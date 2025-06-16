Titan Breaker EA

5

欢迎使用 TITAN BREAKER EA

重要通知

  • 目前价格限量发售
  • 价格即将提升至 $1599.99

实时信号 – US30，NAS100



关于 TITAN BREAKER EA

TITAN BREAKER EA 是一款先进的交易系统，由三个专注于US30和纳斯达克（NASDAQ）交易的EA核心策略整合而成，经过进一步优化升级，形成了一个全新的长期交易策略。

该系统设计目标是达到约60–70%的胜率，但更注重高风险回报比的交易。这使得亏损较小而盈利较大，帮助EA抓住市场主要波动，最大化每笔交易的收益。


主要特点

* 不使用马丁格尔策略

* 不使用网格交易策略

* 每笔交易固定止损70点

* 提供三种不同的交易策略供选择

* 可选择每次信号开1、2或3笔交易

* 推荐交易品种：US30和NAS100（USTEC）

* 也支持其他品种，如XAUUSD、GBPUSD、EURUSD等（即将支持）


推荐设置

主要设置：

* 交易品种：US30和NAS100（USTEC）

* 时间周期：M15（适用范围从M10到H1）

* 账户类型：任意（推荐IC Markets经纪商）

* 最低余额：任意（建议500美元以上）


可选设置：

* 交易品种：XAUUSD

* 时间周期：H1

* 账户类型：任意（推荐IC Markets经纪商）

* 最低余额：任意（建议500美元以上）

* 注意：本EA并非专门为XAUUSD设计，如TrendX、Golden Blitz 或Gold Trend Scalping，因此XAU交易的默认手数为0.01。


风险提示

* 请在购买和使用本EA前充分了解相关风险

* 过往表现不代表未来结果，EA同样可能出现亏损

* 显示的回测结果（例如截图）经过高度优化，可能与真实交易表现存在差异


评分 3
robwpoulton
620
robwpoulton 2025.09.27 02:32 
 

This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!

Trong Nguyen
67
Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Nice Trader
2744
Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

