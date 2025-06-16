TITAN BREAKER EA에 오신 것을 환영합니다

중요 안내 현재 가격으로 구매 가능한 수량이 제한되어 있습니다

가격은 곧 $1599.99로 인상될 예정입니다

TITAN BREAKER EA 소개

TITAN BREAKER EA는 US30 및 NASDAQ을 위해 설계된 세 가지 서로 다른 EA의 핵심 전략을 결합하여 개발된 고급 거래 시스템입니다. 이후 추가 개선 및 업그레이드를 통해 장기 전략으로 완성되었습니다.

이 시스템은 약 60\~70%의 승률을 목표로 설계되었으며, 높은 위험 대비 보상 비율의 거래에 중점을 둡니다. 이를 통해 작은 손실과 큰 이익을 실현하여 주요 시장 움직임을 활용하고 거래당 수익을 극대화합니다.





주요 특징

* 마틴게일 전략 미사용

* 그리드 전략 미사용

* 거래당 고정 손절매 70 핍

* 세 가지 거래 전략 선택 가능

* 신호당 1개, 2개 또는 3개의 거래 오픈 옵션

* 추천 통화쌍: US30 및 NAS100 (USTEC)

* XAUUSD, GBPUSD, EURUSD 등 기타 통화쌍에서도 사용 가능 (곧 지원 예정)





추천 설정

기본 설정:

* 통화쌍: US30 및 NAS100 (USTEC)

* 차트 시간대: M15 (M10부터 H1까지 잘 작동)

* 계좌 유형: 무관 (추천: IC Markets 브로커)

* 최소 잔액: 무관 (추천: $500 이상)





선택적 설정:

* 통화쌍: XAUUSD

* 차트 시간대: H1

* 계좌 유형: 무관 (추천: IC Markets 브로커)

* 최소 잔액: 무관 (추천: $500 이상)

* 참고: 본 EA는 TrendX, Golden Blitz , Gold Trend Scalping과 같이 XAU 전용으로 개발된 것은 아닙니다. 따라서 XAU 거래의 기본 로트 크기는 0.01로 고정되어 있습니다.





리스크 경고

* EA 구매 및 사용 전 관련 위험을 충분히 이해하시기 바랍니다

* 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, EA가 손실을 입을 수도 있습니다

* 스크린샷 등으로 보여지는 백테스트 결과는 최적화된 결과이며, 실제 실시간 거래 성과와 다를 수 있습니다