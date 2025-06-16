Titan Breaker EA

5

Bem-vindo ao TITAN BREAKER EA

AVISO IMPORTANTE

  • Apenas um número limitado de cópias está disponível pelo preço atual
  • O preço será aumentado em breve para $1599.99


Sinal ao vivo – US30, NAS100


Sobre o TITAN BREAKER EA

O TITAN BREAKER EA é um sistema de negociação avançado desenvolvido a partir da combinação das estratégias principais de três EAs diferentes, projetados para US30 e NASDAQ. Foi aprimorado e atualizado para formar uma nova estratégia de longo prazo.

O sistema é projetado para alcançar uma taxa de acerto de aproximadamente 60–70%. Entretanto, foca em operações com alta relação risco-retorno. Isso permite perdas pequenas e grandes lucros, ajudando o EA a aproveitar os principais movimentos do mercado e otimizar os retornos por operação.


Principais características

* Não utiliza Martingale

* Não utiliza estratégia de Grid

* Stop loss fixo de 70 pips por operação

* Inclui três estratégias de negociação diferentes para escolher

* Opção para abrir 1, 2 ou 3 operações por sinal

* Pares recomendados: US30 e NAS100 (USTEC)

* Também pode ser usado com outros pares como XAUUSD, GBPUSD, EURUSD e mais (suporte em breve)


Configurações recomendadas

Configuração principal:

* Pares: US30 e NAS100 (USTEC)

* Timeframe: M15 (funciona bem de M10 até H1)

* Tipo de conta: Qualquer (Recomendado: corretora IC Markets)

* Saldo mínimo: Qualquer (Recomendado: a partir de $500)


Configuração opcional:

* Par: XAUUSD

* Timeframe: H1

* Tipo de conta: Qualquer (Recomendado: corretora IC Markets)

* Saldo mínimo: Qualquer (Recomendado: a partir de $500)

* Observação: Este EA não é especificamente desenvolvido para XAUUSD como TrendX, Golden Blitz ou Gold Trend Scalping. Portanto, o tamanho de lote padrão é fixado em 0,01 para todas as operações em XAU.


Aviso de risco

* Por favor, entenda os riscos envolvidos antes de comprar e usar este EA

* Resultados passados não garantem resultados futuros. O EA também pode gerar perdas

* Os backtests mostrados (por exemplo, em capturas de tela) são altamente otimizados e podem não refletir o desempenho real em negociações ao vivo


Comentários 3
robwpoulton
621
robwpoulton 2025.09.27 02:32 
 

This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!

Trong Nguyen
67
Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

Responder ao comentário