推荐产品
Open Season
Philipp Shvetsov
专家
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
CalcWave
Mohit Kumar
专家
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Salva EA
Pavel Komarovsky
专家
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
专家
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Sun Bin SCF
Peat Winch
专家
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
专家
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
专家
LogicFlow AI V – 多策略黄金EA交易系统 智能逻辑 · 风险可控 · 无马丁策略 什么是 LogicFlow AI？ LogicFlow AI 是一款专为 XAUUSD（黄金） 精准打造的多策略智能交易系统（EA）。它采用纯粹的 价格行为逻辑（Price Action） 进行决策—— 不依赖任何指标，不使用马丁格尔、不对冲、不网格 ，仅在市场条件真正合理时进行交易。 它不会频繁交易，而是像专业交易者一样， 等待高质量的机会，然后精准出手。 系统内置 3 套经过验证的策略，全部可自定义、独立控制，满足黄金交易中不同的交易风格和周期需求。 来自开发者的寄语： “我最初开发 LogicFlow AI 是为我自己在黄金市场中的日内交易。市面上大多数EA都交易频繁、缺乏控制，更别提真实逻辑了。 LogicFlow 是我个人验证过的逻辑系统，现在，我将它以专业产品的形式分享给真正追求逻辑和稳定的人。” 内置三大核心策略： 1. PinBar & 强势蜡烛形态策略 精准识别反转信号，基于影线比例与实体大小判断 支持偏保守或激进的参数设置 适用于供需
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
专家
算法交易 EA 基于趋势逻辑和使用加权线性平均值 LWMA 的价格形成。计算受最近价格的影响，在平均计算中具有更大的权重。该平均值通过将一定时间内的每个收盘价格乘以预定的权重系数来计算。一旦考虑到时间段的位置，它们就会被总结并除以时间段数量的总和。 信号 主要由 LWMA 9(-2) 指南给出的信号组成，与 LWMA 20[-1] 穿过 LWMA 20[1] 相结合。LWMA 30[-1] 用于验证超级趋势，不需要所有平均值都正确对齐，但如果它们是，则手动添加很多以支持运动可以带来更多安全性。 购买 ⇒ LWMA 9[-2] > LWMA 20[-1] & > LWMA 20[1] 卖出 ⇒ LWMA 9[-2] < LWMA 20[1] < LWMA 20[-1] LWMA 200[0] 用作参考和支撑和阻力，有时用于确认更长期的趋势强度。 着色 LWMA 9[-2] = 绿色 (输入信号指南) LWMA 20[-1] = 蓝色 (指示购买) LWMA 20[1] = 红色 (指示卖出) LWMA 30[-1] = 金色 (指示超级趋势) LWMA 200[0] = 黑色 (支撑或
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
专家
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
USDJPY 70pct Win Rate Expert
Gaziz Zhumash
专家
Unlock Profitable Forex Trading with the Precision Boost your trading performance with this expertly crafted Forex trading expert advisor, optimized for USD/JPY on 15-minute tick data. This EA combines powerful technical indicators and risk management to maximize profit potential while limiting risk. Designed for traders who value steady growth and automated strategies, this EA brings together proven methodologies for long and short entries and exits. Key Strategy Highlights: Technical Indicator
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
专家
**Bitcoin Striker M5X** 是一款专为 **BTCUSD（M5 周期）** 优化的专业自动交易机器人。   它结合 ATR 止损/止盈、多因子 RSI-趋势逻辑、Heikin-Ashi 蜡烛与自适应 Choppiness 过滤器，在任何时刻 **仅持有一笔仓位**，以降低风险、简化资金管理。 > ️ 重要提示：请勿用于其他交易品种，否则可能导致策略失效。 **快速上手**   1. 在 MT5 中启用 *Algo Trading*。   2. 打开 **BTCUSD M5** 图表。   3. 将 EA 拖到图表并点击 “确定”。   *(建议 VPS，但并非强制要求。)* --- ## 关键功能   - 专注 **BTCUSD**、M5 级别   - 预设 **高风险** / **低风险** 两种模式   - 基于 **ATR** 的动态 SL / TP   - **斐波那契回撤** 辅助过滤   - 复合信号：**RSI + 混合 MA + Heikin-Ashi**   - 任意时刻 **仅 1 单**（Buy 或 Sell）   - 内置新
Synrhythmic points robot
Ekaterina Saltykova
专家
SynRhythmic Points Robot is an innovative trading strategy based on the combination of two analytical approaches, one focusing on short-term price changes and the other on identifying stable trends and dependencies. This synergy allows for obtaining excellent signals for entering the market while minimizing the influence of random fluctuations and reducing false signals. Additionally, the EA can easily adapt to various market conditions and be automated, making it convenient for both experience
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
专家
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
专家
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
PriceFlow Pro
Alex Amuyunzu Raymond
专家
