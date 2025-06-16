Titan Breaker EA

5

TITAN BREAKER EA에 오신 것을 환영합니다

중요 안내

  • 현재 가격으로 구매 가능한 수량이 제한되어 있습니다
  • 가격은 곧 $1599.99로 인상될 예정입니다


실시간 신호 – US30, NAS100


TITAN BREAKER EA 소개

TITAN BREAKER EA는 US30 및 NASDAQ을 위해 설계된 세 가지 서로 다른 EA의 핵심 전략을 결합하여 개발된 고급 거래 시스템입니다. 이후 추가 개선 및 업그레이드를 통해 장기 전략으로 완성되었습니다.

이 시스템은 약 60\~70%의 승률을 목표로 설계되었으며, 높은 위험 대비 보상 비율의 거래에 중점을 둡니다. 이를 통해 작은 손실과 큰 이익을 실현하여 주요 시장 움직임을 활용하고 거래당 수익을 극대화합니다.


주요 특징

* 마틴게일 전략 미사용

* 그리드 전략 미사용

* 거래당 고정 손절매 70 핍

* 세 가지 거래 전략 선택 가능

* 신호당 1개, 2개 또는 3개의 거래 오픈 옵션

* 추천 통화쌍: US30 및 NAS100 (USTEC)

* XAUUSD, GBPUSD, EURUSD 등 기타 통화쌍에서도 사용 가능 (곧 지원 예정)


추천 설정

기본 설정:

* 통화쌍: US30 및 NAS100 (USTEC)

* 차트 시간대: M15 (M10부터 H1까지 잘 작동)

* 계좌 유형: 무관 (추천: IC Markets 브로커)

* 최소 잔액: 무관 (추천: $500 이상)


선택적 설정:

* 통화쌍: XAUUSD

* 차트 시간대: H1

* 계좌 유형: 무관 (추천: IC Markets 브로커)

* 최소 잔액: 무관 (추천: $500 이상)

* 참고: 본 EA는 TrendX, Golden Blitz , Gold Trend Scalping과 같이 XAU 전용으로 개발된 것은 아닙니다. 따라서 XAU 거래의 기본 로트 크기는 0.01로 고정되어 있습니다.


리스크 경고

* EA 구매 및 사용 전 관련 위험을 충분히 이해하시기 바랍니다

* 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, EA가 손실을 입을 수도 있습니다

* 스크린샷 등으로 보여지는 백테스트 결과는 최적화된 결과이며, 실제 실시간 거래 성과와 다를 수 있습니다


리뷰 3
robwpoulton
634
robwpoulton 2025.09.27 02:32 
 

This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!

Trong Nguyen
67
Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Nice Trader
2765
Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

robwpoulton 2025.09.27 02:32 
 

This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!

Trong Nguyen 2025.07.02 07:21 
 

EA brings unexpected profits thanks to a very smart trailing stop strategy that generates the best possible profits and small losses.

The author is very enthusiastic in answering all questions and guiding how to use it.

I recovered my investment in buying this EA in just 1 week. It's amazing.

Aller Uja 2025.06.27 15:05 
 

I really like this EA, especially for how its strategy is built around aiming for small losses and larger profits on each trade.

I’ve added it to a demo account for testing across three different timeframes, and the results have been quite impressive since the EA was released.

Normally, I don’t give any EA a review after such a short testing period, but I’ve developed trust in this developer’s products and haven’t really been disappointed so far.

This EA clearly has a solid long-term plan, and I’d be happy to see future updates adding support for the additional pairs the developer has promised.

If I see clear reliability issues after three months, I’ll update my review accordingly.

I also recommend that everyone test the EA on demo accounts first and get familiar with how it operates and places trades before running it on a live account.

Thanks to the developer, and best of luck to everyone!

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2025.06.29 00:43
Thank you for leaving such a detailed review! I also hope this trading system will continue to bring strong profits for our clients in the years to come.
리뷰 답변