Bitcoin Scalping MT5

5

Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга


ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ EA

Версия MT4


Почему Bitcoin важен сегодня

Bitcoin стал не просто цифровой валютой — это финансовая революция. Как пионер криптовалюты, Bitcoin является самым торгуемым и узнаваемым криптоактивом в мире. С его волатильностью и растущим принятием, Bitcoin предоставляет огромные возможности для трейдеров. Однако такие возможности сопряжены с рисками, и здесь на помощь приходит Bitcoin Scalping MT4/MT5, чтобы помочь вам торговать более умно.


Основные характеристики Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Продвинутая торговая стратегия

- Использует ценовое движение и моментум предыдущего дня для определения высоковероятных точек входа.

- Выполняет только одну сделку в день, обеспечивая дисциплинированный и сфокусированный подход.

- Способен открывать до трех сделок за сессию, с настраиваемыми параметрами, позволяющими выбрать 1, 2 или 3 сделки в зависимости от ваших предпочтений.


2. Управление рисками в основе

- НЕ использует рискованные стратегии, такие как Мартингейл или Сетка, что обеспечивает безопасность вашего капитала.

- Все сделки имеют фиксированный уровень Stop Loss (SL), который не изменяется во время исполнения, что обеспечивает стабильный контроль над рисками.

- Включает дополнительные настройки Trailing Stop или Breakeven для максимизации прибыли при сохранении текущих доходов.


3. Тщательно протестирован

Bitcoin Scalping EA был тщательно протестирован с использованием исторических данных с 2018 года до настоящего времени, что охватывает эволюцию Bitcoin от его ранних дней до нынешней популярности. Эти тесты демонстрируют устойчивость советника при различных рыночных условиях.


Рекомендуемая настройка

- Пара: BTC/USD

- Таймфрейм: любой (рекомендуется H1 для оптимальных результатов)

- Минимальный депозит: любой (рекомендуется $1,000 для наилучшей производительности)

- Брокер: IC Markets или любой брокер с спрэдом < 2000 пунктов.


Почему выбрать Bitcoin Scalping MT4/MT5?

- Согласованность: Максимум одна сделка в день, что позволяет избежать переизбытка сделок и сосредоточиться на качестве.

- Безопасность: Фиксированный SL гарантирует защиту вашего аккаунта в любой момент.

- Гибкость: Настройки сделок позволяют адаптировать советник к вашей толерантности к риску.

- Надежность: Доказано многолетними тестами на реальных данных.


Понимание рисков

Несмотря на то, что Bitcoin Scalping MT4/MT5 разработан для минимизации рисков, важно учитывать:

1. Рыночная волатильность: Крипторынки высоко волатильны, что может привести к неожиданным убыткам.

2. Нет гарантированных прибыли: Как и любая торговая система, советник может столкнуться с периодами убытков.

3. Условия брокера: Производительность может зависеть от спредов, проскальзывания и скорости исполнения.


Итоговые мысли

Bitcoin Scalping MT4/MT5 – это идеальное решение для трейдеров, которые хотят использовать волатильность Bitcoin с безопасным, дисциплинированным и проверенным подходом. Независимо от того, новичок ли вы в криптовалюте или опытный трейдер, этот советник предоставляет все необходимые инструменты для успеха при сохранении вашего капитала.


Отзывы 6
Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

Другие продукты этого автора
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Эксперты
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Текущее количество копий по данной цене ограничено. Стоимость скоро будет увеличена до $1999.99. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Универсальный мультистратегический трендовый торговый робот Добро пожаловать в Vega BOT — высокотехнологичный советник, объединяющий несколько профессиональных тренд-следящих методологий в одной гибкой и полностью настраиваемой системе. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным алгоритмическим трейдером, Vega BOT позволяе
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Эксперты
EA Forex Scalping — это советник, специально разработанный для трёх основных валютных пар: EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Сигналы Осталась только 1 копия из 10 по этой цене. Следующая цена: $699.99 Доступен для MT4 и MT5 Не использует: сетку, мартингейл, ИИ, нейросети или арбитраж. Каждая сделка имеет установленный жесткий стоп-лосс (SL), различный для каждой валютной пары. Прибыль фиксируется с помощью трейлинг-стопа. Советник работает на реальных счетах уже более 6 месяцев Подходит для торговли на
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Эксперты
Добро пожаловать в TITAN BREAKER EA ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ По текущей цене доступно ограниченное количество копий Скоро цена повысится до $1599.99 Торговый сигнал – US30, NAS100 О TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA — это продвинутая торговая система, разработанная путём объединения основных стратегий трёх различных советников (EA), ориентированных на торговлю US30 и NASDAQ. Она была дополнительно усовершенствована и преобразована в новую долгосрочную стратегию. Система рассчитана на достижение при
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Следующая цена: $999.99 Финальная цена: $1999.99 Версия для MT4   Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden B
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Эксперты
Добро пожаловать в Gold Trend Scalping Промо запуск: Следующая цена: $899.99 Финальная цена: $1999.99 Живой сигнал Gold Trend Scalping — это первый советник, который я разработал специально для торговли золотом. Советник использует стратегию следования за трендом, основанную на анализе больших временных интервалов.  Он применяет индикатор супер тренда для определения основного тренда на старших таймфреймах, после чего открывает сделки на меньших таймфреймах. Советник всегда использует фиксир
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $149  "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мощн
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Эксперты
Алготрейдинг EURUSD — это простой, но очень эффективный торговый советник (EA) на платформе MT5. Советник специально разработан для самой стабильной валютной пары в мире — EURUSD.  Советник использует дневную стратегию, при которой 90% сделок закрываются в течение нескольких часов. Он сосредоточен на определении ключевых уровней на таймфрейме H1 для нахождения точек входа и установки соответствующих, заранее определённых уровней Stop Loss (SL).  Советник поддерживает функцию трейлинг-стопа, пом
Ответ на отзыв