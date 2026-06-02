HFT Spike EA
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OMG FZE LLCTrial Versions:
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Рекомендуемый брокер:
PUprime (Я рекомендую его для наилучшей производительности)
- Версия: 4.79
- Обновлено: 17 июня 2026
- Активации: 8
HFT Spike EA
Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.)
Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией.
Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конфигурации.
Разработан для Золота. Обнаруживает внезапные всплески волатильности ("spike") и открывает позицию с точным таймингом, когда движение цены после спайка проходит фильтры.
Среднее время удержания позиции короткое, поэтому он выделяется как Скальпинговая торговля.
Symbol: GOLD/XAUUSD
Digits: 2 digits & 3 digits
Leverage: Any
Broker: Any
Min Balance: 25$ (for 1:500)
Latency: up to 500ms
Без set-файла. Без таймфрейма.
Без Мартингейла - Без Сетки
Настраиваемый уровень риска
Режим PropFirm
Для настройки дневной потери вы можете выбрать уровень риска 2% или 5%. (понесённая потеря останется ниже выбранного уровня риска)
Также после убытка он не будет повторно входить в сделки в течение дня. Поскольку лимит дневной потери на некоторых propfirm-счетах может составлять 4%, вы можете задать его через входные параметры.
Он отслеживает equity вашего счёта на начало дня и в тот момент, когда суммарная дневная потеря (ручные сделки + ВСЕ EA вместе) грозит превысить порог, блокирует открытие новых сделок.
Когда вход в сделку приостановлен из-за убытка, красное предупреждение на графике объясняет причину.
Главные особенности
Контроль риска, настраиваемый с графика
Нажмите один из шести уровней риска на графике (2% / 5% / 10% / 20% / 40% / 80% от equity) — размер лота открываемой сделки будет определён по вашему уровню риска.
Уровни предторговой защиты
- Осведомлённость о торговой сессии (не отправляет ордера во время ежедневных закрытий и поздних часов пятницы)
- Пятничный cutoff: после 20:00 UTC нет новых входов, в 23:45 UTC все позиции принудительно закрываются.
Управление позицией по времени
После того как позиции удерживаются некоторое время: прибыльные позиции закрываются по рынку, фиксируя прибыль, а у убыточных TP подтягивается к точке безубытка (небольшое восстановление даёт выход в ноль).
Совместим с Multi-EA
Изолирован по magic number. Работает на одном счёте вместе с другими стратегиями без конфликтов. Защита PropFirm от дневной потери учитывает P&L всего счёта, а не только этого EA.
Быстрый старт
- Перетащите EA на график XAUUSD (таймфрейм графика не важен — стратегия внутри использует M1).
- Активируйте алго-трейдинг (Tools → Options → Expert Advisors → Allow algorithmic trading) И включите кнопку "Algo Trading" на тулбаре.
- Выберите риск на сделку в панели на графике (по умолчанию 2%).
- (Опционально) Если торгуете на финансируемом счёте, включите PropFirm Mode и введите порог дневной потери, соответствующий правилу вашей фирмы.
- Оставьте работать. EA ждёт валидных setup'ов спайка и открывает сделки автоматически.
Чем этот EA НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- Не Мартингейл / сетка / усреднение. Открывает по одной позиции за раз.
- Не скальпер, которому нужно суб-миллисекундное исполнение. Стандартной задержки розничного брокера достаточно.
- Не "гарантированная прибыль" — чёрный ящик. Как и у любой торговой системы, результаты зависят от рыночных условий и правильного управления рисками.
О разработчике
Преодолел отметку в 10 лет карьеры разработчика ПО. Любитель финансов и математики, поэтому уже более 3 лет страстно увлечён разработкой алгоритмических торговых роботов. Является архитектором множества собственных алгоритмов и стратегий. Гордится способностью развивать алго-стратегии из любого индикатора. Не стесняется публиковать профессионально разработанных роботов бесплатно. Считает, что бесплатное предложение своих роботов больше способствует росту его знаний и опыта. Очень ценит ваши отзывы и предложения.
Another great EA of trusted vendor Huseyin! As all of his EAs this one can be run with individual risk adjustments with low as 2% risk per trade which makes it also suitable for prop firm trading. The EA itself is a high probability scalping strategy which uses one of his indicators as basis. It makes usually 2-3 trades per week that have a high chance to hit the take profit target. Also it doesnt use any martingale or grid features so the risk management is very strict and you dont have to worry to have big losses at once. Im sure the developer will keep improving the EA even more with time as he did with all his other trading robots. Definitely an EA that you want to have in your portfolio!