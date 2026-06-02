HFT Spike EA

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HFT Spike EA

Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.)
Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией.

Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конфигурации.

Разработан для Золота. Обнаруживает внезапные всплески волатильности ("spike") и открывает позицию с точным таймингом, когда движение цены после спайка проходит фильтры.
Среднее время удержания позиции короткое, поэтому он выделяется как Скальпинговая торговля. 

Symbol: GOLD/XAUUSD
Digits: 2 digits & 3 digits
Leverage: Any
Broker: Any
Min Balance: 25$ (for 1:500)
Latency: up to 500ms

Без set-файла. Без таймфрейма.
Без Мартингейла - Без Сетки
Настраиваемый уровень риска

Режим PropFirm

Для настройки дневной потери вы можете выбрать уровень риска 2% или 5%. (понесённая потеря останется ниже выбранного уровня риска)
Также после убытка он не будет повторно входить в сделки в течение дня. Поскольку лимит дневной потери на некоторых propfirm-счетах может составлять 4%, вы можете задать его через входные параметры.
Он отслеживает equity вашего счёта на начало дня и в тот момент, когда суммарная дневная потеря (ручные сделки + ВСЕ EA вместе) грозит превысить порог, блокирует открытие новых сделок.
Когда вход в сделку приостановлен из-за убытка, красное предупреждение на графике объясняет причину.

Главные особенности

Контроль риска, настраиваемый с графика
Нажмите один из шести уровней риска на графике (2% / 5% / 10% / 20% / 40% / 80% от equity) — размер лота открываемой сделки будет определён по вашему уровню риска. 

Уровни предторговой защиты

  • Осведомлённость о торговой сессии (не отправляет ордера во время ежедневных закрытий и поздних часов пятницы)
  • Пятничный cutoff: после 20:00 UTC нет новых входов, в 23:45 UTC все позиции принудительно закрываются.

Управление позицией по времени

После того как позиции удерживаются некоторое время: прибыльные позиции закрываются по рынку, фиксируя прибыль, а у убыточных TP подтягивается к точке безубытка (небольшое восстановление даёт выход в ноль). 

Совместим с Multi-EA

Изолирован по magic number. Работает на одном счёте вместе с другими стратегиями без конфликтов. Защита PropFirm от дневной потери учитывает P&L всего счёта, а не только этого EA.

Быстрый старт

  1. Перетащите EA на график XAUUSD (таймфрейм графика не важен — стратегия внутри использует M1).
  2. Активируйте алго-трейдинг (Tools → Options → Expert Advisors → Allow algorithmic trading) И включите кнопку "Algo Trading" на тулбаре.
  3. Выберите риск на сделку в панели на графике (по умолчанию 2%).
  4. (Опционально) Если торгуете на финансируемом счёте, включите PropFirm Mode и введите порог дневной потери, соответствующий правилу вашей фирмы.
  5. Оставьте работать. EA ждёт валидных setup'ов спайка и открывает сделки автоматически.


Чем этот EA НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

  • Не Мартингейл / сетка / усреднение. Открывает по одной позиции за раз.
  • Не скальпер, которому нужно суб-миллисекундное исполнение. Стандартной задержки розничного брокера достаточно.
  • Не "гарантированная прибыль" — чёрный ящик. Как и у любой торговой системы, результаты зависят от рыночных условий и правильного управления рисками.

О разработчике

Преодолел отметку в 10 лет карьеры разработчика ПО. Любитель финансов и математики, поэтому уже более 3 лет страстно увлечён разработкой алгоритмических торговых роботов. Является архитектором множества собственных алгоритмов и стратегий. Гордится способностью развивать алго-стратегии из любого индикатора. Не стесняется публиковать профессионально разработанных роботов бесплатно.  Считает, что бесплатное предложение своих роботов больше способствует росту его знаний и опыта. Очень ценит ваши отзывы и предложения. 

