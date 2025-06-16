



Sobre o TITAN BREAKER EA

O TITAN BREAKER EA é um sistema de negociação avançado desenvolvido a partir da combinação das estratégias principais de três EAs diferentes, projetados para US30 e NASDAQ. Foi aprimorado e atualizado para formar uma nova estratégia de longo prazo.

O sistema é projetado para alcançar uma taxa de acerto de aproximadamente 60–70%. Entretanto, foca em operações com alta relação risco-retorno. Isso permite perdas pequenas e grandes lucros, ajudando o EA a aproveitar os principais movimentos do mercado e otimizar os retornos por operação.





Principais características

* Não utiliza Martingale

* Não utiliza estratégia de Grid

* Stop loss fixo de 70 pips por operação

* Inclui três estratégias de negociação diferentes para escolher

* Opção para abrir 1, 2 ou 3 operações por sinal

* Pares recomendados: US30 e NAS100 (USTEC)

* Também pode ser usado com outros pares como XAUUSD, GBPUSD, EURUSD e mais (suporte em breve)





Configurações recomendadas

Configuração principal:

* Pares: US30 e NAS100 (USTEC)

* Timeframe: M15 (funciona bem de M10 até H1)

* Tipo de conta: Qualquer (Recomendado: corretora IC Markets)

* Saldo mínimo: Qualquer (Recomendado: a partir de $500)





Configuração opcional:

* Par: XAUUSD

* Timeframe: H1

* Tipo de conta: Qualquer (Recomendado: corretora IC Markets)

* Saldo mínimo: Qualquer (Recomendado: a partir de $500)

* Observação: Este EA não é especificamente desenvolvido para XAUUSD como TrendX, Golden Blitz ou Gold Trend Scalping. Portanto, o tamanho de lote padrão é fixado em 0,01 para todas as operações em XAU.





Aviso de risco

* Por favor, entenda os riscos envolvidos antes de comprar e usar este EA

* Resultados passados não garantem resultados futuros. O EA também pode gerar perdas

* Os backtests mostrados (por exemplo, em capturas de tela) são altamente otimizados e podem não refletir o desempenho real em negociações ao vivo