WICHTIGER HINWEIS Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar

Der Preis wird bald auf 1599.99 $ steigen

Live-Signal – US30, NAS100





Über TITAN BREAKER EA

TITAN BREAKER EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das durch die Kombination der Kernstrategien von drei verschiedenen EAs für US30 und NASDAQ entwickelt wurde. Es wurde weiter verfeinert und zu einer neuen Langzeitstrategie ausgebaut.

Das System ist darauf ausgelegt, eine Gewinnrate von etwa 60–70 % zu erzielen. Dabei liegt der Fokus auf Trades mit einem hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis. Dies ermöglicht kleine Verluste und große Gewinne, sodass der EA von größeren Marktbewegungen profitieren und den Gewinn pro Trade maximieren kann.





Hauptmerkmale

* Kein Martingale

* Keine Grid-Strategie

* Fester Stop-Loss von 70 Pips pro Trade

* Drei verschiedene Handelsstrategien zur Auswahl

* Option, 1, 2 oder 3 Trades pro Signal zu öffnen

* Empfohlene Paare: US30 und NAS100 (USTEC)

* Kann auch mit anderen Paaren wie XAUUSD, GBPUSD, EURUSD usw. verwendet werden (Unterstützung kommt bald)





Empfohlene Einstellungen

Haupteinstellungen:

* Paare: US30 und NAS100 (USTEC)

* Zeitrahmen: M15 (funktioniert gut von M10 bis H1)

* Kontotyp: Beliebig (Empfohlen: IC Markets Broker)

* Mindestguthaben: Beliebig (Empfohlen: ab 500 $)