golden Blitz или Gold Trend Scalping. Поэтому размер лота по умолчанию установлен на 0.01 для всех сделок с XAU.





Предупреждение о рисках

* Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рисками перед покупкой и использованием данного советника

* Прошлые результаты не гарантируют будущие прибыли. Советник также может приносить убытки

* Результаты тестирования (например, на скриншотах) сильно оптимизированы и могут не соответствовать реальным условиям торговли