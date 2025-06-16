



TITAN BREAKER EAについて

TITAN BREAKER EAは、US30およびNASDAQ向けに設計された3つの異なるEAのコア戦略を組み合わせて開発された高度な取引システムです。さらに改良とアップグレードを重ね、新しい長期戦略として完成しました。

このシステムは、約60～70％の勝率を目指して設計されています。ただし、高いリスクリワード比率の取引に重点を置いています。これにより、小さな損失と大きな利益を実現し、市場の大きな動きを活用して各取引の利益を最大化します。





主な特徴

* マーチンゲールなし

* グリッド戦略なし

* 1取引あたり固定ストップロス70ピップス

* 3つの異なる取引戦略から選択可能

* 1回のシグナルで1、2、または3取引を開くオプション

* 推奨通貨ペア：US30およびNAS100（USTEC）

* XAUUSD、GBPUSD、EURUSDなど他の通貨ペアにも対応（近日対応予定）





推奨設定