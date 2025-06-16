Titan Breaker EA
- Эксперты
- Lo Thi Mai Loan
- Версия: 1.1
- Обновлено: 10 августа 2025
- Активации: 10
Добро пожаловать в TITAN BREAKER EA
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
- По текущей цене доступно ограниченное количество копий
- Скоро цена повысится до $1599.99
О TITAN BREAKER EA
TITAN BREAKER EA — это продвинутая торговая система, разработанная путём объединения основных стратегий трёх различных советников (EA), ориентированных на торговлю US30 и NASDAQ. Она была дополнительно усовершенствована и преобразована в новую долгосрочную стратегию.
Система рассчитана на достижение примерно 60–70% выигрышных сделок. Однако основной упор делается на сделки с высоким соотношением риска к прибыли. Это позволяет минимизировать убытки и максимизировать прибыль, используя крупные движения рынка и оптимизируя доходность каждой сделки.
Основные особенности
* Не использует Мартингейл
* Не использует стратегию сетки
* Фиксированный стоп-лосс в размере 70 пунктов на сделку
* Включает три различных стратегии торговли на выбор
* Возможность открывать 1, 2 или 3 сделки за один сигнал
* Рекомендуемые пары: US30 и NAS100 (USTEC)
* Также может использоваться с другими валютными парами, такими как XAUUSD, GBPUSD, EURUSD и др. (поддержка скоро будет добавлена)
Рекомендуемые настройки
Основные настройки:
* Пары: US30 и NAS100 (USTEC)
* Таймфрейм: M15 (эффективен от M10 до H1)
* Тип счёта: любой (рекомендуется брокер IC Markets)
* Минимальный баланс: любой (рекомендуется от $500)
Дополнительные настройки:
* Пара: XAUUSD
* Таймфрейм: H1
* Тип счёта: любой (рекомендуется брокер IC Markets)
* Минимальный баланс: любой (рекомендуется от $500)
* Примечание: Этот советник не оптимизирован специально для XAUUSD, как TrendX, Golden Blitz или Gold Trend Scalping. Поэтому размер лота по умолчанию установлен на 0.01 для всех сделок с XAU.
Предупреждение о рисках
* Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рисками перед покупкой и использованием данного советника
* Прошлые результаты не гарантируют будущие прибыли. Советник также может приносить убытки
* Результаты тестирования (например, на скриншотах) сильно оптимизированы и могут не соответствовать реальным условиям торговли
This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!