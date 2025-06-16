Titan Breaker EA

5

Bienvenido a TITAN BREAKER EA

AVISO IMPORTANTE

  • Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual
  • El precio aumentará pronto a $1599.99


Señal en vivo – US30, NAS100


Acerca de TITAN BREAKER EA

TITAN BREAKER EA es un sistema de trading avanzado desarrollado combinando las estrategias principales de tres EAs diferentes diseñados para US30 y NASDAQ. Ha sido refinado y mejorado para convertirse en una nueva estrategia a largo plazo.

El sistema está diseñado para lograr una tasa de ganancia aproximada del 60–70%. Sin embargo, se enfoca en operaciones con una alta relación riesgo-recompensa. Esto permite pérdidas pequeñas y grandes ganancias, lo que permite al EA aprovechar los movimientos importantes del mercado y optimizar los retornos por operación.


Características principales

* No utiliza Martingala

* No utiliza estrategia de Grid

* Stop loss fijo de 70 pips por operación

* Incluye tres estrategias de trading diferentes para elegir

* Opción de abrir 1, 2 o 3 operaciones por señal

* Pares recomendados: US30 y NAS100 (USTEC)

* También puede usarse con otros pares como XAUUSD, GBPUSD, EURUSD y más (soporte próximamente)


Configuraciones recomendadas

Configuración principal:

* Pares: US30 y NAS100 (USTEC)

* Marco temporal: M15 (funciona bien desde M10 hasta H1)

* Tipo de cuenta: Cualquiera (recomendado: broker IC Markets)

* Saldo mínimo: Cualquiera (recomendado desde $500)


Configuración opcional:

* Par: XAUUSD

* Marco temporal: H1

* Tipo de cuenta: Cualquiera (recomendado: broker IC Markets)

* Saldo mínimo: Cualquiera (recomendado desde $500)

* Nota: Este EA no está específicamente diseñado para XAUUSD como TrendX, Golden Blitz o Gold Trend Scalping. Por lo tanto, el tamaño de lote por defecto está fijado en 0.01 para todas las operaciones con XAU.


Advertencia de riesgo

* Por favor, comprenda los riesgos antes de comprar y usar este EA

* El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El EA también puede generar pérdidas

* Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están altamente optimizados y pueden no reflejar el rendimiento real en trading en vivo


Comentarios 3
robwpoulton
621
robwpoulton 2025.09.27 02:32 
 

This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!

Trong Nguyen
67
Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Nice Trader
2745
Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

