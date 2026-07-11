Aetherion Prime EA
- Эксперты
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Valentina ZhuchkovaThe "New Author" Myth vs. Algorithmic Reality
In trading, tenure is not a hedge. Many traders fall into the "Legacy Trap"—trusting old names whose systems were built for a market that no longer exists.
A new name isn't a risk; it’s a technological upgrade.
- Версия: 1.2
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 12
Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1
Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени:
https://www.mql5.com/ru/signals/2381671
Ограниченное стартовое предложение
Первые 7 копий доступны всего за $259.
После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359.
Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный живой сигнал.
Новое поколение автоматизированной торговли золотом
Aetherion Prime EA — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для XAUUSD на таймфрейме H1 в MetaTrader 5.
В основе советника лежит простой принцип:
Точность важнее частоты. Структура важнее эмоций. Контроль риска важнее доходности.
Вместо постоянных входов в рынок Aetherion Prime анализирует текущие рыночные условия и ждёт момента, когда его внутренние требования для открытия сделки будут полностью выполнены.
Каждая позиция открывается и сопровождается в соответствии с заранее заданными алгоритмическими правилами, без эмоциональных решений и лишнего ручного вмешательства.
Разработан специально для XAUUSD
Золото является одним из самых динамичных инструментов на финансовых рынках.
Его цена может резко реагировать на:
-
изменения волатильности;
-
состояние ликвидности;
-
экономические события;
-
переходы между торговыми сессиями;
-
расширение спреда;
-
внезапный рыночный импульс.
Aetherion Prime EA был создан специально с учётом поведения XAUUSD, а не является универсальным мультивалютным роботом, который впоследствии адаптировали под золото.
Система оценивает рыночные условия перед каждым входом и управляет каждой сделкой в соответствии со своей внутренней торговой логикой.
Оптимизирован для таймфрейма H1
Aetherion Prime EA работает на таймфрейме H1.
Часовой таймфрейм позволяет системе анализировать более широкую рыночную структуру и одновременно снижать влияние лишнего рыночного шума, который часто встречается на младших периодах.
Советник использует данные H1 для поиска подходящих торговых условий, сопровождения позиций и более структурированного исполнения сделок.
Для корректной работы советник необходимо установить на график XAUUSD H1.
Полностью автоматизированный торговый процесс
После правильной установки и настройки Aetherion Prime EA самостоятельно управляет полным торговым циклом:
-
анализирует рынок;
-
оценивает торговые условия;
-
определяет допустимые точки входа;
-
рассчитывает подходящий торговый объём;
-
открывает позиции;
-
управляет Stop Loss и Take Profit;
-
применяет логику трейлинг-стопа;
-
контролирует активные сделки;
-
закрывает позиции в соответствии с правилами стратегии.
Трейдеру не требуется постоянно находиться перед графиком или вручную управлять каждой позицией.
Для стабильной и непрерывной работы советник можно использовать на VPS, чтобы MetaTrader 5 оставался активным в течение всей торговой недели.
Интеллектуальное управление рисками
Aetherion Prime EA включает автоматизированную систему управления рисками, которая адаптирует торговый объём в соответствии с выбранными настройками риска.
Цель системы заключается не в том, чтобы просто максимально увеличивать размер лота или частоту сделок.
Советник стремится поддерживать контролируемое соотношение между:
-
балансом торгового счёта;
-
выбранным уровнем риска;
-
текущими рыночными условиями;
-
общей торговой нагрузкой;
-
управлением активными позициями.
Пользователь может выбрать подходящий уровень риска в зависимости от размера своего счёта и личной допустимости риска.
Для наиболее точного сравнения с публичным живым сигналом рекомендуется начинать с официальной конфигурации по умолчанию.
Умное управление трейлинг-стопом
Система трейлинг-стопа предназначена для сопровождения прибыльных позиций по мере развития рыночного движения.
Вместо использования только фиксированного уровня выхода советник может защищать открытую позицию и одновременно позволять сделке продолжать движение, если рыночные условия остаются благоприятными.
Итоговые результаты одной и той же сделки иногда могут немного отличаться у разных брокеров, поскольку реальное исполнение зависит от:
-
спреда;
-
проскальзывания;
-
ликвидности;
-
брокерского исполнения;
-
различий в ценовых потоках.
При этом основная торговая логика системы остаётся неизменной.