Если вам понравились мои роботы и хотите быть в курсе их новых функций, присоединяйтесь к моему каналу: Furkan's Robots


Отзывы 3
tigerland96
51
tigerland96 2026.08.02 12:08 
 

Another great EA of trusted vendor Huseyin! As all of his EAs this one can be run with individual risk adjustments with low as 2% risk per trade which makes it also suitable for prop firm trading. The EA itself is a high probability scalping strategy which uses one of his indicators as basis. It makes usually 2-3 trades per week that have a high chance to hit the take profit target. Also it doesnt use any martingale or grid features so the risk management is very strict and you dont have to worry to have big losses at once. Im sure the developer will keep improving the EA even more with time as he did with all his other trading robots. Definitely an EA that you want to have in your portfolio!

wda24729
112
wda24729 2026.07.15 18:37 
 

I have been using Huseyin's products for about 12 months with good results across the board. He is very proactive, always looking to improve and always to hand if there is an issue, and not being very technical, is very much appreciatated. The HFT is a slow burner but retunrs a steady profit so combined with his other EA's provides nice diversity. Keep up the good work.

404 strategy not found
557
404 strategy not found 2026.07.03 09:52 
 

For me, within the portfolio of EA's, this is definitely one with a higher risk. I am testing it on a small live account which I do not mind loosing if things turn ugly. However, backtests are looking great, and live results (just 10 trades so far) match the backtest. The developer is one that is a more creative type, and he stands out from the rest because his EA's do show longer timeframe live results and I do think he genuinely tries to help his clients get the best results without overpromising. His support is excellent, and I advise to consult him on broker selection and settings before you make the purchase. Normally, standard settings work well, and I decided to stick with them although there are options to play it relatively safe. However, since there are other EA's for playing it safe, this one runs on the standard settings. One thing I wish for is a purchase option at some time, not just a rental option.

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ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
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OMG FZE LLC
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HedgingMartingale
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FREE
OMG Trading
OMG FZE LLC
5 (3)
Утилиты
[ Мои продукты ] , [ Мой канал ] OMG Trading Panel Теперь вы можете управлять своей торговой панелью прямо с телефона. Установите OMG Trading Tool на ваш MQL VPS и торгуйте удобно через мобильное приложение MetaTrader 5, пока панель работает 24/7. Я также добавил две полезные стратегии: Smart Margin Protection и Grid Strategy. Вы также можете установить оповещение, которое срабатывает при падении цены. Ключевые функции Удалённое управление через мобильный MT5 Управляйте торговым инструментом
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AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Lorentzian Distance Classifier — это торговый индикатор на основе машинного обучения, который использует расстояние Лоренца как основной метрический показатель в рамках алгоритма приближённых ближайших соседей (ANN). Вместо традиционного евклидова расстояния он рассматривает ценовое движение как происходящее в «искажённом» пространстве цена–время (аналогично тому, как массивные объекты искривляют пространство-время в теории относительности). Такой подход делает к
Фильтр:
tigerland96
51
tigerland96 2026.08.02 12:08 
 

Another great EA of trusted vendor Huseyin! As all of his EAs this one can be run with individual risk adjustments with low as 2% risk per trade which makes it also suitable for prop firm trading. The EA itself is a high probability scalping strategy which uses one of his indicators as basis. It makes usually 2-3 trades per week that have a high chance to hit the take profit target. Also it doesnt use any martingale or grid features so the risk management is very strict and you dont have to worry to have big losses at once. Im sure the developer will keep improving the EA even more with time as he did with all his other trading robots. Definitely an EA that you want to have in your portfolio!

wda24729
112
wda24729 2026.07.15 18:37 
 

I have been using Huseyin's products for about 12 months with good results across the board. He is very proactive, always looking to improve and always to hand if there is an issue, and not being very technical, is very much appreciatated. The HFT is a slow burner but retunrs a steady profit so combined with his other EA's provides nice diversity. Keep up the good work.

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.07.15 18:44
Thank you very much for your honest review🙏 i hope this will be one of the best products soon 🔥
404 strategy not found
557
404 strategy not found 2026.07.03 09:52 
 

For me, within the portfolio of EA's, this is definitely one with a higher risk. I am testing it on a small live account which I do not mind loosing if things turn ugly. However, backtests are looking great, and live results (just 10 trades so far) match the backtest. The developer is one that is a more creative type, and he stands out from the rest because his EA's do show longer timeframe live results and I do think he genuinely tries to help his clients get the best results without overpromising. His support is excellent, and I advise to consult him on broker selection and settings before you make the purchase. Normally, standard settings work well, and I decided to stick with them although there are options to play it relatively safe. However, since there are other EA's for playing it safe, this one runs on the standard settings. One thing I wish for is a purchase option at some time, not just a rental option.

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.07.03 10:08
Thank you very much for your honest review🙏 Based on the feedback you provided, I will try to improve it and turn it into a better robot in the long run. I’ll also add a lifetime option after some time.
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