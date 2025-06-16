Titan Breaker EA
- 专家
- Lo Thi Mai Loan
- 版本: 1.1
- 更新: 10 八月 2025
- 激活: 10
欢迎使用 TITAN BREAKER EA
重要通知
- 目前价格限量发售
- 价格即将提升至 $1599.99
主要特点
* 不使用马丁格尔策略
* 不使用网格交易策略
* 每笔交易固定止损70点
* 提供三种不同的交易策略供选择
* 可选择每次信号开1、2或3笔交易
* 推荐交易品种：US30和NAS100（USTEC）
* 也支持其他品种，如XAUUSD、GBPUSD、EURUSD等（即将支持）
推荐设置
主要设置：
* 交易品种：US30和NAS100（USTEC）
* 时间周期：M15（适用范围从M10到H1）
* 账户类型：任意（推荐IC Markets经纪商）
* 最低余额：任意（建议500美元以上）
可选设置：
* 交易品种：XAUUSD
* 时间周期：H1
* 账户类型：任意（推荐IC Markets经纪商）
* 最低余额：任意（建议500美元以上）
* 注意：本EA并非专门为XAUUSD设计，如TrendX、Golden Blitz 或Gold Trend Scalping，因此XAU交易的默认手数为0.01。
风险提示
* 请在购买和使用本EA前充分了解相关风险
* 过往表现不代表未来结果，EA同样可能出现亏损
* 显示的回测结果（例如截图）经过高度优化，可能与真实交易表现存在差异
This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!