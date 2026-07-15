AI Scalping MT5

AI Scalping EA для EURUSD и BTCUSD

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по этой цене. После окончания скидки обычная цена составит $1999. Вы можете присоединиться к публичной группе для получения обновлений. После покупки EA вы также сможете вступить в приватную группу. Напишите мне, чтобы получить доступ. Присоединиться к группе: нажмите здесь Руководство по настройкам: открыть руководство Файл настроек: скачать рекомендуемый setfile Живые сигналы: [Click Here] Другие EA, которые могут вам понравиться: AI Aurum Pivot | Vega Bot | Bitcoin Scalping !!!При покупке этого EA у вас может быть возможность бесплатно получить Diamond Quant и бонусные EA из приватной группы. Напишите мне, чтобы получить бонус.!!!

AI Scalping EA создан для трейдеров, которым нужна современная скальпинговая система для EURUSD и BTCUSD. EA интегрирует ONNX-модели внутри MetaTrader 5, позволяя использовать модели машинного обучения, обученные вне терминала и экспортированные в формат .onnx, непосредственно в рабочем процессе EA для быстрого анализа.

EURUSD предлагает более стабильную и привычную торговую среду для трейдеров, которые предпочитают больше контроля. BTCUSD дает более высокий потенциал возможностей, особенно для тех, кто готовится к следующему циклу Bitcoin в период 2026-2030.

Этот EA продолжает философию Bitcoin Scalping, который уже получил сильные результаты и положительные отзывы клиентов. Практичный скальпинговый подход теперь расширен в гибкую мультисимвольную систему для forex и Bitcoin.

Основные функции

Торговля EURUSD и BTCUSD

Интеграция ONNX-модели в MetaTrader 5

Без мартингейла, без грида

Фиксированный Stop Loss для каждой сделки

Умное разделение ордеров: до 5 ордеров для EURUSD и до 3 ордеров для BTCUSD

Контроль просадки для счетов prop firm

Пользовательские Stop Loss и Take Profit

Фильтр дней, времени и новостей

Панель для быстрого контроля прибыли

Система разделения ордеров работает как современная частичная фиксация прибыли, давая больше гибкости в управлении прибылью вместо закрытия одной крупной позиции по одному уровню TP.

Настройка

Вы можете установить EA отдельно на графики EURUSD и BTCUSD и включить соответствующую стратегию для каждого символа. Также можно установить EA на один график EURUSD, включить режим One Chart Mode и активировать обе стратегии с одного графика.

Брокер и риск

Для лучшей работы используйте брокера с низким спредом, быстрым исполнением и поддержкой Raw ECN. Например, VantageFX, Ultima Markets и VT Markets могут подойти в зависимости от страны, типа счета и торговых условий. Для BTCUSD выбирайте брокера с сильной поддержкой криптовалют, стабильным исполнением и конкурентными спредами.

Торговля Forex и CFD на криптовалюты связана со значительным риском. Прошлые результаты, бэктесты или результаты клиентов не гарантируют будущую доходность. Сначала протестируйте EA на демо-счете, используйте правильные настройки риска и торгуйте только средствами, которые можете позволить себе потерять.