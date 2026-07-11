Aetherion Prime EA

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AETHERION PRIME EA

Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1

Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени:
https://www.mql5.com/ru/signals/2381671

Ограниченное стартовое предложение

Первые 7 копий доступны всего за $259.

После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359.

Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный живой сигнал.

Новое поколение автоматизированной торговли золотом

Aetherion Prime EA — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для XAUUSD на таймфрейме H1 в MetaTrader 5.

В основе советника лежит простой принцип:

Точность важнее частоты. Структура важнее эмоций. Контроль риска важнее доходности.

Вместо постоянных входов в рынок Aetherion Prime анализирует текущие рыночные условия и ждёт момента, когда его внутренние требования для открытия сделки будут полностью выполнены.

Каждая позиция открывается и сопровождается в соответствии с заранее заданными алгоритмическими правилами, без эмоциональных решений и лишнего ручного вмешательства.

Разработан специально для XAUUSD

Золото является одним из самых динамичных инструментов на финансовых рынках.

Его цена может резко реагировать на:

  • изменения волатильности;

  • состояние ликвидности;

  • экономические события;

  • переходы между торговыми сессиями;

  • расширение спреда;

  • внезапный рыночный импульс.

Aetherion Prime EA был создан специально с учётом поведения XAUUSD, а не является универсальным мультивалютным роботом, который впоследствии адаптировали под золото.

Система оценивает рыночные условия перед каждым входом и управляет каждой сделкой в соответствии со своей внутренней торговой логикой.

Оптимизирован для таймфрейма H1

Aetherion Prime EA работает на таймфрейме H1.

Часовой таймфрейм позволяет системе анализировать более широкую рыночную структуру и одновременно снижать влияние лишнего рыночного шума, который часто встречается на младших периодах.

Советник использует данные H1 для поиска подходящих торговых условий, сопровождения позиций и более структурированного исполнения сделок.

Для корректной работы советник необходимо установить на график XAUUSD H1.

Полностью автоматизированный торговый процесс

После правильной установки и настройки Aetherion Prime EA самостоятельно управляет полным торговым циклом:

  • анализирует рынок;

  • оценивает торговые условия;

  • определяет допустимые точки входа;

  • рассчитывает подходящий торговый объём;

  • открывает позиции;

  • управляет Stop Loss и Take Profit;

  • применяет логику трейлинг-стопа;

  • контролирует активные сделки;

  • закрывает позиции в соответствии с правилами стратегии.

Трейдеру не требуется постоянно находиться перед графиком или вручную управлять каждой позицией.

Для стабильной и непрерывной работы советник можно использовать на VPS, чтобы MetaTrader 5 оставался активным в течение всей торговой недели.

Интеллектуальное управление рисками

Aetherion Prime EA включает автоматизированную систему управления рисками, которая адаптирует торговый объём в соответствии с выбранными настройками риска.

Цель системы заключается не в том, чтобы просто максимально увеличивать размер лота или частоту сделок.

Советник стремится поддерживать контролируемое соотношение между:

  • балансом торгового счёта;

  • выбранным уровнем риска;

  • текущими рыночными условиями;

  • общей торговой нагрузкой;

  • управлением активными позициями.

Пользователь может выбрать подходящий уровень риска в зависимости от размера своего счёта и личной допустимости риска.

Для наиболее точного сравнения с публичным живым сигналом рекомендуется начинать с официальной конфигурации по умолчанию.

Умное управление трейлинг-стопом

Система трейлинг-стопа предназначена для сопровождения прибыльных позиций по мере развития рыночного движения.

Вместо использования только фиксированного уровня выхода советник может защищать открытую позицию и одновременно позволять сделке продолжать движение, если рыночные условия остаются благоприятными.

Итоговые результаты одной и той же сделки иногда могут немного отличаться у разных брокеров, поскольку реальное исполнение зависит от:

  • спреда;

  • проскальзывания;

  • ликвидности;

  • брокерского исполнения;

  • различий в ценовых потоках.

При этом основная торговая логика системы остаётся неизменной.

Торговая панель в реальном времени

Aetherion Prime EA включает визуальную торговую панель, которая позволяет пользователю контролировать работу системы непосредственно на графике.

Панель может отображать важную информацию, включая:

  • текущее состояние торгового счёта;

  • активность торговой системы;

  • выбранные настройки риска;

  • текущий рыночный режим;

  • состояние управления позициями;

  • активность стратегии.

Панель разработана так, чтобы предоставлять понятную и полезную информацию без необходимости изучать сложные внутренние расчёты.

Публичный живой сигнал

Aetherion Prime EA представлен вместе с публичным живым сигналом.

Это позволяет потенциальным пользователям наблюдать за работой системы в реальных рыночных условиях, а не оценивать её только по результатам исторического тестирования.

Через живой сигнал можно отслеживать:

  • реальную торговую активность;

  • фактические входы и выходы;

  • изменение баланса и средств;

  • текущую просадку;

  • частоту торговли;

  • реальное брокерское исполнение;

  • развитие системы с течением времени.

Публичный живой сигнал:
https://www.mql5.com/ru/signals/2381671

Главная цель сигнала — прозрачность.

