Titan Breaker EA

5

TITAN BREAKER EAへようこそ

重要なお知らせ

  • 現在の価格で購入できる数には限りがあります
  • 価格はまもなく1599.99ドルに上昇します


ライブシグナル – US30、NAS100


TITAN BREAKER EAについて

TITAN BREAKER EAは、US30およびNASDAQ向けに設計された3つの異なるEAのコア戦略を組み合わせて開発された高度な取引システムです。さらに改良とアップグレードを重ね、新しい長期戦略として完成しました。

このシステムは、約60～70％の勝率を目指して設計されています。ただし、高いリスクリワード比率の取引に重点を置いています。これにより、小さな損失と大きな利益を実現し、市場の大きな動きを活用して各取引の利益を最大化します。


主な特徴

* マーチンゲールなし

* グリッド戦略なし

* 1取引あたり固定ストップロス70ピップス

* 3つの異なる取引戦略から選択可能

* 1回のシグナルで1、2、または3取引を開くオプション

* 推奨通貨ペア：US30およびNAS100（USTEC）

* XAUUSD、GBPUSD、EURUSDなど他の通貨ペアにも対応（近日対応予定）


推奨設定

メイン設定：

* 通貨ペア：US30およびNAS100（USTEC）

* タイムフレーム：M15（M10からH1まで対応）

* 口座タイプ：任意（推奨：IC Marketsブローカー）

* 最低残高：任意（推奨：500ドル以上）


オプション設定：

* 通貨ペア：XAUUSD

* タイムフレーム：H1

* 口座タイプ：任意（推奨：IC Marketsブローカー）

* 最低残高：任意（推奨：500ドル以上）

* 注意：本EAはTrendX、Golden Blitz、Gold Trend ScalpingのようにXAU専用に設計されたものではありません。そのため、XAUの全取引でロットサイズの初期値は0.01に設定されています。


リスク警告

* 本EAの購入および使用前にリスクを十分にご理解ください

* 過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。EAは損失を出す可能性もあります

* 表示されているバックテスト結果（例：スクリーンショット）は高度に最適化されており、実際のライブ取引の成績とは異なる場合があります


