Bypass Generator

3.33

Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня.

Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску.

Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss.

Кривая результатов бэктеста не оптимизировалась ради нереалистичной доходности. Система была разработана и проверена на основе 21 года исторических данных, а затем подтверждена результатами на реальном рынке перед публикацией.

Прибыльным сделкам позволяет расти механизм трейлинг-сопровождения. Система строго ограничена одной открытой позицией одновременно. Здесь нет сеток, мартингейла или усреднения объема лота, что обеспечивает линейную модель риска с контролируемым уровнем риска.

Торговая логика основана на надежной технической архитектуре:

  • Сила тренда и подтверждение: Динамические линии тренда рассчитываются на нескольких таймфреймах и получают оценку силы. Затем каждая оценка силы умножается на числовой коэффициент, основанный на историческом движении цены, после чего они ранжируются от самой сильной к самой слабой. Сделки открываются только после определения доминирующего, преобладающего тренда.
  • Поддержка и сопротивление: Исторические уровни поддержки и сопротивления сначала рассчитываются на младших таймфреймах (H1 и M15) в зонах, где цена ранее реагировала. Затем каждому уровню присваивается коэффициент корреляции [0.0-1.0] на основе его предполагаемой силы и совпадения с ключевыми зонами на старших таймфреймах.
  • Фильтр объема по торговым сессиям: Большинство индикаторов объема слепо сравнивают объем, не учитывая ежедневные торговые сессии, из-за чего сессия Нью-Йорка всегда считается периодом высокого объема. Bypass Generator сравнивает объем текущей сессии с историческим объемом этой же сессии, что позволяет отличить реальные всплески объема от нормальных условий.
  • Сделки открываются только тогда, когда тренд определен с высокой оценкой уверенности, а цена отреагировала на несколько зон поддержки или сопротивления.

Рекомендации:

  • График: XAUUSD
  • Таймфрейм: H1
  • Рекомендуемый депозит: 200 USD
  • Тип счета: Standard, ECN, Raw, Cent
  • Валюта счета: Любая валюта
  • Кредитное плечо: от 1:30 до 1:2000
    Отзывы 6
    tran duc
    116
    tran duc 2026.08.03 10:46 
     

    I have run the EA for 1 week, so far so good, the EA making 100% winrate for the first week.

    tradingbd
    54
    tradingbd 2026.08.01 06:05 
     

    I do not know why everybody giving claim scammer to the maker. So much hates for him. I think he did not deserve it. I already purchased the EA and so far I am satisfied with the performance. Though too much early to give credit to EA. But my first impression about this EA is good.

    Cristian Mari
    221
    Cristian Mari 2026.07.27 07:04 
     

    Ho acquistato Bypass Generator da poco e ho deciso di testarlo subito su conto reale, con un deposito importante su XAUUSD H1.

    Cosa mi piace:

    Niente griglie e niente martingala – un solo trade alla volta, rischio lineare e controllato.

    Ingressi selettivi – non apre operazioni a caso, aspetta le sue conferenze (si vede che i 16 filtri funzionano).

    Trailing stop efficace – lascia crescere i profitti senza chiudere troppo presto.

    Drawdown contenuto – finalmente posso dormire sonni tranquilli!

    Il filtro basato sulle sessioni di trading è una vera svolta: finalmente qualcuno che capisce che il volume di New York non va confrontato con Tokyo o Londra allo stesso modo.

    E vorrei aggiungere un appello allo sviluppatore: spero davvero che Connor Michael Woodson continui a seguire attivamente questo EA, con aggiornamenti periodici e miglioramenti continui. Un sistema con queste basi tecniche, se costantemente supportato e affinato, può davvero diventare un punto di riferimento per XAUUSD. La community ha bisogno di sviluppatori che non abbandonino i propri prodotti dopo il lancio, e questo Bypass Generator ha tutto il potenziale per crescere ancora di più con il giusto supporto nel tempo. Per ora, consigliatissimo a chi cerca stabilità e non vuole giocarsi il conto con sistemi aggressivi. Continuerò a monitorarlo e spero di aggiornare la recensione con risultati ancora migliori!

