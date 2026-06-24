Scalp On Scalp Off
- Эксперты
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Connor Michael WoodsonРазработчик программного обеспечения с многолетним опытом работы в сфере финансовых услуг.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 13 июля 2026
- Активации: 10
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели.
Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
- Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла.
- Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и тейк-профит.
Настройка невероятно проста и занимает менее 15 секунд. Просто добавьте URL API в разрешённые WebRequest.
Рекомендуется
- График: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
- Таймфрейм: H1
Параметры
- URL настроения рынка — добавьте этот URL в WebRequest
- Фильтр настроения рынка — включить или отключить фильтр настроения рынка
- Пары настроения рынка — пары для мониторинга и отображения на панели
- Панель настроения рынка — включить или отключить панель настроения рынка
- Метод расчёта размера лота — выбрать автоматический или фиксированный лот
- Фиксированный размер лота — фиксированный размер лота
- Автоматические лоты — 0,01 лота на указанную сумму валюты счёта
- Максимальный спред — укажите максимальный спред в пунктах
- Фиксированный стоп-лосс — укажите фиксированный стоп-лосс в пунктах
- Автоматическое определение GMT — автоматически рассчитывает смещение GMT вашего брокера
- Magic Number — магический номер для каждого ордера
- Комментарий — комментарий к ордеру
非常靠谱的作者。非常靠谱的策略。我已经使用了。感觉非常好