Titan Breaker EA

5

Benvenuto in TITAN BREAKER EA

AVVISO IMPORTANTE

  • Solo un numero limitato di copie è disponibile al prezzo attuale
  • Il prezzo aumenterà presto a 1553 $


Segnali live – US30, NAS100

Informazioni su TITAN BREAKER EA

TITAN BREAKER EA è un sistema di trading avanzato sviluppato combinando le strategie principali di tre diversi EA progettati per US30 e NASDAQ. È stato ulteriormente perfezionato e aggiornato in una nuova strategia a lungo termine.

Il sistema è progettato per raggiungere un tasso di successo di circa il 60–70%. Tuttavia, si concentra su operazioni con un alto rapporto rischio/rendimento. Questo permette perdite contenute e grandi profitti, consentendo all’EA di sfruttare i movimenti di mercato più importanti e ottimizzare i guadagni per ogni trade.


Caratteristiche principali

* Nessun Martingale

* Nessuna strategia Grid

* Stop loss fisso di 70 pips per trade

* Tre diverse strategie di trading tra cui scegliere

* Opzione per aprire 1, 2 o 3 trade per segnale

* Coppie consigliate: US30 e NAS100 (USTEC)

* Può essere utilizzato anche con altre coppie come XAUUSD, GBPUSD, EURUSD e altro (supporto in arrivo)


Impostazioni consigliate

Impostazioni principali:

* Coppie: US30 e NAS100 (USTEC)

* Timeframe: M15 (funziona bene da M10 a H1)

* Tipo di account: Qualsiasi (Consigliato: broker IC Markets)

* Saldo minimo: Qualsiasi (Consigliato: da 500 $)


Impostazioni opzionali:

* Coppia: XAUUSD

* Timeframe: H1

* Tipo di account: Qualsiasi (Consigliato: broker IC Markets)

* Saldo minimo: Qualsiasi (Consigliato: da 500 $)

* Nota: questo EA non è progettato specificamente per XAUUSD come TrendX, Gold Isis o Gold Trend Scalping. Pertanto, la dimensione del lotto predefinita è fissata a 0,01 per tutte le operazioni XAU.


Avvertenza sui rischi

* Comprendere i rischi prima di acquistare e utilizzare questo EA

* Le performance passate non garantiscono risultati futuri. L’EA può anche causare perdite

* I backtest mostrati (ad esempio negli screenshot) sono altamente ottimizzati e potrebbero non riflettere le prestazioni effettive in live trading


Recensioni 2
Trong Nguyen
67
Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

