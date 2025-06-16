Titan Breaker EA

5

TITAN BREAKER EA'ye Hoş Geldiniz

ÖNEMLİ BİLGİ

  • Mevcut fiyatla sınırlı sayıda kopya mevcuttur
  • Fiyat yakında 1553 $ olarak artacaktır


Canlı Sinyal – US30, NAS100


TITAN BREAKER EA Hakkında

TITAN BREAKER EA, US30 ve NASDAQ için tasarlanmış üç farklı EA’nın temel stratejilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş gelişmiş bir işlem sistemidir. Daha sonra uzun vadeli yeni bir strateji oluşturmak için geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir.

Sistem yaklaşık %60-70 başarı oranı hedefler. Ancak, yüksek risk/ödül oranına sahip işlemlere odaklanır. Bu sayede küçük kayıplar ve büyük karlar sağlanır, böylece piyasanın büyük hareketlerinden faydalanılır ve işlem başına kazanç optimize edilir.


Ana Özellikler

* Martingale kullanılmaz

* Grid stratejisi kullanılmaz

* Her işlem için sabit 70 pip stop loss

* Seçilebilen üç farklı işlem stratejisi

* Sinyal başına 1, 2 veya 3 işlem açma seçeneği

* Önerilen pariteler: US30 ve NAS100 (USTEC)

* Ayrıca XAUUSD, GBPUSD, EURUSD ve diğer paritelerle de kullanılabilir (destek yakında)


Önerilen Ayarlar

Ana Ayarlar:

* Pariteler: US30 ve NAS100 (USTEC)

* Zaman dilimi: M15 (M10’dan H1’e kadar iyi çalışır)

* Hesap türü: Herhangi (Önerilen: IC Markets Broker)

* Minimum bakiye: Herhangi (Önerilen: 500 $ ve üzeri)


Opsiyonel Ayarlar:

* Parite: XAUUSD

* Zaman dilimi: H1

* Hesap türü: Herhangi (Önerilen: IC Markets Broker)

* Minimum bakiye: Herhangi (Önerilen: 500 $ ve üzeri)

* Not: Bu EA, TrendX, Gold Isis veya Gold Trend Scalping gibi XAUUSD’ye özel değildir. Bu nedenle, XAU işlemleri için varsayılan lot büyüklüğü 0.01 olarak sabitlenmiştir.


Risk Uyarısı

* Bu EA’yı satın almadan ve kullanmadan önce riskleri tam olarak anlayınız

* Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. EA zarar da edebilir

* Gösterilen backtestler (örneğin ekran görüntülerinde) yüksek derecede optimize edilmiştir ve canlı işlem performansını yansıtmayabilir


İncelemeler 3
robwpoulton
523
robwpoulton 2025.09.27 02:32 
 

This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!

Trong Nguyen
67
Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

