AI Scalping MT5
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- Версия: 1.3
- Обновлено: 23 июля 2026
- Активации: 12
AI Scalping EA для EURUSD и BTCUSD
Промоакция
- Сейчас EA доступен по сниженной цене. Осталось только 3 места по этой цене.
- После окончания скидки обычная цена составит $1999.
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Руководство по настройкам: открыть руководство
Файл настроек: скачать рекомендуемый setfile
Живые сигналы: [Click Here]
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AI Scalping EA создан для трейдеров, которым нужна современная скальпинговая система для EURUSD и BTCUSD. EA интегрирует ONNX-модели внутри MetaTrader 5, позволяя использовать модели машинного обучения, обученные вне терминала и экспортированные в формат .onnx, непосредственно в рабочем процессе EA для быстрого анализа.
EURUSD предлагает более стабильную и привычную торговую среду для трейдеров, которые предпочитают больше контроля. BTCUSD дает более высокий потенциал возможностей, особенно для тех, кто готовится к следующему циклу Bitcoin в период 2026-2030.
Этот EA продолжает философию Bitcoin Scalping, который уже получил сильные результаты и положительные отзывы клиентов. Практичный скальпинговый подход теперь расширен в гибкую мультисимвольную систему для forex и Bitcoin.
Основные функции
- Торговля EURUSD и BTCUSD
- Интеграция ONNX-модели в MetaTrader 5
- Без мартингейла, без грида
- Фиксированный Stop Loss для каждой сделки
- Умное разделение ордеров: до 5 ордеров для EURUSD и до 3 ордеров для BTCUSD
- Контроль просадки для счетов prop firm
- Пользовательские Stop Loss и Take Profit
- Фильтр дней, времени и новостей
- Панель для быстрого контроля прибыли
Система разделения ордеров работает как современная частичная фиксация прибыли, давая больше гибкости в управлении прибылью вместо закрытия одной крупной позиции по одному уровню TP.
Настройка
Вы можете установить EA отдельно на графики EURUSD и BTCUSD и включить соответствующую стратегию для каждого символа. Также можно установить EA на один график EURUSD, включить режим One Chart Mode и активировать обе стратегии с одного графика.
Брокер и риск
Для лучшей работы используйте брокера с низким спредом, быстрым исполнением и поддержкой Raw ECN. Например, VantageFX, Ultima Markets и VT Markets могут подойти в зависимости от страны, типа счета и торговых условий. Для BTCUSD выбирайте брокера с сильной поддержкой криптовалют, стабильным исполнением и конкурентными спредами.
Торговля Forex и CFD на криптовалюты связана со значительным риском. Прошлые результаты, бэктесты или результаты клиентов не гарантируют будущую доходность. Сначала протестируйте EA на демо-счете, используйте правильные настройки риска и торгуйте только средствами, которые можете позволить себе потерять.
Just purchased this EA and wanted to leave initial feedback. The author has been very kind and responsive, taking the time to clarify my concerns and confirm the EA's behavior — something many other authors here don't bother doing. I appreciate the time and effort put into responding, and on the basis of that alone, I'd recommend this EA. The price is good too. I'll share performance feedback in the comments over the coming weeks.