Он позволяет оценивать советник на основе реального торгового поведения, а не только рекламных заявлений.

Основные преимущества

  • Полностью автоматизированная торговля на XAUUSD

  • Разработан специально для MetaTrader 5

  • Работа на таймфрейме H1

  • Автоматическое управление рисками

  • Умная логика трейлинг-стопа

  • Визуальная торговая панель в реальном времени

  • Структурированное исполнение сделок

  • Отсутствие эмоциональных торговых решений

  • Простая установка и эксплуатация

  • Подходит для использования на VPS

  • Доступен публичный живой сигнал

  • Конфигурация по умолчанию подготовлена для начала работы

Установка

После покупки Aetherion Prime EA:

  1. Установите советник через Маркет MQL5.

  2. Откройте график XAUUSD.

  3. Выберите таймфрейм H1.

  4. Установите Aetherion Prime EA на график.

  5. Разрешите автоматическую торговлю.

  6. Начните работу с настройками по умолчанию.

  7. Оставьте MetaTrader 5 включённым или используйте VPS.

После установки советник самостоятельно управляет торговым процессом.

Рекомендуемые настройки

Для корректной работы Aetherion Prime EA используйте следующие параметры:

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Торговый инструмент: XAUUSD

  • Таймфрейм: H1

  • Режим торговли: полностью автоматический

  • Рекомендуемая работа: 24/5

  • VPS: рекомендуется

  • Начальная конфигурация: настройки по умолчанию

Рекомендуется использовать стабильного брокера с конкурентным спредом и надёжным исполнением.

Стартовая цена

Текущая стартовая цена: $259
По этой цене доступно только 7 копий

После продажи первых семи копий:

Цена сразу увеличится до $359.

Aetherion Prime EA создан для трейдеров, которым нужна структурированная автоматизированная торговля золотом, прозрачный мониторинг в реальном времени, интеллектуальное управление позициями и система, способная работать без эмоциональных решений.

Успейте приобрести копию, пока действует стартовая цена.

Дисклеймер: Торговля связана с риском. Результаты тестирования и реальной торговли могут отличаться из-за спреда, проскальзывания, брокерского исполнения, ликвидности и рыночных условий. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Всегда выбирайте уровень риска, соответствующий размеру вашего счёта.


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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
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4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
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Stanislav Tomilov
4.32 (53)
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Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
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Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
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2026-08-07 16:13: Bought EA today: v1.00. Feedback and findings as below: 1) Seller response is very much delayed. 2) I'm yet to get any solid response. Issues Faced: 3) I attached on chart and immediately it took trade which caused a big loss. Will the seller cover it? 4) Each time EA is attached or terminal restarted, it immediately opens a trade, if no other trades are there from the EA. 5) This trade happened immediately when i attached Aetherion Prime EA v1.00 on my account. I did not see any trades on your live account. Are you using different settings? Please share your set file? Queries: 5) Please share any user manual guides..... 101) Are you keeping your EA on live signal continuously running or switching off manually in between? 102) Did not see any Spread Max settings? Or is it okay to not to have a Spread Max setting?

2026-08-08 12:19: An incomplete response received in Private message.

Response to the developer:

https://www.mql5.com/en/market/product/185115/comments#comment_60206138

The rating above is based on experience till now.

EA seems to be in beta testing phase without comprehensive check on requirements.

No complete user guide or guidance received.

In case of any future betterments based on my further experience with seller and EA. im open to update the ratings to better ones.

Valentina Zhuchkova
2107
Ответ разработчика Valentina Zhuchkova 2026.08.10 09:09
Note to users: Please ignore this review—this client is intentionally giving the consultant a low rating. Be careful with this person. https://www.mql5.com/en/signals/2381671
Seanybhoy98
137
Seanybhoy98 2026.08.03 13:45 
 

I believe this EA needs some work done too it, as of right now its in an awful state. I'm using the default settings on Account Profile Exposure 3 and this EA has already lost many trades on my Demo account, so I say don't buy this EA of right now and wait until there is an update to fix all the issues, once that has been done I will remove this review and come back with a different answer. I have posted a photo in comments to show you how it performs.

Valentina Zhuchkova
2107
Ответ разработчика Valentina Zhuchkova 2026.08.06 18:19
Hello, Thank you for your feedback. I understand your concern, and I always take every user experience seriously. At the same time, I would like to clarify an important point for other users who may read this review. The EA is currently running on my public live signal, where everyone can independently monitor its real trading performance, statistics, open history, and overall behavior under live market conditions: https://www.mql5.com/en/signals/2381671 The results on the signal are based on real execution with my broker, and at the moment the system is showing stable and positive performance there. It is important to understand that results may differ from one broker to another. Spread, commission, execution speed, slippage, symbol specifications, contract size, trading conditions, and even small differences in quotes can affect the final result, especially when testing on different demo accounts. I am not saying that your experience is not important. On the contrary, I always review user feedback carefully, and if I see areas where the EA can be improved, I continue working on optimization and updates. However, I do not think it is fully correct to judge the entire system only by one demo account result, while the public live signal shows the EA working under real market conditions. The EA will continue to be monitored, maintained, and improved where necessary. Best regards,
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