Торговая панель в реальном времени
Aetherion Prime EA включает визуальную торговую панель, которая позволяет пользователю контролировать работу системы непосредственно на графике.
Панель может отображать важную информацию, включая:
-
текущее состояние торгового счёта;
-
активность торговой системы;
-
выбранные настройки риска;
-
текущий рыночный режим;
-
состояние управления позициями;
-
активность стратегии.
Панель разработана так, чтобы предоставлять понятную и полезную информацию без необходимости изучать сложные внутренние расчёты.
Публичный живой сигнал
Aetherion Prime EA представлен вместе с публичным живым сигналом.
Это позволяет потенциальным пользователям наблюдать за работой системы в реальных рыночных условиях, а не оценивать её только по результатам исторического тестирования.
Через живой сигнал можно отслеживать:
-
реальную торговую активность;
-
фактические входы и выходы;
-
изменение баланса и средств;
-
текущую просадку;
-
частоту торговли;
-
реальное брокерское исполнение;
-
развитие системы с течением времени.
Публичный живой сигнал:
https://www.mql5.com/ru/signals/2381671
Главная цель сигнала — прозрачность.
Он позволяет оценивать советник на основе реального торгового поведения, а не только рекламных заявлений.
Основные преимущества
-
Полностью автоматизированная торговля на XAUUSD
-
Разработан специально для MetaTrader 5
-
Работа на таймфрейме H1
-
Автоматическое управление рисками
-
Умная логика трейлинг-стопа
-
Визуальная торговая панель в реальном времени
-
Структурированное исполнение сделок
-
Отсутствие эмоциональных торговых решений
-
Простая установка и эксплуатация
-
Подходит для использования на VPS
-
Доступен публичный живой сигнал
-
Конфигурация по умолчанию подготовлена для начала работы
Установка
После покупки Aetherion Prime EA:
-
Установите советник через Маркет MQL5.
-
Откройте график XAUUSD.
-
Выберите таймфрейм H1.
-
Установите Aetherion Prime EA на график.
-
Разрешите автоматическую торговлю.
-
Начните работу с настройками по умолчанию.
-
Оставьте MetaTrader 5 включённым или используйте VPS.
После установки советник самостоятельно управляет торговым процессом.
Рекомендуемые настройки
Для корректной работы Aetherion Prime EA используйте следующие параметры:
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Торговый инструмент: XAUUSD
-
Таймфрейм: H1
-
Режим торговли: полностью автоматический
-
Рекомендуемая работа: 24/5
-
VPS: рекомендуется
-
Начальная конфигурация: настройки по умолчанию
Рекомендуется использовать стабильного брокера с конкурентным спредом и надёжным исполнением.
Стартовая цена
Текущая стартовая цена: $259
По этой цене доступно только 7 копий
После продажи первых семи копий:
Цена сразу увеличится до $359.
Aetherion Prime EA создан для трейдеров, которым нужна структурированная автоматизированная торговля золотом, прозрачный мониторинг в реальном времени, интеллектуальное управление позициями и система, способная работать без эмоциональных решений.
Успейте приобрести копию, пока действует стартовая цена.
Дисклеймер: Торговля связана с риском. Результаты тестирования и реальной торговли могут отличаться из-за спреда, проскальзывания, брокерского исполнения, ликвидности и рыночных условий. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Всегда выбирайте уровень риска, соответствующий размеру вашего счёта.
2026-08-07 16:13: Bought EA today: v1.00. Feedback and findings as below: 1) Seller response is very much delayed. 2) I'm yet to get any solid response. Issues Faced: 3) I attached on chart and immediately it took trade which caused a big loss. Will the seller cover it? 4) Each time EA is attached or terminal restarted, it immediately opens a trade, if no other trades are there from the EA. 5) This trade happened immediately when i attached Aetherion Prime EA v1.00 on my account. I did not see any trades on your live account. Are you using different settings? Please share your set file? Queries: 5) Please share any user manual guides..... 101) Are you keeping your EA on live signal continuously running or switching off manually in between? 102) Did not see any Spread Max settings? Or is it okay to not to have a Spread Max setting?
2026-08-08 12:19: An incomplete response received in Private message.
Response to the developer:
https://www.mql5.com/en/market/product/185115/comments#comment_60206138
The rating above is based on experience till now.
EA seems to be in beta testing phase without comprehensive check on requirements.
No complete user guide or guidance received.
In case of any future betterments based on my further experience with seller and EA. im open to update the ratings to better ones.