PriceAction EA - Professional Price Action Pattern Trading System Overview PriceAction EA is an advanced algorithmic trading system designed to identify and trade high-probability price action patterns across multiple timeframes. Built for MetaTrader 5, this expert advisor combines classical technical analysis patterns with sophisticated risk management to deliver consistent trading performance in both trending and ranging markets. Core Trading Methodology The EA operates on a multi-timeframe
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
专家
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
专家
PythonX - EURUSD M1 混合突破智能交易系统 每次仅开一单。低回撤。专为资金公司和零售交易者设计。 在 EURUSD M1 上使用真实点差数据（2015–2025 或最新数据）在 25+ 家经纪商和资金公司中进行测试。 旨在提供精确性、一致性和超低回撤——即使在 $100 的账户上也能稳定运行。 所有测试均在 $100 余额、1:1000 杠杆和固定止损/止盈条件下进行。 附带截图以确保透明。 支持的经纪商 OctaFX, IC Markets, HF Markets, Exness, XM Global, Tickmill, RoboForex, ActivTrades, FXPro, FXTM, Eightcap, FP Markets 支持的资金公司 FTMO, E8 Markets, The Funded Trader, FundedNext, MyFundedFX, SurgeTrader, Finotive Funding, FXIFY, BrightFunded, DNA Funded, Blueberry Funded, FundedPrime, Fu
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
专家
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
专家
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
专家
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
MMM Bollinger Bands MACD and MA
Andre Tavares
专家
The EA strategy This EA has a built-in combined Bollinger Bands Trend indicator, MACD and MA that checks the prices trends everytime and opens and closes new orders at the right time; Recommended for beginner traders because the default input values are optimized to work with acconts with ballance as low as US$ 300 ; It protects your profit because it is provided with Trailing Stop Loss, Minimum Equity Percentage to allow any trade, Maximum Spread alowed and you can also define the bad time to t
Millennium
Vladimir Pleshakov
专家
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of Millennium EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/signa
MFX Trend Following
Mr Sarawoot Chaiwong
专家
MFX Trend Following MFX Trend Following is an Expert Advisor (EA) that employs a trend-following trading strategy. This strategy is based on a custom technique developed personally by the creator. Regardless of the timeframe it is run on, the results remain consistent. The strategy identifies trends on larger timeframes and pinpoints entry points on smaller timeframes. Additionally, it incorporates a martingale system for managing and adjusting orders. *** Myfxbook & Preset Please Inbox ***
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
专家
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
专家
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
专家
Weltrix – 终极黄金交易解决方案 (XAUUSD) $499 – 之后 -> $ 1999   美元 重要：请仅使用此SET文件运行EA： DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE 六大验证策略。一个强大的 EA。稳定表现。高频交易。 本 EA 不包含的内容: 长期持仓 网格系统 马丁格尔 过度优化的策略 人为操纵的回测 通过结合六个独立且经过实战检验的策略， Weltrix 平均每天执行约 4 笔交易 ，在各种市场条件下保持账户活跃和高效。 此外，它也是通过 返佣系统 (rebate) 获取可观现金回馈的绝佳工具，因为其交易频率非常高。（如需更多详情，请私信我。） 重要: 要使 AUTO_GMT 正常运行 → 必须在 MT5 终端 (工具 -> 选项 -> 智能交易系统) 中，将 URL "http : // worldtimeapi . org" （去掉空格！！）添加到 允许的 URL 列表 中。
作者的更多信息
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
专家
