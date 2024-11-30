Bitcoin Scalping MT5

БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГА EA EURUSD (2 аккаунта) => Запросите подробности в личных сообщениях!

Bitcoin стал не просто цифровой валютой — это финансовая революция. Как пионер криптовалюты, Bitcoin является самым торгуемым и узнаваемым криптоактивом в мире. С его волатильностью и растущим принятием, Bitcoin предоставляет огромные возможности для трейдеров. Однако такие возможности сопряжены с рисками, и здесь на помощь приходит Bitcoin Scalping MT4/MT5, чтобы помочь вам торговать более умно.

Почему Bitcoin важен сегодня





Основные характеристики Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Продвинутая торговая стратегия

- Использует ценовое движение и моментум предыдущего дня для определения высоковероятных точек входа.

- Выполняет только одну сделку в день, обеспечивая дисциплинированный и сфокусированный подход.

- Способен открывать до трех сделок за сессию, с настраиваемыми параметрами, позволяющими выбрать 1, 2 или 3 сделки в зависимости от ваших предпочтений.





2. Управление рисками в основе

- НЕ использует рискованные стратегии, такие как Мартингейл или Сетка, что обеспечивает безопасность вашего капитала.

- Все сделки имеют фиксированный уровень Stop Loss (SL), который не изменяется во время исполнения, что обеспечивает стабильный контроль над рисками.

- Включает дополнительные настройки Trailing Stop или Breakeven для максимизации прибыли при сохранении текущих доходов.





3. Тщательно протестирован

Bitcoin Scalping EA был тщательно протестирован с использованием исторических данных с 2018 года до настоящего времени, что охватывает эволюцию Bitcoin от его ранних дней до нынешней популярности. Эти тесты демонстрируют устойчивость советника при различных рыночных условиях.





Рекомендуемая настройка

- Пара: BTC/USD

- Таймфрейм: любой (рекомендуется H1 для оптимальных результатов)