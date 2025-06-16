Titan Breaker EA
- エキスパート
- Lo Thi Mai Loan
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 10 8月 2025
- アクティベーション: 10
TITAN BREAKER EAへようこそ
重要なお知らせ
TITAN BREAKER EAについて
TITAN BREAKER EAは、US30およびNASDAQ向けに設計された3つの異なるEAのコア戦略を組み合わせて開発された高度な取引システムです。さらに改良とアップグレードを重ね、新しい長期戦略として完成しました。
このシステムは、約60～70％の勝率を目指して設計されています。ただし、高いリスクリワード比率の取引に重点を置いています。これにより、小さな損失と大きな利益を実現し、市場の大きな動きを活用して各取引の利益を最大化します。
主な特徴
* マーチンゲールなし
* グリッド戦略なし
* 1取引あたり固定ストップロス70ピップス
* 3つの異なる取引戦略から選択可能
* 1回のシグナルで1、2、または3取引を開くオプション
* 推奨通貨ペア：US30およびNAS100（USTEC）
* XAUUSD、GBPUSD、EURUSDなど他の通貨ペアにも対応（近日対応予定）
推奨設定
メイン設定：
* 通貨ペア：US30およびNAS100（USTEC）
* タイムフレーム：M15（M10からH1まで対応）
* 口座タイプ：任意（推奨：IC Marketsブローカー）
* 最低残高：任意（推奨：500ドル以上）
オプション設定：
* 通貨ペア：XAUUSD
* タイムフレーム：H1
* 口座タイプ：任意（推奨：IC Marketsブローカー）
* 最低残高：任意（推奨：500ドル以上）
* 注意：本EAはTrendX、Golden Blitz、Gold Trend ScalpingのようにXAU専用に設計されたものではありません。そのため、XAUの全取引でロットサイズの初期値は0.01に設定されています。
リスク警告
* 本EAの購入および使用前にリスクを十分にご理解ください
* 過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。EAは損失を出す可能性もあります
* 表示されているバックテスト結果（例：スクリーンショット）は高度に最適化されており、実際のライブ取引の成績とは異なる場合があります
This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!