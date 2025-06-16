Titan Breaker EA
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 10 8월 2025
- 활성화: 10
TITAN BREAKER EA에 오신 것을 환영합니다
중요 안내
TITAN BREAKER EA 소개
TITAN BREAKER EA는 US30 및 NASDAQ을 위해 설계된 세 가지 서로 다른 EA의 핵심 전략을 결합하여 개발된 고급 거래 시스템입니다. 이후 추가 개선 및 업그레이드를 통해 장기 전략으로 완성되었습니다.
이 시스템은 약 60\~70%의 승률을 목표로 설계되었으며, 높은 위험 대비 보상 비율의 거래에 중점을 둡니다. 이를 통해 작은 손실과 큰 이익을 실현하여 주요 시장 움직임을 활용하고 거래당 수익을 극대화합니다.
주요 특징
* 마틴게일 전략 미사용
* 그리드 전략 미사용
* 거래당 고정 손절매 70 핍
* 세 가지 거래 전략 선택 가능
* 신호당 1개, 2개 또는 3개의 거래 오픈 옵션
* 추천 통화쌍: US30 및 NAS100 (USTEC)
* XAUUSD, GBPUSD, EURUSD 등 기타 통화쌍에서도 사용 가능 (곧 지원 예정)
추천 설정
기본 설정:
* 통화쌍: US30 및 NAS100 (USTEC)
* 차트 시간대: M15 (M10부터 H1까지 잘 작동)
* 계좌 유형: 무관 (추천: IC Markets 브로커)
* 최소 잔액: 무관 (추천: $500 이상)
선택적 설정:
* 통화쌍: XAUUSD
* 차트 시간대: H1
* 계좌 유형: 무관 (추천: IC Markets 브로커)
* 최소 잔액: 무관 (추천: $500 이상)
* 참고: 본 EA는 TrendX, Golden Blitz , Gold Trend Scalping과 같이 XAU 전용으로 개발된 것은 아닙니다. 따라서 XAU 거래의 기본 로트 크기는 0.01로 고정되어 있습니다.
리스크 경고
* EA 구매 및 사용 전 관련 위험을 충분히 이해하시기 바랍니다
* 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, EA가 손실을 입을 수도 있습니다
* 스크린샷 등으로 보여지는 백테스트 결과는 최적화된 결과이며, 실제 실시간 거래 성과와 다를 수 있습니다
This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!