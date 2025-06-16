Titan Breaker EA

5

Bienvenue sur TITAN BREAKER EA

AVIS IMPORTANT

  • Un nombre limité d’exemplaires est disponible au prix actuel
  • Le prix augmentera bientôt à 1553 $


Signal en direct – US30, NAS100

À propos de TITAN BREAKER EA

TITAN BREAKER EA est un système de trading avancé développé en combinant les stratégies principales de trois EAs différents conçus pour US30 et NASDAQ. Il a été affiné et amélioré pour créer une nouvelle stratégie à long terme.

Le système est conçu pour atteindre un taux de réussite d’environ 60 à 70 %. Toutefois, il se concentre sur des trades avec un ratio risque/rendement élevé. Cela permet de limiter les petites pertes tout en maximisant les gros profits, en profitant des mouvements majeurs du marché et en optimisant les gains par trade.


Caractéristiques principales

* Pas de Martingale

* Pas de stratégie de grille

* Stop loss fixe de 70 pips par trade

* Trois stratégies de trading différentes au choix

* Option d’ouvrir 1, 2 ou 3 trades par signal

* Paires recommandées : US30 et NAS100 (USTEC)

* Peut également être utilisé avec d’autres paires telles que XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, etc. (support à venir)


Paramètres recommandés

Configuration principale :

* Paires : US30 et NAS100 (USTEC)

* Temporalité : M15 (fonctionne bien de M10 à H1)

* Type de compte : Tout type (Recommandé : courtier IC Markets)

* Solde minimum : Quelconque (Recommandé : à partir de 500 $)


Configuration optionnelle :

* Paire : XAUUSD

* Temporalité : H1

* Type de compte : Tout type (Recommandé : courtier IC Markets)

* Solde minimum : Quelconque (Recommandé : à partir de 500 $)

* Remarque : Cet EA n’est pas spécialement conçu pour XAUUSD comme TrendX, Gold Isis ou Gold Trend Scalping. Par conséquent, la taille de lot par défaut est fixée à 0,01 pour toutes les positions XAU.


Avertissement sur les risques

* Veuillez bien comprendre les risques avant d’acheter et d’utiliser cet EA

* Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L’EA peut également entraîner des pertes

* Les backtests affichés (par exemple dans les captures d’écran) sont fortement optimisés et peuvent ne pas refléter les performances réelles en trading live


Avis 2
Trong Nguyen
67
Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

