Titan Breaker EA
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versão: 1.1
- Atualizado: 10 agosto 2025
- Ativações: 10
Bem-vindo ao TITAN BREAKER EA
AVISO IMPORTANTE
- Apenas um número limitado de cópias está disponível pelo preço atual
- O preço será aumentado em breve para $1599.99
Sobre o TITAN BREAKER EA
O TITAN BREAKER EA é um sistema de negociação avançado desenvolvido a partir da combinação das estratégias principais de três EAs diferentes, projetados para US30 e NASDAQ. Foi aprimorado e atualizado para formar uma nova estratégia de longo prazo.
O sistema é projetado para alcançar uma taxa de acerto de aproximadamente 60–70%. Entretanto, foca em operações com alta relação risco-retorno. Isso permite perdas pequenas e grandes lucros, ajudando o EA a aproveitar os principais movimentos do mercado e otimizar os retornos por operação.
Principais características
* Não utiliza Martingale
* Não utiliza estratégia de Grid
* Stop loss fixo de 70 pips por operação
* Inclui três estratégias de negociação diferentes para escolher
* Opção para abrir 1, 2 ou 3 operações por sinal
* Pares recomendados: US30 e NAS100 (USTEC)
* Também pode ser usado com outros pares como XAUUSD, GBPUSD, EURUSD e mais (suporte em breve)
Configurações recomendadas
Configuração principal:
* Pares: US30 e NAS100 (USTEC)
* Timeframe: M15 (funciona bem de M10 até H1)
* Tipo de conta: Qualquer (Recomendado: corretora IC Markets)
* Saldo mínimo: Qualquer (Recomendado: a partir de $500)
Configuração opcional:
* Par: XAUUSD
* Timeframe: H1
* Tipo de conta: Qualquer (Recomendado: corretora IC Markets)
* Saldo mínimo: Qualquer (Recomendado: a partir de $500)
* Observação: Este EA não é especificamente desenvolvido para XAUUSD como TrendX, Golden Blitz ou Gold Trend Scalping. Portanto, o tamanho de lote padrão é fixado em 0,01 para todas as operações em XAU.
Aviso de risco
* Por favor, entenda os riscos envolvidos antes de comprar e usar este EA
* Resultados passados não garantem resultados futuros. O EA também pode gerar perdas
* Os backtests mostrados (por exemplo, em capturas de tela) são altamente otimizados e podem não refletir o desempenho real em negociações ao vivo
This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!