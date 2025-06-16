Titan Breaker EA

5

Добро пожаловать в TITAN BREAKER EA

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

  • По текущей цене доступно ограниченное количество копий
  • Скоро цена повысится до $1599.99


О TITAN BREAKER EA

TITAN BREAKER EA — это продвинутая торговая система, разработанная путём объединения основных стратегий трёх различных советников (EA), ориентированных на торговлю US30 и NASDAQ. Она была дополнительно усовершенствована и преобразована в новую долгосрочную стратегию.

Система рассчитана на достижение примерно 60–70% выигрышных сделок. Однако основной упор делается на сделки с высоким соотношением риска к прибыли. Это позволяет минимизировать убытки и максимизировать прибыль, используя крупные движения рынка и оптимизируя доходность каждой сделки.


Основные особенности

* Не использует Мартингейл

* Не использует стратегию сетки

* Фиксированный стоп-лосс в размере 70 пунктов на сделку

* Включает три различных стратегии торговли на выбор

* Возможность открывать 1, 2 или 3 сделки за один сигнал

* Рекомендуемые пары: US30 и NAS100 (USTEC)

* Также может использоваться с другими валютными парами, такими как XAUUSD, GBPUSD, EURUSD и др. (поддержка скоро будет добавлена)


Рекомендуемые настройки

Основные настройки:

* Пары: US30 и NAS100 (USTEC)

* Таймфрейм: M15 (эффективен от M10 до H1)

* Тип счёта: любой (рекомендуется брокер IC Markets)

* Минимальный баланс: любой (рекомендуется от $500)


Дополнительные настройки:

* Пара: XAUUSD

* Таймфрейм: H1

* Тип счёта: любой (рекомендуется брокер IC Markets)

* Минимальный баланс: любой (рекомендуется от $500)

* Примечание: Этот советник не оптимизирован специально для XAUUSD, как TrendX, Golden Blitz или Gold Trend Scalping. Поэтому размер лота по умолчанию установлен на 0.01 для всех сделок с XAU.


Предупреждение о рисках

* Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рисками перед покупкой и использованием данного советника

* Прошлые результаты не гарантируют будущие прибыли. Советник также может приносить убытки

* Результаты тестирования (например, на скриншотах) сильно оптимизированы и могут не соответствовать реальным условиям торговли


Отзывы 3
robwpoulton
618
robwpoulton 2025.09.27 02:32 
 

This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!

Trong Nguyen
67
Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Nice Trader
2744
Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

