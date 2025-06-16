欢迎使用 TITAN BREAKER EA 重要通知 目前价格限量发售

价格即将提升至 $1599.99 实时信号 – US30，NAS100







关于 TITAN BREAKER EA





TITAN BREAKER EA 是一款先进的交易系统，由三个专注于US30和纳斯达克（NASDAQ）交易的EA核心策略整合而成，经过进一步优化升级，形成了一个全新的长期交易策略。





该系统设计目标是达到约60–70%的胜率，但更注重高风险回报比的交易。这使得亏损较小而盈利较大，帮助EA抓住市场主要波动，最大化每笔交易的收益。







主要特点 * 不使用马丁格尔策略 * 不使用网格交易策略 * 每笔交易固定止损70点 * 提供三种不同的交易策略供选择 * 可选择每次信号开1、2或3笔交易 * 推荐交易品种：US30和NAS100（USTEC） * 也支持其他品种，如XAUUSD、GBPUSD、EURUSD等（即将支持）

推荐设置

主要设置： * 交易品种：US30和NAS100（USTEC） * 时间周期：M15（适用范围从M10到H1） * 账户类型：任意（推荐IC Markets经纪商） * 最低余额：任意（建议500美元以上）

可选设置： * 交易品种：XAUUSD * 时间周期：H1 * 账户类型：任意（推荐IC Markets经纪商） * 最低余额：任意（建议500美元以上） * 注意：本EA并非专门为XAUUSD设计，如TrendX、Golden Blitz 或Gold Trend Scalping，因此XAU交易的默认手数为0.01。

风险提示 * 请在购买和使用本EA前充分了解相关风险 * 过往表现不代表未来结果，EA同样可能出现亏损 * 显示的回测结果（例如截图）经过高度优化，可能与真实交易表现存在差异



