Titan Breaker EA
- Asesores Expertos
- Lo Thi Mai Loan
- Versión: 1.1
- Actualizado: 10 agosto 2025
- Activaciones: 10
Bienvenido a TITAN BREAKER EA
AVISO IMPORTANTE
- Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual
- El precio aumentará pronto a $1599.99
Acerca de TITAN BREAKER EA
TITAN BREAKER EA es un sistema de trading avanzado desarrollado combinando las estrategias principales de tres EAs diferentes diseñados para US30 y NASDAQ. Ha sido refinado y mejorado para convertirse en una nueva estrategia a largo plazo.
El sistema está diseñado para lograr una tasa de ganancia aproximada del 60–70%. Sin embargo, se enfoca en operaciones con una alta relación riesgo-recompensa. Esto permite pérdidas pequeñas y grandes ganancias, lo que permite al EA aprovechar los movimientos importantes del mercado y optimizar los retornos por operación.
Características principales
* No utiliza Martingala
* No utiliza estrategia de Grid
* Stop loss fijo de 70 pips por operación
* Incluye tres estrategias de trading diferentes para elegir
* Opción de abrir 1, 2 o 3 operaciones por señal
* Pares recomendados: US30 y NAS100 (USTEC)
* También puede usarse con otros pares como XAUUSD, GBPUSD, EURUSD y más (soporte próximamente)
Configuraciones recomendadas
Configuración principal:
* Pares: US30 y NAS100 (USTEC)
* Marco temporal: M15 (funciona bien desde M10 hasta H1)
* Tipo de cuenta: Cualquiera (recomendado: broker IC Markets)
* Saldo mínimo: Cualquiera (recomendado desde $500)
Configuración opcional:
* Par: XAUUSD
* Marco temporal: H1
* Tipo de cuenta: Cualquiera (recomendado: broker IC Markets)
* Saldo mínimo: Cualquiera (recomendado desde $500)
* Nota: Este EA no está específicamente diseñado para XAUUSD como TrendX, Golden Blitz o Gold Trend Scalping. Por lo tanto, el tamaño de lote por defecto está fijado en 0.01 para todas las operaciones con XAU.
Advertencia de riesgo
* Por favor, comprenda los riesgos antes de comprar y usar este EA
* El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El EA también puede generar pérdidas
* Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están altamente optimizados y pueden no reflejar el rendimiento real en trading en vivo
This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!