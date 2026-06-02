HFT Spike EA



Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.)

Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией.



Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конфигурации.

Разработан для Золота. Обнаруживает внезапные всплески волатильности ("spike") и открывает позицию с точным таймингом, когда движение цены после спайка проходит фильтры.

Среднее время удержания позиции короткое, поэтому он выделяется как Скальпинговая торговля.

Symbol: GOLD/XAUUSD

Digits: 2 digits & 3 digits

Leverage: Any

Broker: Any

Min Balance: 25$ (for 1:500)

Latency: up to 500ms



Без set-файла. Без таймфрейма.

Без Мартингейла - Без Сетки

Настраиваемый уровень риска

Режим PropFirm



Для настройки дневной потери вы можете выбрать уровень риска 2% или 5%. (понесённая потеря останется ниже выбранного уровня риска)

Также после убытка он не будет повторно входить в сделки в течение дня. Поскольку лимит дневной потери на некоторых propfirm-счетах может составлять 4%, вы можете задать его через входные параметры.

Он отслеживает equity вашего счёта на начало дня и в тот момент, когда суммарная дневная потеря (ручные сделки + ВСЕ EA вместе) грозит превысить порог, блокирует открытие новых сделок.

Когда вход в сделку приостановлен из-за убытка, красное предупреждение на графике объясняет причину.

Главные особенности

Контроль риска, настраиваемый с графика

Нажмите один из шести уровней риска на графике (2% / 5% / 10% / 20% / 40% / 80% от equity) — размер лота открываемой сделки будет определён по вашему уровню риска.

Уровни предторговой защиты



Осведомлённость о торговой сессии (не отправляет ордера во время ежедневных закрытий и поздних часов пятницы)

Пятничный cutoff: после 20:00 UTC нет новых входов, в 23:45 UTC все позиции принудительно закрываются.

Управление позицией по времени



После того как позиции удерживаются некоторое время: прибыльные позиции закрываются по рынку, фиксируя прибыль, а у убыточных TP подтягивается к точке безубытка (небольшое восстановление даёт выход в ноль).

Совместим с Multi-EA



Изолирован по magic number. Работает на одном счёте вместе с другими стратегиями без конфликтов. Защита PropFirm от дневной потери учитывает P&L всего счёта, а не только этого EA.

Быстрый старт

Перетащите EA на график XAUUSD (таймфрейм графика не важен — стратегия внутри использует M1). Активируйте алго-трейдинг (Tools → Options → Expert Advisors → Allow algorithmic trading) И включите кнопку "Algo Trading" на тулбаре. Выберите риск на сделку в панели на графике (по умолчанию 2%). (Опционально) Если торгуете на финансируемом счёте, включите PropFirm Mode и введите порог дневной потери, соответствующий правилу вашей фирмы. Оставьте работать. EA ждёт валидных setup'ов спайка и открывает сделки автоматически.



Чем этот EA НЕ ЯВЛЯЕТСЯ



Не Мартингейл / сетка / усреднение. Открывает по одной позиции за раз.

Не скальпер, которому нужно суб-миллисекундное исполнение. Стандартной задержки розничного брокера достаточно.

Не "гарантированная прибыль" — чёрный ящик. Как и у любой торговой системы, результаты зависят от рыночных условий и правильного управления рисками.

О разработчике Преодолел отметку в 10 лет карьеры разработчика ПО. Любитель финансов и математики, поэтому уже более 3 лет страстно увлечён разработкой алгоритмических торговых роботов. Является архитектором множества собственных алгоритмов и стратегий. Гордится способностью развивать алго-стратегии из любого индикатора. Не стесняется публиковать профессионально разработанных роботов бесплатно. Считает, что бесплатное предложение своих роботов больше способствует росту его знаний и опыта. Очень ценит ваши отзывы и предложения. Если вам понравились мои роботы и хотите быть в курсе их новых функций, присоединяйтесь к моему каналу: Furkan's Robots





