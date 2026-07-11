Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1

AETHERION PRIME EA

Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени:

https://www.mql5.com/ru/signals/2381671

Ограниченное стартовое предложение

Первые 7 копий доступны всего за $259.

После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359.

Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный живой сигнал.

Новое поколение автоматизированной торговли золотом

Aetherion Prime EA — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для XAUUSD на таймфрейме H1 в MetaTrader 5.

В основе советника лежит простой принцип:

Точность важнее частоты. Структура важнее эмоций. Контроль риска важнее доходности.

Вместо постоянных входов в рынок Aetherion Prime анализирует текущие рыночные условия и ждёт момента, когда его внутренние требования для открытия сделки будут полностью выполнены.

Каждая позиция открывается и сопровождается в соответствии с заранее заданными алгоритмическими правилами, без эмоциональных решений и лишнего ручного вмешательства.

Разработан специально для XAUUSD

Золото является одним из самых динамичных инструментов на финансовых рынках.

Его цена может резко реагировать на:

изменения волатильности;

состояние ликвидности;

экономические события;

переходы между торговыми сессиями;

расширение спреда;

внезапный рыночный импульс.

Aetherion Prime EA был создан специально с учётом поведения XAUUSD, а не является универсальным мультивалютным роботом, который впоследствии адаптировали под золото.

Система оценивает рыночные условия перед каждым входом и управляет каждой сделкой в соответствии со своей внутренней торговой логикой.

Оптимизирован для таймфрейма H1

Aetherion Prime EA работает на таймфрейме H1.

Часовой таймфрейм позволяет системе анализировать более широкую рыночную структуру и одновременно снижать влияние лишнего рыночного шума, который часто встречается на младших периодах.

Советник использует данные H1 для поиска подходящих торговых условий, сопровождения позиций и более структурированного исполнения сделок.

Для корректной работы советник необходимо установить на график XAUUSD H1.

Полностью автоматизированный торговый процесс

После правильной установки и настройки Aetherion Prime EA самостоятельно управляет полным торговым циклом:

анализирует рынок;

оценивает торговые условия;

определяет допустимые точки входа;

рассчитывает подходящий торговый объём;

открывает позиции;

управляет Stop Loss и Take Profit;

применяет логику трейлинг-стопа;

контролирует активные сделки;

закрывает позиции в соответствии с правилами стратегии.

Трейдеру не требуется постоянно находиться перед графиком или вручную управлять каждой позицией.

Для стабильной и непрерывной работы советник можно использовать на VPS, чтобы MetaTrader 5 оставался активным в течение всей торговой недели.

Интеллектуальное управление рисками

Aetherion Prime EA включает автоматизированную систему управления рисками, которая адаптирует торговый объём в соответствии с выбранными настройками риска.

Цель системы заключается не в том, чтобы просто максимально увеличивать размер лота или частоту сделок.

Советник стремится поддерживать контролируемое соотношение между:

балансом торгового счёта;

выбранным уровнем риска;

текущими рыночными условиями;

общей торговой нагрузкой;

управлением активными позициями.

Пользователь может выбрать подходящий уровень риска в зависимости от размера своего счёта и личной допустимости риска.

Для наиболее точного сравнения с публичным живым сигналом рекомендуется начинать с официальной конфигурации по умолчанию.

Умное управление трейлинг-стопом

Система трейлинг-стопа предназначена для сопровождения прибыльных позиций по мере развития рыночного движения.

Вместо использования только фиксированного уровня выхода советник может защищать открытую позицию и одновременно позволять сделке продолжать движение, если рыночные условия остаются благоприятными.

Итоговые результаты одной и той же сделки иногда могут немного отличаться у разных брокеров, поскольку реальное исполнение зависит от:

спреда;

проскальзывания;

ликвидности;

брокерского исполнения;

различий в ценовых потоках.

При этом основная торговая логика системы остаётся неизменной.

Торговая панель в реальном времени

Aetherion Prime EA включает визуальную торговую панель, которая позволяет пользователю контролировать работу системы непосредственно на графике.

Панель может отображать важную информацию, включая:

текущее состояние торгового счёта;

активность торговой системы;

выбранные настройки риска;

текущий рыночный режим;

состояние управления позициями;

активность стратегии.

Панель разработана так, чтобы предоставлять понятную и полезную информацию без необходимости изучать сложные внутренние расчёты.

Публичный живой сигнал

Aetherion Prime EA представлен вместе с публичным живым сигналом.

Это позволяет потенциальным пользователям наблюдать за работой системы в реальных рыночных условиях, а не оценивать её только по результатам исторического тестирования.

Через живой сигнал можно отслеживать:

реальную торговую активность;

фактические входы и выходы;

изменение баланса и средств;

текущую просадку;

частоту торговли;

реальное брокерское исполнение;

развитие системы с течением времени.

Публичный живой сигнал:

https://www.mql5.com/ru/signals/2381671

Главная цель сигнала — прозрачность.

Он позволяет оценивать советник на основе реального торгового поведения, а не только рекламных заявлений.

Основные преимущества

Полностью автоматизированная торговля на XAUUSD

Разработан специально для MetaTrader 5

Работа на таймфрейме H1

Автоматическое управление рисками

Умная логика трейлинг-стопа

Визуальная торговая панель в реальном времени

Структурированное исполнение сделок

Отсутствие эмоциональных торговых решений

Простая установка и эксплуатация

Подходит для использования на VPS

Доступен публичный живой сигнал

Конфигурация по умолчанию подготовлена для начала работы

Установка

После покупки Aetherion Prime EA:

Установите советник через Маркет MQL5. Откройте график XAUUSD. Выберите таймфрейм H1. Установите Aetherion Prime EA на график. Разрешите автоматическую торговлю. Начните работу с настройками по умолчанию. Оставьте MetaTrader 5 включённым или используйте VPS.

После установки советник самостоятельно управляет торговым процессом.

Рекомендуемые настройки

Для корректной работы Aetherion Prime EA используйте следующие параметры:

Платформа: MetaTrader 5

Торговый инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Режим торговли: полностью автоматический

Рекомендуемая работа: 24/5

VPS: рекомендуется

Начальная конфигурация: настройки по умолчанию

Рекомендуется использовать стабильного брокера с конкурентным спредом и надёжным исполнением.

Стартовая цена

Текущая стартовая цена: $259

По этой цене доступно только 7 копий

После продажи первых семи копий:

Цена сразу увеличится до $359.

Aetherion Prime EA создан для трейдеров, которым нужна структурированная автоматизированная торговля золотом, прозрачный мониторинг в реальном времени, интеллектуальное управление позициями и система, способная работать без эмоциональных решений.

Успейте приобрести копию, пока действует стартовая цена.

Дисклеймер: Торговля связана с риском. Результаты тестирования и реальной торговли могут отличаться из-за спреда, проскальзывания, брокерского исполнения, ликвидности и рыночных условий. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Всегда выбирайте уровень риска, соответствующий размеру вашего счёта.