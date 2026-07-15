AI Scalping MT5

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AI Scalping EA для EURUSD и BTCUSD

Промоакция

  • Сейчас EA доступен по сниженной цене. Осталось только 3 места по этой цене.
  • После окончания скидки обычная цена составит $1999.

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AI Scalping EA создан для трейдеров, которым нужна современная скальпинговая система для EURUSD и BTCUSD. EA интегрирует ONNX-модели внутри MetaTrader 5, позволяя использовать модели машинного обучения, обученные вне терминала и экспортированные в формат .onnx, непосредственно в рабочем процессе EA для быстрого анализа.

EURUSD предлагает более стабильную и привычную торговую среду для трейдеров, которые предпочитают больше контроля. BTCUSD дает более высокий потенциал возможностей, особенно для тех, кто готовится к следующему циклу Bitcoin в период 2026-2030.

Этот EA продолжает философию Bitcoin Scalping, который уже получил сильные результаты и положительные отзывы клиентов. Практичный скальпинговый подход теперь расширен в гибкую мультисимвольную систему для forex и Bitcoin.

Основные функции

  • Торговля EURUSD и BTCUSD
  • Интеграция ONNX-модели в MetaTrader 5
  • Без мартингейла, без грида
  • Фиксированный Stop Loss для каждой сделки
  • Умное разделение ордеров: до 5 ордеров для EURUSD и до 3 ордеров для BTCUSD
  • Контроль просадки для счетов prop firm
  • Пользовательские Stop Loss и Take Profit
  • Фильтр дней, времени и новостей
  • Панель для быстрого контроля прибыли

Система разделения ордеров работает как современная частичная фиксация прибыли, давая больше гибкости в управлении прибылью вместо закрытия одной крупной позиции по одному уровню TP.

Настройка

Вы можете установить EA отдельно на графики EURUSD и BTCUSD и включить соответствующую стратегию для каждого символа. Также можно установить EA на один график EURUSD, включить режим One Chart Mode и активировать обе стратегии с одного графика.

Брокер и риск

Для лучшей работы используйте брокера с низким спредом, быстрым исполнением и поддержкой Raw ECN. Например, VantageFX, Ultima Markets и VT Markets могут подойти в зависимости от страны, типа счета и торговых условий. Для BTCUSD выбирайте брокера с сильной поддержкой криптовалют, стабильным исполнением и конкурентными спредами.

Торговля Forex и CFD на криптовалюты связана со значительным риском. Прошлые результаты, бэктесты или результаты клиентов не гарантируют будущую доходность. Сначала протестируйте EA на демо-счете, используйте правильные настройки риска и торгуйте только средствами, которые можете позволить себе потерять.

Отзывы 6
farazz08
65
farazz08 2026.08.01 11:30 
 

Just purchased this EA and wanted to leave initial feedback. The author has been very kind and responsive, taking the time to clarify my concerns and confirm the EA's behavior — something many other authors here don't bother doing. I appreciate the time and effort put into responding, and on the basis of that alone, I'd recommend this EA. The price is good too. I'll share performance feedback in the comments over the coming weeks.

foxes21
32
foxes21 2026.07.28 18:38 
 

I purchased this EA and its promising. Profit factor 2 plus which is quite solid profit rate. I recomend users to buy this product and seller Ms.Los is very helpful and her responses is very fast.

Shan Ng
77
Shan Ng 2026.07.22 15:07 
 

Though this is a new EA and I am just a new beginner to this EA. The author is very responsible and is willing to answer my question in a very detailed way. Thank you

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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
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farazz08
65
farazz08 2026.08.01 11:30 
 

Just purchased this EA and wanted to leave initial feedback. The author has been very kind and responsive, taking the time to clarify my concerns and confirm the EA's behavior — something many other authors here don't bother doing. I appreciate the time and effort put into responding, and on the basis of that alone, I'd recommend this EA. The price is good too. I'll share performance feedback in the comments over the coming weeks.

Lo Thi Mai Loan
15148
Ответ разработчика Lo Thi Mai Loan 2026.08.01 11:46
Thank you very much for your kind review and your trust! I’m glad I could clarify your questions. Please feel free to share your results over the coming weeks, and if you need any help with the EA or settings, just let me know. Wishing you great results and successful trading!
foxes21
32
foxes21 2026.07.28 18:38 
 

I purchased this EA and its promising. Profit factor 2 plus which is quite solid profit rate. I recomend users to buy this product and seller Ms.Los is very helpful and her responses is very fast.

shrudit2
34
shrudit2 2026.07.27 05:18 
 

very good ea still have to use it for long term

Lo Thi Mai Loan
15148
Ответ разработчика Lo Thi Mai Loan 2026.07.28 01:53
Thank you very much for your kind review. I’m always happy to support you and answer any questions you may have.
Shan Ng
77
Shan Ng 2026.07.22 15:07 
 

Though this is a new EA and I am just a new beginner to this EA. The author is very responsible and is willing to answer my question in a very detailed way. Thank you

Lo Thi Mai Loan
15148
Ответ разработчика Lo Thi Mai Loan 2026.07.22 15:32
Thank you very much for your kind review. I’m always happy to support you and answer any questions you may have.
David
58
David 2026.07.20 15:57 
 

Der AI Scalping MT5 Bot hat mich wirklich positiv überrascht! Er läuft stabil, reagiert schnell auf Marktbewegungen und bietet viele hilfreiche Einstellungsmöglichkeiten. Besonders das flexible Risikomanagement und die professionelle Arbeitsweise gefallen mir sehr gut. Nach der richtigen Anpassung arbeitet der Bot zuverlässig und überzeugend. Eine klare Empfehlung für MT5-Nutzer!

Lo Thi Mai Loan
15148
Ответ разработчика Lo Thi Mai Loan 2026.07.22 15:32
Vielen Dank für Ihre ausführliche und positive Bewertung! Es freut mich sehr, dass Sie mit der Stabilität, dem Risikomanagement und der Leistung des EAs zufrieden sind.
Francomagock
119
Francomagock 2026.07.15 09:24 
 

I Purchased an AI Scalping EA this morning. i am always proud to top the the list of Ms Los regular customers. I Nearly have most of her workable EAs Products. I backtest the EA and the backtest matches the backtest of the developer (Ms Los)as i have the trust of Ms Los's products. I purchased this product with confident knowing that it will work like other EAs i have. eg. Diamond Quant and Helios EA are my favourite EAs. I am sharing my trading results soon on these Eas. please buy with confident and enjoy your trading journey with assistance from the developer. Ms Los, thank you so much for changing our community. 'WE LUV'

Lo Thi Mai Loan
15148
Ответ разработчика Lo Thi Mai Loan 2026.07.22 15:33
Thank you so much for your continued trust and support. I truly appreciate having you as one of my loyal customers, and I’m very happy that AI Scalping, Diamond Quant, and Helios have met your expectations. Wishing you continued success with your trading journey!
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