    Рекомендуем также
    Malaysian Support and Resistance
    Januaries Mwaka Mawioo
    Эксперты
    Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Эксперты
    Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
    Viking Alpha DAX Ivar Edition
    Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
    Эксперты
    Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Эксперты
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Эксперты
    ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Эксперты
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (241)
    Эксперты
    Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Эксперты
    HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
    ProTrade EA
    Jim Ariel Camarce Ignao
    Эксперты
    Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Эксперты
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Эксперты
    Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Эксперты
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    The Gold Buyer
    Moses Aboliwen Aduboa
    Эксперты
    Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
    ThanosAlgotrade
    Irina Manikeeva
    1 (1)
    Эксперты
    ThanosAlgotrade автоматический торговый советник для получения стабильной прибыли на длительном временном промежутке. Не требует ручного вмешательства. Предназначен для работы в терминале МТ5 на счетах типа "хедж" Советник нужно установить на график валютной пары EURUSD на тайм фрейм М1 и включить автоторговлю. Мониторинг работы советника  можно посмотреть здесь - ( ссылка на сигнал)
    BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
    Huu Loi Ly
    Эксперты
    Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
    LT Gap EA
    BacktestPro LLC
    Эксперты
    Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
    Exp5 The xCustomEA for MT5
    Vladislav Andruschenko
    4.27 (11)
    Эксперты
    The xCustomEA для MetaTrader 5 — универсальный торговый советник для работы с пользовательскими индикаторами Постройте собственную торговую систему на базе практически любого пользовательского индикатора. The xCustomEA для MetaTrader 5 — это универсальный Expert Advisor, который получает сигналы от ваших пользовательских индикаторов и автоматически исполняет сделки по заданной логике. Вы указываете имя индикатора, сигнальные буферы и ключевые параметры, а советник использует эти данные для автом
    Bear vs Bull EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Эксперты
    Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
    CRT Master EA MT5
    Javier Sobrino Vega
    Эксперты
    CRT Master EA is an automated trading system based on Candle Range Theory (CRT) and market structure concepts (Accumulation, Manipulation, and Distribution). The Expert Advisor identifies liquidity sweeps where price temporarily manipulates outside a defined accumulation range before returning inside. It automatically executes trades based on structural confirmation, managing position sizing, stops, targets, and trailing rules. A manual indicator version of this logic is available as the CRT Mas
    Boom and Crash Upgrade
    Godbless C Nygu
    Эксперты
    Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Эксперты
    The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
    ApexFlow Universal EA
    Robert Seamans
    Эксперты
    ApexFlow EA ApexFlow EA — полностью автоматизированный торговый робот для MetaTrader 5. Советник торгует краткосрочные движения рынка, используя адаптивный анализ цены, импульса и волатильности. EA автоматически управляет входами, выходами, уровнями Stop Loss и Take Profit, а также открытыми позициями. Таймфрейм: M1 Рынки: валютные пары Forex, металлы, индексы и другие инструменты, поддерживаемые вашим брокером. Рекомендуемые настройки: используйте настройки по умолчанию в качестве отправной точ
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Эксперты
    Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Эксперты
    Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Эксперты
    Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
    Magic Grid MT5
    Aliaksandr Charkes
    4.14 (7)
    Эксперты
    Magic Grid MT5 - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию (на счету типа хеджинг). Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли). Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютны
    Cyclone Intraday
    Mikhail Mitin
    5 (1)
    Эксперты
    Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
    VR Black Box MT5
    Vladimir Pastushak
    1 (1)
    Эксперты
    VR Black Box — это современный автоматический торговый эксперт, разработанный опытным трейдером программистом. Мощный торговый инструмент, построенный на проверенной стратегии следования за трендовыми движениями рынка. Этот робот прошёл длительный путь развития и усовершенствования, регулярно обновляясь и адаптируясь к меняющимся условиям рынка. За годы эксплуатации на реальных торговых счетах он зарекомендовал себя как надежный помощник как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Файлы нас
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Эксперты
    Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
    Gold Martingale Robot
    Borriphat Maitree
    Эксперты
    Преобразите свою торговлю золотом! Раскройте потенциал экспоненциального и стабильного роста с помощью "Gold Martingale Robot EA" (MT5) Вы устали постоянно следить за графиками? Испытываете стресс каждый раз при выходе важных экономических новостей? Или, возможно, вы получали прибыль, но потом видели, как она исчезает из-за удержания сделок на выходные? Хватит проб и ошибок! Представляем Gold Martingale Robot EA — совершенную автоматизированную торговую систему для MT5, разработанную исключит
    С этим продуктом покупают
    Quantum Titan MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    Эксперты
    Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
    Quantum Queen X MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (24)
    Эксперты
    Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
    Smart Gold Hunter
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.93 (28)
    Эксперты
    Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
    Scalping Robot Pro MT5
    MQL TOOLS SL
    4.46 (138)
    Эксперты
    Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (103)
    Эксперты
    ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (46)
    Эксперты
    ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
    Zoomini
    Gennady Sergienko
    5 (5)
    Эксперты
    Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
    Lizard
    Marco Scherer
    4.13 (38)
    Эксперты
    ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
    Adaptive Gold Scalper MT5
    Fan Yang
    4.65 (23)
    Эксперты
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
    ThunderGold Scalper
    Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
    5 (4)
    Эксперты
    ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
    TwisterPro Scalper
    Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
    4.43 (130)
    Эксперты
    Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
    Logan MT5
    Thierry Ouellet
    5 (21)
    Эксперты
    LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.96 (213)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    Quantum Athena X
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (3)
    Эксперты
    Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
    Smart Gold Impulse
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.11 (19)
    Эксперты
    Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    Эксперты
    Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (113)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Zerqon EA
    Vladimir Lekhovitser
    3.43 (28)
    Эксперты
    Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    Эксперты
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Эксперты
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (507)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.32 (25)
    Эксперты
    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    Эксперты
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Эксперты
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Эксперты
    SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Эксперты
    Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Эксперты
    [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (20)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
    Другие продукты этого автора
    Scalp On Scalp Off
    Connor Michael Woodson
    3 (2)
    Эксперты
    Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
    Bypass Generator MT4
    Connor Michael Woodson
    1 (1)
    Эксперты
    Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
    Scalp On Scalp Off MT4
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
    Loophole System MT4
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Система Loophole — это система скальпинга среднего уровня для валютных пар, которая может принимать решения на основе постоянного подключения к глобальному Индикатору Силы Валют. ВАЖНО! Свяжитесь со мной после покупки для получения подробных, полных инструкций! Текущая цена будет повышена. Ограниченное предложение: 79 USD Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл не используются. Интеллектуальное скользящее стоп-выходы, адаптирующееся к дневной волатильности Индикатор Силы Валют — это онлайн-
    Фильтр:
    tran duc
    116
    tran duc 2026.08.03 10:46 
     