重要提示： 当前价格的可售数量有限。 价格即将上涨至 $1999.99。 Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – 终极多策略趋势交易智能EA 欢迎使用 Vega BOT —— 一款将多种专业趋势跟随策略整合于一体、具备高度灵活性与强大自定义能力的智能交易系统。 无论您是新手交易者还是经验丰富的算法交易用户，Vega BOT 都能让您无需编程即可构建并优化属于自己的交易模型。 多策略引擎 —— 适用于所有市场 Vega BOT 能够在各种市场环境下稳定运行，并适用于以下主要资产类别： * 外汇 * 黄金 * 指数 * 加密货币 * Standard、Raw、ECN、Pro、Cent 等账户类型 您可选择多周期共振确认，或仅使用单一周期。EA 能够灵活适应多种市场特性与交易风格。 内置 10+ 优化策略 Setfiles 提供十多个可直接使用的预设策略，包括： * 剥头皮策略 * 突破模型 * 趋势跟随系统 * 动量型策略 * 波动率驱动模型 加载 setfile 后即可立即交易，无需额外设置。 打造属于您的趋势策略 Vega
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
专家
EA Forex Scalping 是一款专为三大主要货币对（EURUSD、USDJPY 和 GBPUSD）设计的智能交易系统。 信号 此价格仅剩 1 份，共 10 份 下一价格：$699.99 支持 MT4 与 MT5 不使用 网格、马丁策略、人工智能、神经网络或套利。 每笔交易都有严格设定的 止损（SL），并根据不同货币对而不同。 使用 移动止盈（Trailing Stop） 来锁定利润。 该 EA 已在真实账户中运行超过 6 个月 EA 支持用户根据 Prop firm 要求调整设置， 推荐设置： 货币对：EURUSD, USDJPY, GBPUSD 周期：H1 支持所有账户类型（Raw 或 Standard） 推荐经纪商：ICM Standard 或 Raw 免费远程协助安装 建议使用 VPS 保持全天候运行 任何杠杆比例皆可，最低 1:30 建议先在模拟账户中熟悉使用方法 最低入金建议为 $100 注意事项： 此 EA 不使用 ChatGPT、AI 或其他虚构技术，请勿被虚假宣传误导。 本产品 不保证 100% 获利或线性盈利，没有任何系统可以做到这一点。 我是实际交
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
专家
EA Golden Blitz– 一个安全且高效的黄金交易解决方案   启动促销！ 当前价格仅剩 1 份！  下一价格：$999.99 最终价格：$1999.99 MT4版本 你好！我是EA Golden Blitz，是Diamond Forex Group家族中的第二款EA，专为黄金交易（XAU/USD）设计。凭借卓越的功能和安全优先的理念，我承诺为交易者提供可持续且高效的黄金交易体验。   EA Golden Blitz 有何独特之处？   - 动态止损（SL）：EA 根据最近K线的价格范围设置止损（SL）。这一功能确保SL能够灵活适应市场变化，更有效地保护您的账户。   - 多样化交易策略：EA配备了3种交易策略，每种策略最多可同时开启3个订单，总计最多可进行9笔交易。   - 灵活的移动止盈：提供利用移动止盈锁定利润的功能。您可以根据个人偏好完全自定义该功能。   - 安全至上：每笔交易均设置了预设止损（SL），以保障您的账户免受意外风险的侵害。   EA Golden Blitz 的工作原理   1. 无风险策略：      - 不使用马丁策略或网格交易。
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
专家
欢迎使用 Gold Trend Scalping 促销活动： 下一个价格：$899.99 最终价格：$1999.99 Gold Trend Scalping 是我专为黄金设计的第一个EA。 该EA采用基于较大时间框架的趋势跟随交易策略。 它使用超级趋势指标来检测较大时间框架的主要趋势，然后在较小时间框架上开仓。 每笔交易EA都使用固定的止损，设定为100点。 此外，它还包含一个追踪止损来确保盈利。 该EA不使用风险较大的策略，如马丁格尔或网格交易。 它旨在延续前作US30 Scalper、Quantum Algo 和 Diamond Titan的成功，始终以安全和长期目标为优先。 注意事项 该EA不使用ChatGPT，也不依赖AI或其他许多作者在描述中故意加入的虚构元素。请小心，不要陷入这种陷阱。 该EA也不会直线产生利润或100%赢利。世界上没有任何系统能够做到这一点；所有类似的声明都是被操纵的。 我一直是一个使用真实账户和真实系统进行交易的开发者，因此在某些时期出现亏损是正常的。我不试图欺骗我的客户。如果你想评估该EA的质量，请至少等待3-6个月以观察其表现。 设置： -
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
专家
介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3333.33 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA EURUSD 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，Bitcoin 为交易者提供了巨大的机会。然而，这些机会伴随着风险，而 Bitcoin Scalping MT4/MT5 可以帮助你更智能地交易。 推出组合包： 组合包 1 - 购买终身 Gold Trend Scalping + Bitcoin Scalping。免费赠送 EA 外汇算法交易（不限账户数量）=> 私信咨询获取更多详情！ 组合包 2 - 购买终身 Nasdaq Algo + Bitcoin Scalping。免费赠送 EA Gold Trend
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
专家
EURUSD算法交易 是一款简单而高效的MT5平台交易机器人（EA）。此EA专为全球最稳定的货币对EURUSD设计。 该EA采用日内交易策略，其中90%的交易在几小时内完成。EA重点在H1时间框架中识别关键价位，以找到入场点并设置合适的预定义止损（SL）水平。 EA支持跟踪止损功能，帮助交易者锁定利润并提供很高的胜率。此外，还包含多项资金管理功能、时间管理、回撤控制和新闻管理工具，适用于不同的交易风格和账户类型。 EA已在过去17年间通过回测，成功应对了包括2008年金融危机、2019年新冠疫情及其他经济衰退等多种经济环境。 最低账户资金要求无严格限制，用户可以用几百美元的小额资本开始交易。 设置： - 货币对：EURUSD  - 时间框架：任意  - 最低存款：任意（取决于您的经纪商要求，若需开5单，建议至少300美元）  - 账户类型：任意（推荐使用IC Market标准账户，无佣金） 参数的详细解释 特点： - 交易EURUSD。  - 不使用马丁格尔、网格或对冲策略。  - 每笔交易均设有止损保护。  - 内置自动手数调整功能。  - 安装便捷，无需更改设置，默认设置适用
筛选:
robwpoulton
620
robwpoulton 2025.09.27 02:32 
 

This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!

Trong Nguyen
67
Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Nice Trader
2744
Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

Lo Thi Mai Loan
12601
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2025.06.29 00:43
Thank you for leaving such a detailed review! I also hope this trading system will continue to bring strong profits for our clients in the years to come.
回复评论