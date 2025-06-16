Titan Breaker EA
- Experten
- Lo Thi Mai Loan
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 10 August 2025
- Aktivierungen: 10
Willkommen bei TITAN BREAKER EA
WICHTIGER HINWEIS
- Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar
- Der Preis wird bald auf 1599.99 $ steigen
Über TITAN BREAKER EA
TITAN BREAKER EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das durch die Kombination der Kernstrategien von drei verschiedenen EAs für US30 und NASDAQ entwickelt wurde. Es wurde weiter verfeinert und zu einer neuen Langzeitstrategie ausgebaut.
Das System ist darauf ausgelegt, eine Gewinnrate von etwa 60–70 % zu erzielen. Dabei liegt der Fokus auf Trades mit einem hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis. Dies ermöglicht kleine Verluste und große Gewinne, sodass der EA von größeren Marktbewegungen profitieren und den Gewinn pro Trade maximieren kann.
Hauptmerkmale
* Kein Martingale
* Keine Grid-Strategie
* Fester Stop-Loss von 70 Pips pro Trade
* Drei verschiedene Handelsstrategien zur Auswahl
* Option, 1, 2 oder 3 Trades pro Signal zu öffnen
* Empfohlene Paare: US30 und NAS100 (USTEC)
* Kann auch mit anderen Paaren wie XAUUSD, GBPUSD, EURUSD usw. verwendet werden (Unterstützung kommt bald)
Empfohlene Einstellungen
Haupteinstellungen:
* Paare: US30 und NAS100 (USTEC)
* Zeitrahmen: M15 (funktioniert gut von M10 bis H1)
* Kontotyp: Beliebig (Empfohlen: IC Markets Broker)
* Mindestguthaben: Beliebig (Empfohlen: ab 500 $)
Optionale Einstellungen:
* Paar: XAUUSD
* Zeitrahmen: H1
* Kontotyp: Beliebig (Empfohlen: IC Markets Broker)
* Mindestguthaben: Beliebig (Empfohlen: ab 500 $)
* Hinweis: Dieser EA ist nicht speziell für XAUUSD wie TrendX, Golden Blitz oder Gold Trend Scalping entwickelt. Daher ist die Standard-Lotgröße für alle XAU-Trades auf 0,01 festgelegt.
Risiko-Hinweis
* Bitte verstehen Sie die Risiken, bevor Sie diesen EA kaufen und verwenden
* Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Der EA kann auch Verluste verursachen
* Die gezeigten Backtests (z. B. in Screenshots) sind stark optimiert und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche Live-Handelsleistung wider
This EA is the real deal and Lo Thi is excellent to work with. He's quick to answer questions and be helpful which is really nice to see. I've been running the EA in a demo account for 3 months and returned a solid 12% which a 2% risk. This is very impressive. No moving to running on real dollars and will start enjoying the profits. Thank you for your hard work on this one!