    I have run the EA for 1 week, so far so good, the EA making 100% winrate for the first week.

    tradingbd
    54
    tradingbd 2026.08.01 06:05 
     

    I do not know why everybody giving claim scammer to the maker. So much hates for him. I think he did not deserve it. I already purchased the EA and so far I am satisfied with the performance. Though too much early to give credit to EA. But my first impression about this EA is good.

    bakenskiy
    128
    bakenskiy 2026.07.31 10:12 
     

    Scammer

    Connor Michael Woodson
    9915
    Ответ разработчика Connor Michael Woodson 2026.07.31 23:26
    Thanks for the feedback. Let me know if you have any issues with the EA and I can help you.
    baderbader
    1480
    baderbader 2026.07.28 19:05 
     

    you just need to bypass this loser ea totally disappointed

    the live signal from author doesn't met the real live signal from me

    i removed from chart

    Connor Michael Woodson
    9915
    Ответ разработчика Connor Michael Woodson 2026.08.01 04:40
    Hello, thanks for the feedback!
    Takashi Ohtaku
    522
    Takashi Ohtaku 2026.07.28 08:40 
     

    We still need to keep observing the situation. When I analyzed the memory, a fixed table appeared.

    There are also branches in the MQL_TESTER.

    “Single-position control, virtual stop-loss, and trailing mechanisms are genuinely implemented. However, the analyzed memory contains no evidence of multi-timeframe trend analysis, support and resistance calculations, correlation scoring, session-based volume analysis, or 16 layers of technical validation. At least in the build currently being analyzed, the actual code differs significantly from the product description.”

    However, after testing by changing the volatility of the XAUUSD chart and rearranging the charts, the entry time and direction turned out differently, so I can’t definitively say it’s cheating.

    I’m not sure whether the answer will come on the next one or the one after that, but I’ll wait for the entry.

    The result will determine whether it gets a ★5 or a ★1 rating.

    Cristian Mari
    221
    Cristian Mari 2026.07.27 07:04 
     

    Ho acquistato Bypass Generator da poco e ho deciso di testarlo subito su conto reale, con un deposito importante su XAUUSD H1.

    Cosa mi piace:

    Niente griglie e niente martingala – un solo trade alla volta, rischio lineare e controllato.

    Ingressi selettivi – non apre operazioni a caso, aspetta le sue conferenze (si vede che i 16 filtri funzionano).

    Trailing stop efficace – lascia crescere i profitti senza chiudere troppo presto.

    Drawdown contenuto – finalmente posso dormire sonni tranquilli!

    Il filtro basato sulle sessioni di trading è una vera svolta: finalmente qualcuno che capisce che il volume di New York non va confrontato con Tokyo o Londra allo stesso modo.

    E vorrei aggiungere un appello allo sviluppatore: spero davvero che Connor Michael Woodson continui a seguire attivamente questo EA, con aggiornamenti periodici e miglioramenti continui. Un sistema con queste basi tecniche, se costantemente supportato e affinato, può davvero diventare un punto di riferimento per XAUUSD. La community ha bisogno di sviluppatori che non abbandonino i propri prodotti dopo il lancio, e questo Bypass Generator ha tutto il potenziale per crescere ancora di più con il giusto supporto nel tempo. Per ora, consigliatissimo a chi cerca stabilità e non vuole giocarsi il conto con sistemi aggressivi. Continuerò a monitorarlo e spero di aggiornare la recensione con risultati ancora migliori!

    Ответ на отзыв