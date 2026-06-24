Scalp On Scalp Off

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Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели.

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  • Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла.
  • Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и тейк-профит.

Настройка невероятно проста и занимает менее 15 секунд. Просто добавьте URL API в разрешённые WebRequest.

Рекомендуется

  • График: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
  • Таймфрейм: H1

Параметры

  • URL настроения рынка — добавьте этот URL в WebRequest
  • Фильтр настроения рынка — включить или отключить фильтр настроения рынка
  • Пары настроения рынка — пары для мониторинга и отображения на панели
  • Панель настроения рынка — включить или отключить панель настроения рынка
  • Метод расчёта размера лота — выбрать автоматический или фиксированный лот
  • Фиксированный размер лота — фиксированный размер лота
  • Автоматические лоты — 0,01 лота на указанную сумму валюты счёта
  • Максимальный спред — укажите максимальный спред в пунктах
  • Фиксированный стоп-лосс — укажите фиксированный стоп-лосс в пунктах
  • Автоматическое определение GMT — автоматически рассчитывает смещение GMT вашего брокера
  • Magic Number — магический номер для каждого ордера
  • Комментарий — комментарий к ордеру
Отзывы 2
Chun Hua Li
482
Chun Hua Li 2026.07.01 16:08 
 

非常靠谱的作者。非常靠谱的策略。我已经使用了。感觉非常好

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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Bypass Generator
Connor Michael Woodson
3.33 (6)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
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Klaus Peter Muehl
826
Klaus Peter Muehl 2026.07.26 20:43 
 

Hello, the Live-Signal is not correct. I use also FusionMarket and i had much more Trades and also huge losses. Please explain this . if i can trust you furthermore the 1-Star-Rating will be changed!

Connor Michael Woodson
9909
Ответ разработчика Connor Michael Woodson 2026.07.27 00:40
Hello, the live signal is a representation of how the EA trades, but results can vary somewhat based on account specifications, your trading environment, and EA inputs. If you tell me which trade was different, I would be happy to help.
Chun Hua Li
482
Chun Hua Li 2026.07.01 16:08 
 

非常靠谱的作者。非常靠谱的策略。我已经使用了。感觉非常好

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